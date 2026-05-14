～自家製の熟成フルーツが引き立てる、大人の贅沢～ 日本橋三越本店限定「ボヤージュ ドゥ フリュイ」5月23日(土)新発売

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士)は、2026年5月23日(土)より日本橋三越本店限定の「ボヤージュ ドゥ フリュイ」を週末限定（金・土・日）で発売します。数か月もの間じっくりと洋酒やスパイスに漬け込んだオレンジピールやりんごなどの自家製熟成フルーツをペーストにして、フィナンシェ生地に練り込みました。熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが、バターのコクと重なりあって奥行きのある風味を醸し出します。フレーバーは通年展開の「ナチュール」「ショコラ」に加え、期間限定の「ピスターシュ」の3種。ヨックモック自家製の熟成フルーツが引き立てる、大人の贅沢をぜひご体感ください。さらに、ヨックモック自慢のラングドシャーで、ヨックモックのシンボルフラワーである“ハナミズキ”を表現した「フルール・フルール」はパッケージ新たにリニューアル。ヨックモックこだわりのおいしさを、合わせてお楽しみください。

※「フルール・フルール」は伊勢丹新宿店でも展開いたします。

週末のご褒美に。日本橋三越本店でしか出会えない味わい

ボヤージュ ドゥ フリュイ

しっとりとしたやさしい食感、ふくよかな味わい--

ヨックモックがお届けする「ボヤージュ ドゥ フリュイ」は、熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが口いっぱいに広がる、熟成フルーツケークです。日本橋三越本店のみ、また週末の3日間限定（金・土・日）で展開し、とっておきの手土産やご褒美スイーツにおすすめです。

数か月もの間じっくりと洋酒やスパイスに漬け込んだオレンジピールやりんごなどの自家製熟成フルーツをペーストにして、フィナンシェ生地に練り込んだ、こだわりの一品。熟成フルーツの芳醇な味わいと香りが、バターのコクと重なりあって奥行きのある風味を醸し出します。

フレーバーは通年展開の「ナチュール」「ショコラ」に加え、期間限定の「ピスターシュ」の3種をご用意しました。ヨックモックがお届けする、大人の贅沢「ボヤージュ ドゥ フリュイ」を、ぜひお楽しみください。

商品ラインナップ

●ナチュール

熟成フルーツやナッツペーストを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたフィナンシェ生地に、苺・オレンジ・レーズン・アプリコットやいちじくを飾りつけて華やかな装いに仕上げました。熟成フルーツとバターのコクが絶妙なバランスです。

価格 ：税込\497

展開期間：2026年5月23日(土)～通年展開

●ショコラ

熟成フルーツやほろ苦いカカオを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたショコラフィナンシェ生地に、カカオ香るチョコレートクリームや甘酸っぱいオレンジピールを飾りつけました。熟成フルーツがショコラの味わいを一層深めます。

価格 ：税込\497

展開期間：2026年5月23日(土)～通年展開

●ピスターシュ ＊期間限定

熟成フルーツやピスタチオペーストを練り込んでじっくり丁寧に焼き上げたピスタチオフィナンシェ生地に、コクのあるピスタチオのクリームや香ばしい刻みピスタチオを飾りつけました。ピスタチオづくし、夏限定の味わいです。

価格 ：税込\519

展開期間：2026年5月23日（土）～8月31日（月）

店舗限定商品「フルール・フルール」装い新たにリニューアル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12005/table/412_1_9abceca8ff82db490767c5676a303a56.jpg?v=202605141251 ]

「フルール・フルール」は缶デザインがリニューアル。ヨックモックのシンボルフラワーである“ハナミズキ”が空から、はらはらと舞い降りてくる様子をデザインに込めました。

フルール・フルール

お菓子の缶を開けると、ふわりと舞っていた花びらがまるで缶の中で繊細なお菓子へ変わっていくかのような姿を表現しています。ハナミズキをイメージした薄焼きのラングドシャーを、花びらのように1枚1枚丁寧に重ねました。缶いっぱいに美しく重なり合い、お花が咲いたような華やかな仕上がりです。サクッとした食感の中に焼きの香ばしさが楽しめる繊細な味わいをお楽しみください。とっておきのプレゼントにもおすすめです。

※伊勢丹新宿店でも展開いたします。

商品ラインナップ

フルール・フルール

商品名：フルール・フルール

価 格：税込\1,944

入り数：20枚入

フルール・フルール ～宇治抹茶～

商品名：フルール・フルール ～宇治抹茶～

価 格：税込\1,944

入り数：20枚入

株式会社 ヨックモック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12005/table/412_2_4a56c708cfeb178c203031953f78edc3.jpg?v=202605141251 ]

社名 ： 株式会社ヨックモック

所在地 ： 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル

ホームページ ：https://yokumoku.co.jp/

オンラインショップ ：https://yokumoku.co.jp/pages/ec

公式Instagram ：https://www.instagram.com/yokumoku_jp

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