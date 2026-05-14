SB C&Sの“いま”を伝える動画シリーズ「SB C&S STORIES」始動。約2,000人の全社員が実践する「社内AI活用」の裏側を公開

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、働く社員や現場の最前線にフォーカスし、企業文化や組織風土、事業のリアルな姿を紹介する動画シリーズ「SB C&S STORIES（エスビー シーアンドエス ストーリーズ）」を始動しました。初回は、約2,000人の全社員が実践する「社内AI活用」をテーマに、AIによる業務効率化の裏側に密着。営業・技術・バックオフィスなど全社のあらゆる領域で進むAI活用により、会社全体をアップデートしていく様子をお届けします。

「SB C&S STORIES」

全社員で臨むAIトランスフォーメーション！SB C&Sが先駆けるAI活用ストーリー

https://youtu.be/aF6naLWNw_g

SB C&Sの全社員約2,000人が実践する「社内AI活用」をテーマに、独自開発の社内向けAIチャットサービス「CASAI（SB C&S AI CHAT）」によるお問い合わせ対応の自動化や、数百種類の商品データに基づく最適な商品の提案など、全社のあらゆる領域で加速するAIによる業務効率化の具体事例を紹介します。さらに、現場主導のAIエージェント開発や、セミナー・オンライン学習による教育施策にも触れ、AI活用を全社に浸透させるプロセスや今後の展望についてもお伝えします。

「SB C&S STORIES」では、今後もさまざまなテーマを通して、SB C&Sの進化と挑戦の軌跡を発信していきます。

「SB C&S STORIES」について

「SB C&S STORIES」は、SB C&Sの“いま”を伝える動画シリーズです。働く社員や現場の最前線にフォーカスし、企業文化や組織風土、事業のリアルな姿を紹介します。

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6SURn0AmliezCPNLHak_xY0aRGDPUU_V

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