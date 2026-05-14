【ラキャルプフェス2026】“美しさの、その先へ。未来を作る選択を讃えるフェス”　オンライン限定商品を直接体験・購入できる2日間～筑後産クロレラをぜひこの機会に～

クロレラ工業株式会社

クロレラ工業株式会社（本社：福岡県筑後市、代表取締役社長：板波 英一郎）は、2026年5月23日(土)・24(日)にWITH HARAJUKU HALLにて開催される「ラキャルプフェス2026」に出展いたします。

当社が運営展開するECサイト「tasumo」より、藻活(R)食材の一つであるスーパーフード「筑後産クロレラ」を使用した各種商品を販売するほか、クロレラウォーターの試飲を実施いたします。

また、ECサイト「tasumo」で販売しているクロレラパウダー「KAKERU MIDORI（7包）」やタブレット商品「クロレラtasumo（筑後産クロレラ100%・乳酸菌プラス）」を、フェス会場にてお試しいただき、その場でご購入いただけます。

「気になっていたけれど試す機会がなかった」という方に向けて、実際に商品を体験しながら選べる2日間限定のイベントです。

通常はオンライン限定で販売している商品を、会場で直接手に取ってご購入いただける特別な機会です。クロレラをすでにご存知の方はもちろん、初めての方にも、その場でお試しいただけます。

■ラキャルプフェス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80219/table/53_1_b3e15618b2bd1aef2a3e23fac7cd2792.jpg?v=202605141251 ]

ラキャルプフェス2026 :https://lacarpe.jp/fes/fes2026

※ご来場の場合は、事前にPeatix（下記リンク先）にて入場チケットをご購入ください。

≪5月23日(土)≫ チケットはこちら :https://lacarpefes2026-0523.peatix.com/≪5月24日(日)≫ チケットはこちら :https://lacarpefes2026-0524.peatix.com/

「自分に合うものを丁寧に選びたい」という意識の高い方へ向けたイベントです。

当日は、オンラインだけでは伝えきれない使用感や続けやすさを、フェス会場で確かめていただくことで、無理なく暮らしに取り入れられる選択肢を提案します。

■販売商品のご紹介

・KAKERU MIDORI（7包）

筑後産クロレラを使用したパウダー製品です。筑後産クロレラは、腸活に役立つ食物繊維と緑色の色素成分“葉緑素”を豊富に含み、腸活生活をサポートします。さらにビタミン・ミネラルなどを中心に60種類の栄養素を含み、毎日の食事で不足しがちな栄養補給としてもご利用いただけます。2026年1月に新たに登場した7包タイプは、味を試したい方や、まず1週間の使用感をお試ししたい方におすすめです。

・クロレラtasumo筑後産クロレラ100%

凝固剤を一切使用せず、筑後産クロレラ100％で打錠しました。手軽に摂取できるタブレットタイプです。アルミパック包装で携帯しやすく、日常使いにも便利です。

・クロレラtasumo乳酸菌プラス

筑後産クロレラに、お米と酒粕由来の植物性乳酸菌K-1、K-2を加えました。クロレラがプレバイオティクスとして乳酸菌の働きをサポートします。

・クロレラベジカレー（1人前 180g）

「株式会社命の食事」監修のもとクロレラ工業が開発した、100%植物性のレトルトカレーです。野菜と果物の濃厚な旨味に加え、筑後産クロレラを使用することで植物性食材では補えないビタミンB12も補給できる、美味しさと栄養にこだわった食品です。

▼クロレラベジカレーについて

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000080219.html

商品販売の他、クロレラウォーターの試飲を行います。

クロレラを知っている方も、まだ知らない方も、その場で筑後産クロレラの味を体験していただけます。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■株式会社ラキャルプ 代表取締役 新井ミホ氏によるスペシャルセミナー

5月23日（土）13:15～13:55 ラキャルプフェス2026 『美しく整える「ウェルネス習慣」を学ぼう』新井ミホ氏による特別セミナーが開催されます。

フェスに参加しているブランド担当者が語るブランドの背景や製品開発の想いをインタビュー形式で行うトークセミナーです。商品紹介だけではなく、日々の暮らしの中で取り入れられる「ウェルネス習慣」という視点からブランドや製品の価値が語られます。

※チケットサイトPeatixより「入場チケット付セミナーチケット」の購入が必要となります。

※すでに売り切れのセミナーチケットもございますのでご了承くださいませ。

※お席に空きがございましたら当日ご参加も可能です。

詳しくは当日会場のセミナー受付までお問い合わせください。

tasumoは“からだがよろこぶ”をテーマに、「藻（クロレラ）を足す」といった新しい食の提案を行い、心もからだも健康的に満たされる商品をご提案します。

ECサイト『tasumo』

HP：https://tasumo.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/_tasumo/

クロレラ工業株式会社

世界初のクロレラパイオニアメーカーとして1964年に創業。福岡県筑後市の九州筑後工場で、単細胞緑藻クロレラの培養から製品化までを一貫生産する。健康食品、サプリメント、加工食品、農業資材、水産資材と多岐に渡るクロレラ商品ラインナップを有する。近年は健康経営にも注力し、健康経営優良法人を2018年より連続取得。2023年にはFSSC 22000認証を取得。社是は「人類に健康と幸福（しあわせ）を」（https://www.chlorella.co.jp/）