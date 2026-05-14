おしゃれも寝心地も妥協しない「ひんやり寝具シリーズ」など初夏を彩る、新作「クールアイテム」が続々登場！

株式会社ベガコーポレーション

株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542、URL：https://www.vega-c.com 以下：ベガコーポレーション）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA（ロウヤ）」は、この度、初夏の暮らしを心地よく彩る新作「クールアイテム」を、続々と発売いたします。

なおこれらの商品は、公式オンラインショップにて順次販売を開始し、一部商品は全国15カ所の実店舗（※1）でも展示・販売を予定しております。

※1 2026年5月時点

おしゃれさと快適な使い心地を両立する、「LOWYA」ならではの、充実したラインナップにご注目！

本リリースでは、数多くある新作のなかから、おしゃれさと快適さを兼ね備えたアイテムを厳選してご紹介。

ギャザーデザインと接触冷感素材を組み合わせた新商品「ひんやり寝具シリーズ」をはじめ、初夏の暮らしを心地よく整えるラインナップを取り揃えました。

｜初夏の外出を心地よく♪ 新商品の「ひんやりおでかけアイテム」

まるでポケット冷蔵庫といっても過言ではない「冷却プレート付きのハンディファン」や、SNS総再生回数236万回超え（※2）！話題のベビーカー用「クールファンシート」など、赤ちゃんから大人までさまざまなシーンに寄り添うアイテムもご用意。通勤やレジャーといった外時間まで、快適さをサポートします。

※2 2026年2月20日時点

｜お部屋に“涼”と彩りをプラスする 「サマーインテリア」

やわらかな光を取り込む、ガラスの「食器アイテム」や、空間に季節感を添える「フラワーベース」など、見た目にも涼やかなインテリアが登場。置くだけで空間に抜け感を生み出し、初夏らしい軽やかな雰囲気を演出します。

また各商品には、トレンド感のある素材や、空間にやわらかく馴染むカラーを採用。機能性だけでなくインテリアとしての完成度にもこだわりながら、日々の暮らしの中で自然と“涼しさ”を感じられる空間づくりをご提案します。

初夏をより軽やかに、そして自分らしく過ごせるライフスタイルをお楽しみください。

ギャザーデザイン×接触冷感素材の組み合わせで、おしゃれにひんやり！

ふわふわギャザー「ひんやり寝具シリーズ」

おしゃれも寝心地も妥協しない、ギャザーデザインと接触冷感素材を組み合わせた「寝具シリーズ」が新登場！

カラーには、空間にやわらかな統一感をもたらす「グレージュ」を採用し、ナチュラルにもモダンにも馴染む上品な印象に仕上げました。立体感のあるふわふわギャザー生地がベッドを包み込むデザインなので、どの角度からみても寝室の華やかさがUPするだけでなく、接触冷感素材を使用することで、暑い季節でも快適な眠りをサポート。さらに、リバーシブル仕様により季節や気温に応じた使い分けが可能です。

また抗菌・防ダニ加工や丸洗い対応など、清潔さと使い勝手にも配慮。枕カバー・ケット・マットレスカバーを揃えることで、インテリア性と機能性を兼ね備えた統一感のある空間を実現します。

商品名：ふわふわギャザー ひんやりマットレスカバー

本体価格（税込）：\3,990～

サイズ：S/SD/D

カラー：グレージュ

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/CWHQH

商品名：ふわふわギャザー ひんやり掛け布団（ハーフサイズ）

本体価格（税込）：\1,990～

サイズ：ハーフ/S/SD

カラー：グレージュ

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/D6CL3

商品名：ふわふわギャザー ひんやり枕カバー

本体価格（税込）：\990

サイズ：幅63cm

カラー：グレージュ

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/C6SCP

初夏の外出を心地よく♪

赤ちゃんから大人まで、さっと使えるおしゃれな「ひんやりおでかけアイテム」

ピックアップ01 ポケット冷蔵庫...！？「4WAYハンディファン」

持ち運びやすさと快適性を兼ね備えた、多機能ハンディファン。

昨年も人気だった本商品がさらにパワーアップし、ハンディ・首掛け・卓上など、シーンに応じて使い分けられる4WAY仕様へと進化し、外出時からデスクワークまで幅広く活躍します。

また冷却プレートを搭載しており、触れた瞬間にひんやりとした冷感を得られるのが特長。さらに、静音設計だけでなく、約200gの軽量化を叶えることで、場所を選ばず快適に使用できます。

暑い季節の外出や日常シーンを、より心地よくサポートするアイテムです。

商品名：4WAY ハンディファン

本体価格（税込）：\1,990～

サイズ/カラー：オフホワイト/ブルー

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/N8KBX

ピックアップ02 SNS総再生回数236万回超え※！話題のベビーカー用クールファンシート

総フォロワー数260万を超える公式SNSを起点に、日々ユーザーとのコミュニケーションを大切にしているLOWYAだからこそ、本商品もママ・パパ想いの設計にとことんこだわったベビーカー用クールファンシート「ヒーミークール」は、今年さらなる進化を遂げて、頭まで風が行き渡る設計にパワーアップ！

「お外は楽しいけど、ベビーカーの背中のムレが心配……」そんなパパ・ママの救世主として、ベビーカーファンシート「ヒーミークール」が風を送り込み、赤ちゃんの背中をずっとサラサラに保ちます。駐車場からの移動中も、公園でのお昼寝も、これさえあればいつでも快適な「特等席」の完成です。

※ 2026年2月20日時点

商品名：ヒーミークール

本体価格（税込）：\6,990～

サイズ/カラー：オフホワイト/グレー/ヘーゼルベア

商品ページ：https://www.low-ya.com/goods/HPX94

カラフルな食器やフラワーベースに、アートボードまで、雑貨が約30品新登場！リビングを彩る、おしゃれな「涼感インテリア」

ピックアップ01「カラーガラス フラワーベース」

光をやわらかく取り込み、空間に彩りと抜け感をもたらすガラス製フラワーベース全10品が、新登場！

カラーガラス特有のやさしい透け感とニュアンスのある模様が、置くだけでインテリアに季節感をプラスします。

一つひとつ手作業で仕上げているため、それぞれ異なる表情を楽しめるのも魅力。花を飾るのはもちろん、そのままオブジェとしても空間を印象的に演出します。

ピックアップ02「ガラス製食器」

やわらかなカラーリングが目を引く、耐熱仕様の「ガラスマグ」や「ガラス食器」全8品が、新登場！

半透明の質感が光をやさしく取り込み、置くだけで空間に軽やかな抜け感を演出します。

電子レンジ・食洗機に対応している実用性も魅力。一部の「ガラスマグ」は、飲み物の色によって印象が変わるため、日常のひとときをさりげなく彩ります。

ピックアップ03「アートボード」

空間にさりげないアクセントを加え、インテリアの完成度を高める「アートボードシリーズ」。

立体感のある質感や大胆なグラフィックが、壁面に奥行きとリズムを生み出し、飾るだけで印象的な空間を演出します。

アーバンリゾートを思わせるナチュラルなデザインから、インダストリアルやニューレトロな雰囲気にマッチするグラフィックまで、幅広いスタイルをご用意。お部屋のテイストや気分に合わせて選ぶことで、自分らしい空間づくりを楽しめます。

ピックアップ04「フェイクグリーン」

空間に自然な彩りとやすらぎをもたらす「フェイクグリーンシリーズ」が新登場！

様々な大きさで全4品をご用意。本物と見間違えるほどのリアルな質感にこだわり、葉の艶や立体感、幹の風合いまで細部を再現しました。

水やりや日当たりを気にする必要がなく、手軽にグリーンのある暮らしを取り入れられるのも魅力。置くだけで空間に抜け感と心地よさをプラスし、インテリアの完成度を高めます。