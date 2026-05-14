黒田季菜子氏の児童書『あの日、ともに見上げた空』が「第59回日本児童文学者協会新人賞」を受賞！　小川未明文学賞とのダブル受賞は史上初。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が発行する児童書『あの日、ともに見上げた空』（2025年11月20日発売）が、第59回日本児童文学者協会新人賞を受賞いたしました（2026年5月1日発表）。

表紙

2025年11月にGakkenより刊行された児童書『あの日、ともに見上げた空』（黒田季菜子・作／トミイマサコ・絵）が、栄えある日本児童文学者協会新人賞を受賞しました。

本作は、第33回小川未明文学賞（新潟県上越市・小川未明文学賞委員会共催）の大賞作品でもあり、両賞を同一作品が受賞するのは、今回が初めてとなります。

【日本児童文学者協会新人賞とは】

社団法人日本児童文学者協会が主催し、これからの児童文学を担う新しい才能を評価し、応援するために設けられた文学賞。1951年の第1回受賞者の松谷みよ子氏をはじめ、長崎源之助氏、佐藤さとる氏、あまんきみこ氏、上橋菜穂子氏など、日本の児童文学史を代表する作家が名を連ね、今年で59回目を迎えます。

※名称や規定の改定があり、1968年より現在の名称に。

黒田氏による受賞時のコメント

「子ども時代の楽しい思い出は、その後の人生をずっと支えてくれる」

我が家の3人の子どもたちがお世話になった幼稚園の先生の言葉です。

物語を書く時、よくこの言葉を思い出します。この『あの日、ともに見上げた空』を編み直している間にも。

今回それが日本児童文学者協会新人賞をいただくことになりました。

改稿作業をしていた去年の夏中、根気よく伴走してくださったチームの皆様にも心からの感謝を申し上げます。

本当にありがとうございます。

■『あの日、ともに見上げた空』あらすじ

小学5年生のわたしには、兄・ほーちゃんがいます。

ほーちゃんは突然叫んだり、駆けだしたり。

わたしとは、全然ちがう人間なのです。

でもそんなほーちゃんが、インフルエンザで修学旅行に行けなかったことから、子どもから大人、さらに犬まで巻きこむ「やり直し修学旅行」がはじまり――!?

多様性、心身障害、生きる権利――お互いを認めあい、助けあいながら生きる世界が描かれており、読者が本を閉じたあとに「多様性って…」と思いを馳せるきっかけを与えてくれる物語です。

登場人物紹介主人公の伊吹は、冒頭では兄のことを（わたしは関係ありませんから）と少し冷めた目線で見ています。そんな伊吹は、なりゆきで旅行計画を手伝うことになってから、次第に考えを変えていき…。

●作：黒田季菜子

富山県出身。著作に三人の子ども、そして日々のことを綴ったエッセイ『まいにちが嵐のような、でも、どうにかなる日々。』『今は子育て三時間目』（ともにKADOKAWA）がある。本作品で第33回小川未明文学賞大賞を受賞。

●絵：トミイマサコ

埼玉県出身、東京都在住のイラストレーター。書籍の装画・挿し絵を中心に活動。著書に画集『虹間色』（森雨漫）、『トミドロン』（パイ インターナショナル）などがある。

■小川未明文学賞 最終選考委員 児童文学作家・柏葉幸子氏の選評

「本作は、一番読後感がよかったです。旅に出るんだ、というわくわく感が伝わってきて、登場人物たちが個性的で魅力的でした」

【小川未明文学賞とは？】

『赤いろうそくと人魚』など多くの童話を創作し、日本児童文学の父とよばれた小川未明。小川未明文学賞は、未来に生きる子どもたちにとってふさわしい児童文学作品の誕生を願って、1991年に創設された、公募による文学賞です。（上越市・小川未明文学賞委員会共催）

＜同賞ホームページ＞

https://gakken-ep.jp/extra/mimei-bungaku/index.html

＜第33回時最終選考委員＞

・今井恭子（児童文学作家）

・小川英晴（詩人）

・小埜裕二（上越教育大学教授）

・柏葉幸子（児童文学作家）

・矢崎節夫（童話作家・童謡詩人）

・Gakken児童書編集長

※五十音順、敬称略

［商品概要］

■『あの日、ともに見上げた空』

作：黒田季菜子

絵：トミイマサコ

発売日：2025年11月20日

定価：1,760円（税込）

判型：四六判・192ページ

ISBN：978-4-05-206244-5

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020624400(https://hon.gakken.jp/book/1020624400)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052062442(https://www.amazon.co.jp/dp/4052062442)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開