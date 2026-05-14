東レ「NANODESIGN(R)」採用、逆開き構造×生地交換機能で、撥水の持続性を極めた“最強の撥水傘”「SAKASANANO」本日より先行予約開始

株式会社ウォーターフロント

株式会社ウォーターフロント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉野 哲）は、創業40周年を迎える本年、東レ株式会社の先端技術を採用した“最強の撥水傘”「SAKASANANO（サカサナノ）」を発表。このたび、直営オンラインストア限定で先行予約の受付を開始いたします。

近年、撥水加工に広く使用されてきた特定PFAS（PFOA、PFOS、PFHxS等）は、環境や人体への影響が懸念され、世界的に規制が進んでいます。環境負荷軽減への取り組みが求められる中、従来のような高い撥水性能の実現は難しくなり、繊維業界全体が課題に直面しています。

「SAKASANANO」は、この課題に真正面から向き合い、東レの「NANODESIGN(R)（ナノデザイン）」技術を傘に応用した業界初の製品として、撥水剤のみに頼らず高い撥水性を実現。さらに、生地の張り替えが可能な構造を備えることで、長く使い続けられる“育てる傘”という新しい価値を提案します。

直営オンラインストア限定【先行予約スタート】

2026年5月14日(木)17:00より直営オンラインストアにて先行予約の受付を開始いたします。

商品名：SAKASANANO

価格：14,300円（税込）

先行予約受付開始： 2026年5月14日(木) 17:00~

予約受付サイト： https://www.water-front.co.jp/sakasanano/

商品発送時期： 2026年 6月末

販売場所：Waterfront JIYUGAOKA/TOKYO、Waterfront 直営オンラインストア

撥水という機能を最高水準で届ける一本 SAKASANANOとは

最先端技術による高い撥水性と、逆さ構造と生地の張り替え機能による持続性を実現した最強の長傘。傘本来の機能と洗練されたデザインが両立した、本物を求める人に向けたアイテムです。

- 変わる雨の質と、求められる撥水性能 -

近年、日本の降水環境は大きく変化しています。降水日数は長期的に減少傾向にある一方、地球温暖化の影響により大気中の水蒸気量が増加し、短時間での豪雨の頻度は高まっています。※「降水日数は減るが、降る時は激しい」という極端な気候へと変化しています。

こうした気候変動の中で、過酷な雨の日でも快適に使用できる高品質な雨傘は、実用性と所有の満足感を高い次元で両立させた、現代のプレミアムなニーズに応える存在となっています。一方で、環境配慮の観点から撥水加工の見直しが進む中、従来のような高い撥水性能の実現は難しく、傘業界として、今後対策の検討が必要な領域でした。こうした背景を受け、ウォーターフロントはこの課題に真正面から向き合い、新たな撥水傘のあり方への挑戦をスタートしました。



※気象庁「全国（アメダス）の1時間降水量50mm以上、80mm以上、100mm以上の年間発生回数（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html）」

1. 環境負荷の高い撥水剤に頼らない、次世代の撥水性

東レの「NANODESIGN(R)︎（ナノデザイン）」という新しい特許技術を採用。ナノデザインは、繊維の太さや断面の形をナノレベルで自在にコントロールできる革新的な技術です。⽷の表面形状や太さを組み合わせることで、⽷表面に微細な凹凸を作り、その独自構造により撥水性を高めることができます。これにより「撥水剤」のみに頼ることなく、水滴がコロコロと滑り落ちる最高水準の撥水性を実現しています。

2. 逆さ構造を採用し、濡れない・汚さない

撥水性の高い生地であっても、使用を重ねる中で汚れや手の油分が付着し、撥水性能は徐々に低下していきます。その結果買い替えられてしまうケースが少なくありません。こうした課題に対し、「SAKASANANO」では撥水面に手が触れにくい逆さ構造を採用。撥水性能の持続性向上を図りました。傘を閉じた際に濡れた面が内側になるため、手や⾐服を濡らさず、車の乗り降りや電車内での使用時にも快適に使用できます。ご自身も、そして周りの人も濡らさない配慮にもつながります。さらに、自立構造により傘立てが不要といった、逆さ傘の従来の機能性も備えています。

3. 生地を交換できる 育てる傘

長年の使用により低下する撥水性能も、「SAKASANANO」は生地のみを交換することで機能を維持。骨まで捨てることなく、長く使い続けることが可能です。日本では年間約8,000万本の傘が廃棄されており、その多くがリサイクルされずに処分されています。※また、傘は扱いに困ることから、放置や置き忘れといった形で手放されてしまうケースも少なくありません。こうした状況は、廃棄物としての負荷という社会課題につながっています。

本製品は、生地の張り替えを可能にすることで、こうした環境負荷の軽減に貢献します。今後は生地だけの販売も予定しており、ご自身で簡単に張り替えることが可能です。サステナブルでありながら、使う人にとっても納得のいく一本として、新しい傘のあり方を提案します。



※ 環境へ与える傘の廃棄問題 Environmental issue of Umbrella(サレジオ工業高等専門学校 デザイン学科 価値創造研究室)

4. 無駄のないデザイン

「SAKASANANO」は、プロダクトデザイナー・角田陽太氏により、道具としての合理性と無駄を削ぎ落としたデザインへと再構築されました。バリエーションを広げるのではなく、長傘一本にフォーカス。男女問わず美しく馴染むユニセックスな佇まいとし、細部に至るまで徹底した設計が施されています。機能性と調和した、洗練されたデザインに仕上げました。傘を閉じた姿まで設計された、美しい一本です。



プロダクトデザイナー・角田陽太

デザイナー／クリエイティブディレクター。仙台生まれ。2003年に渡英し、安積伸＆朋子やロス・ラブグローブの事務所で経験を積む。ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（RCA）デザインプロダクツ学科を修了後、無印良品のプロダクトデザイナーを経て、2011年に角田陽太デザイン事務所を設立。国内外で活動し、HUBLOT DESIGN PRIZEファイナリスト（日本人初）に選出。グッドデザイン賞、iFデザインアワードなど受賞。

Waterfront自由が丘店で展示を開始

「SAKASANANO」を、Waterfront JIYUGAOKA / TOKYOにて展示中です。実際に手に取って、撥水性や構造をご体感いただけます。

店舗名：Waterfront JIYUGAOKA/TOKYO

営業時間：11:00 ~ 20:00

住所：〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-9-1

※自由が丘ではサンプルの展示を行っております。予約は直営オンラインストアにて受付中です。

※最強の撥水傘/最強:はっ水試験(JIS L 1092)において最高等級の5級を取得していて、水滴の接触角測定が150度以上かつ水滴の滑落角度が10度以下の生地を仕使用し、傘製品状態での150回のたたみ後はっ水実験において水濡れがない傘であること。

■傘ブランド Waterfront(ウォーターフロント)について

Waterfront ブランドステートメント

1986年創業の傘ブランドWaterfrontは、累計販売本数2億本を超え、老若男女さまざまなライフスタイルの中でご愛用いただいています。現在まで常に独自の高い機能を追求し、また手頃な価格でお客様の多様なニーズに応えてきました。中でも持ち運びのしやすさに特化した薄型傘「ポケフラット」は累計販売本数2,400万本を超える代表商品です。2022年最高水準の日傘「COKAGE+」、また2023年には、機能性とデザイン性を兼ね備えたレディースブランド「umbulatio(アンブラティオ)」を発表しました。2025年、株式会社ウォーターフロントへ社名を変更、さらに株式会社TSIホールディングスのグループ会社となり、Waterfrontのさらなるブランド価値向上を目指してまいります。

※Waterfront / ポケフラットは株式会社ウォーターフロントの登録商標です

【公式SNS】

Waterfront X： https://twitter.com/waterfrontstaff

Waterfront Instagram： https://www.instagram.com/waterfront_official/

Waterfront LINE： https://lin.ee/PjEzpatK

Waterfront TikTok： https://www.tiktok.com/@waterfront_official

【会社概要】

会社名： 株式会社ウォーターフロント

（株式会社TSIホールディングス グループ会社）

代表取締役社長：吉野 哲

住所： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6階

資本金： 1,000万円

事業内容： 傘の企画・製造、卸売

直営店： Waterfront JIYUGAOKA / TOKYO

Waterfront JIYUGAOKA / TOKYOWaterfront JIYUGAOKA / TOKYO

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-9-1

東京都自由が丘の新しいランドマークになることを目指してOPENした、傘のエンターテイメントビルです。1階から4階まですべてが傘で埋め尽くされた店内には、約500種類、1万本の傘がずらりと並びます。バラエティに富んだ傘が作り出す独特の世界観を、存分に堪能できる場所です