「パ・リーグ スポーツ転職フェア2026 夏 by doda」2026年6月20日（土）東京・日本橋にて現地開催決定！

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：成田 健太郎）と、パーソルキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）の転職サービス「doda」(https://doda.jp/)が協力し、プロ野球業界の「はたらき方」を知り、キャリアの可能性を広げるイベント「パ・リーグ スポーツ転職フェア2026 夏 by doda」を、2026年6月20日（土）に、東京・日本橋にて現地開催することをお知らせいたします。



「パ・リーグ スポーツ転職フェア2026 夏 by doda(https://dodasports.doda.jp/event/4996/)」

「パ・リーグ スポーツ転職フェア2026 夏 by doda」開催背景

近年、スポーツビジネスの発展により、異業界から転職者や副業者を迎え入れるスポーツビジネス関連企業が増加傾向にあります。また、スポーツビジネスに興味・関心を持つ個人も増えてきています。

これを受けパーソルキャリアでは、スポーツ領域に興味・関心がありビジネス経験を有する個人と、スポーツビジネスの発展を目指す企業との出会いを提供するイベント「パ・リーグ スポーツ転職フェア」※を、2018年から開催しています。

12回目となる今回は、パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社による、プロ野球業界に特化した転職フェアを2019年以来7年ぶりに現地開催で実施します。企業ブースにて人事・現場担当者と直接話せる機会を設けるほか、パ・リーグの人事担当者によるトークセッションを実施します。「プロ野球界ではたらく」という選択肢をより具体的にイメージし、一歩踏み出す機会となる転職フェアです。

※前回開催情報 https://dodasports.doda.jp/event/4365/

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、本イベントをはじめ、「はたらく」に関するさまざまなサービスを通じて、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」の実現を目指してまいります。

「パ・リーグ スポーツ転職フェア2026 夏 by doda」について

本イベントは、パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社の説明会に、現地ならではの臨場感を体感しながら参加することができる転職フェアです。

【主な特徴】

・パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社の合同転職イベント

・プロ野球業界に興味があり、転職を検討している個人にフォーカス

・現地開催のイベントのため、企業と直接コミュニケーションが可能

・通常の転職活動では応募前に聞けない質問を、気軽に企業に質問できる

・球団人事担当者によるトークセッション

「パ・リーグ スポーツ転職フェア2026 夏 by doda」開催概要

【日時】2026年6月20日（土）

【第一部】10:00～13:20

【第二部】14:30～17:50 ※時間は変更となる可能性があります。

【場所】東京都中央区日本橋3-11-1 HSBCビルディング5階（TKPガーデンシティPREMIUM東京駅日本橋）

【対象】社会人経験をお持ちの方

特に、プロ野球業界ではたらくことに興味関心がある方や、スポーツ業界への転職を検討している方におすすめです。

【応募方法】特設ページ＜https://dodasports.doda.jp/event/4996/＞から参加応募

※応募多数の場合には抽選となる可能性があります。

【応募締め切り】2026年6月14日（日）23:59

【当選連絡】2026年6月15日（月）

※当選された方にのみ、登録フォームに登録されたメールアドレス宛に、「dodaセミナー／イベント運営事務局」より参加方法の詳細説明をご連絡します。

出展企業一覧（順不同）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1103_1_fcb79292e4ca93c3bccd8cdf6cbc6945.jpg?v=202605141251 ]

※イベントの予定は変更となる場合があります。最新情報は特設ページにてご案内いたします。

主催：パシフィックリーグマーケティング株式会社

協力：パーソルホールディングス株式会社、パーソルキャリア株式会社

本イベントの他に「doda(https://doda.jp/)」では、スポーツ業界の発展を支援する施策として、知られざるスポーツビジネスの実態を伝え、スポーツ業界に転職するきっかけを作り出すサービス「doda SPORTS(https://dodasports.doda.jp/)」を2018年11月に発足させ、スポーツ業界への人材流入の活性化と人材のキャリア形成に向けた情報提供を行っています。

また、パーソルキャリアを含むパーソルグループは、引き続きパシフィック・リーグ タイトルパートナーとして本イベントの開催に加え、今後もさまざまな施策を通じて、スポーツビジネスの発展に寄与してまいります。

パ・リーグ応援特設ページ：https://www.persol-group.co.jp/special/pacificleague/

■パシフィックリーグマーケティング株式会社について＜ https://www.pacificleague.jp/(https://www.pacificleague.jp/) ＞

パ・リーグ6球団の共同出資会社として2007年に設立。「6球団でまとまったらよいこと」「1球団ではできないこと」を考え方の軸として、ビジョンに「プロ野球界、スポーツ界の発展を通して、日本の社会全体を明るく元気にしていくこと」、ミッションに「プロ野球の新しいファンを増やすこと」を掲げ、社会におけるスポーツの新たな価値を提供できるよう、時代の環境変化に適応しながら、ビジョン・ミッションの実現のため事業を推進しています。

■転職サービス「doda」について＜ https://doda.jp/(https://doda.jp/) ＞

「doda」は、「はたらく今日が、いい日に。」をスローガンに、転職サイトや転職エージェント、日本最大級のdoda転職フェアなど、各種コンテンツで転職希望者と求人企業の最適なマッチングを提供しています。

■パーソルキャリア株式会社について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value/

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名を変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。