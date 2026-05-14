ベリーベスト弁護士法人

ベリーベスト法律事務所（本店：東京都港区、代表：酒井 将弁護士、浅野 健太郎弁護士、萩原 達也弁護士、HP：https://www.vbest.jp/）に所属する杉野 仁美弁護士は、主任を務める詐欺事件の共犯事件において、無罪判決を獲得しました。同判決は検察官による控訴もなく確定しました。

【本事案の経緯】

依頼者は、知人や氏名不詳者らと、第三者のキャッシュレス決済サービスで商品をだまし取ったとして、詐欺の共犯として起訴されました。

依頼者の知人が、被害店舗で第三者のキャッシュレス決済で商品を購入したところ、依頼者は、知人を被害店舗まで送迎したことから、詐欺事件の共犯者であると疑われてしまいました。しかしながら、依頼者は、知人の買い物中は自動車内で待機していましたし、詐欺の故意も共謀もありません。

公判では、依頼者が、知人を店舗まで車で送り届けた行為について、詐欺の故意および知人との共謀が認められるかどうかが争点となりました。

検察側は、依頼者は知人の詐欺の目的を理解した上で知人を本件店舗に連れて行っており、詐欺の故意が認められ、意思連絡及び正犯意思も認められるから共同正犯が成立すると主張し、弁護側は、依頼者は知人が詐欺を行っているとの認識はなく、知人の行為を自らの行為として利用する意図もないことから、詐欺の故意も共謀も認められず、無罪であると主張していました。

名古屋地方裁判所は、依頼者が、知人を被害店舗に連れて行った際、知人が詐欺を行うと認識していたと認めるには合理的な疑いが残るとして、依頼者が詐欺の故意を有していたことも、知人及び氏名不詳者らとの共謀も、いずれも認定することができないと述べて、無罪判決を言い渡しました。

この判決に杉野弁護士は、「無事に無罪判決を得て、依頼者の名誉を守ることができたので安心しました。今後も、冤罪を防げるよう研鑽に励みます」と述べました。

【本件を担当した杉野 仁美弁護士について】

【プロフィール】

所属：ベリーベスト法律事務所 津オフィス

取り扱い分野：

離婚・男女問題、遺産相続、交通事故、労働問題、労働災害、債務整理、刑事弁護・少年事件、債権回収、一般民事

URL：https://www.vbest.jp/member/detail/437/

ベリーベスト法律事務所について

ベリーベスト法律事務所は、全国75拠点（2026年4月時点）を展開する総合法律事務所です。個人の方には、離婚、労働、交通事故、刑事、遺産相続、学校問題など、日常生活に関わる幅広い法的サービスを提供。法人には、顧問業務、紛争解決、労務、M&A、国際法務などのリーガルサポートを行っています。

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ベリーベスト弁護士法人（所属：第一東京弁護士会）