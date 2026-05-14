足裏・外反母趾のサポートテープ「バトルウィン(TM)プロテクター」新テレビCM「ブレイキン」篇　5月16日(土)から放映開始

ニチバン株式会社

ニチバン株式会社(本社：東京都千代田区、社長：高津敏明)は、痛い部位に貼るだけで簡単にケアできるサポートテープ「バトルウィン プロテクター」シリーズの「バトルウィン(TM)足裏プロテクター」および「バトルウィン(TM)外反母趾プロテクター」の新テレビCM「ブレイキン」篇を、5月16日（土）から放映します。

CM動画はニチバン公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

「バトルウィン プロテクター」シリーズは、テーピングになじみがない、巻き方がわからない人でも気になる部位にパッと貼れて、簡単に固定できるサポートテープです。足をケアする「足裏プロテクター」「外反母趾プロテクター」、手指をケアする「指プロテクター」「指プロテクター親指用」「手首プロテクター」をラインアップしています。

この度の新CM「ブレイキン」篇は、一人で簡単に貼れるプロテクターシリーズの特長や動きやすさを、ブレイクダンスでダイナミックに表現しました。

当社は本CMを通じて、多くの方にバトルウィン プロテクターシリーズを知っていただくとともに、皆様の健康で快適な生活に貢献してまいります。

■CM情報

タイトル：バトルウィン(TM)プロテクター「ブレイキン」篇

放映開始日：2026年5月16日（土）

放映エリア：北海道、宮城、静岡、愛知、岐阜、三重、広島、福岡

Youtube：https://youtu.be/vAY8rHvUvF8

■コンセプト

バトルウィン(TM)プロテクターをつければ、足を使う日常がグッとラクになる！立ちっぱなしの足裏や外反母趾の親指を、薄いテープ1枚でサポートします。ラップ調の音楽にあわせて、バトルウィンLet’s テーピング！と盛り上げるDJ、ビジネスウェアでブレイクダンスを踊りポーズを決めるダンサーの足にもご注目ください！

■ご参考 バトルウィン(TM)プロテクター

「簡単本格テーピング」をコンセプトに、テーピングになじみがない、巻き方がわからない人でも簡単に貼れて、気になる部位をケアできるサポートテープです。手の指や手首、足裏や外反母趾といった部位にあわせて、専用形状のテープをラインアップしています。

バトルウィン(TM)足裏プロテクター

足裏に貼るだけで、簡単にアーチをサポートできるテーピングテープです。立ち仕事をはじめ、旅行やテーマパークなど、日常生活の様々なシーンでご活用いただけます。

バトルウィン(TM)外反母趾プロテクター

曲がった足の親指を正常な位置に近づける足指のサポートテープです。足の親指専用の形状なので一人で簡単に貼ることができ、つらい外反母趾をサポートします。薄いテープ素材なのでスニーカー、革靴、パンプスなど、靴を選ばず使用可能です。

※(TM)は商標です。

◆会社概要

社名：ニチバン株式会社

本社所在地：〒102-8811 東京都千代田区麹町5丁目1番地

創業：1918（大正7）年1月

代表取締役社長：高津敏明

HP：https://www.nichiban.co.jp/corp/

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【消費者の方からのお問い合わせ】

ニチバン株式会社 お客様相談室 Tel:0120-377-218

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