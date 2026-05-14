【新登場】NMNサプリ「P3」　NMN配合量が従来の2倍に！「1包あたり1,000mg」を配合した『P3プレミアム』が新登場！

株式会社LADDER

YouTuberヒカルプロデュースのNMNサプリメント「P3」より、NMN配合量をさらに追求した『P3プレミアム』が新登場いたしました。

話題のエイジングケア成分（※1）「NMN」を、通常版P3の2倍となる「1包あたり1,000mg」配合。より本格的で極上のエイジングケア（※1）をお求めの方へ向けた、プレミアムなインナーケアをお届けします。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと

■ 『P3プレミアム』の2つの特徴

１. NMN配合量が通常版の2倍！含有量「1包1,000mg」

通常の「P3」が1包500mg（1箱15,000mg）であるのに対し、『P3プレミアム』では2倍となる1包あたり1,000mgへと大幅増量を実施しました。1包1,000mgという高配合だからこそ、これまで以上の満足感をご期待いただけます。

２.NMNを無駄なく届けるための「成分最適化」

NMN1,000mgという高配合を実現するため、成分の配置や粒のバランスを見直しました。ビタミンCを黄色粒へ移動させるなど、理想的な成分配合を目指して改良を行うことで、毎日の続けやすさを両立しています。

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_048_AD_06934&utm_source=ld_0001&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=pre_20260513_05

■ 「P3」とは？

P3は、話題のエイジングケア（※1）成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」をはじめ、健康と美容をサポートする55種類の美容成分を1日1包（※2）に凝縮した、次世代型インナーケアサプリメントです。

忙しい現代人でも毎日手軽に続けられるよう、飲みやすさ・成分配合・品質管理のすべてにこだわり抜いて開発されました。

高純度99.9%（※3）のNMNを500mg（※4）配合しながら、国内のGMP認定工場で製造されているため、安心してご利用いただけます。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）目安 （※3）原材料として（※4）1包あたり

■ P3誕生3周年！豪華景品が当たる「スクラッチキャンペーン」を開催中

「P3」は皆様にご愛顧いただき、この度ブランド誕生3周年を迎えることができました。

日頃の感謝を込めて、5月13日（水）の出荷分より、新規でご購入される方・定期コースをご継続中の方へ向けた「3周年記念スクラッチキャンペーン」を実施しております。

商品に同梱されるスクラッチカードからキャンペーンに参加すると、最新家電や選べるグルメギフトが当たります。さらにWチャンスとして、アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で「ヒカルの私物（10万円相当）」をプレゼント！

『P3プレミアム』の登場でさらにパワーアップしたこの特別な機会に、ぜひP3をお試しください。

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_048_AD_06934&utm_source=ld_0001&utm_medium=PRtimes&utm_campaign=pre_20260513_05

■「体感こそがすべて」 P3が進化を止めない理由

P3が最も大切にしているのは、ユーザーの皆様が感じる「確かな変化」です。

「体感があるからこそ、健やかな毎日の継続につながる」という信念のもと、常に最高のパフォーマンスを追求し、ブラッシュアップを続けています。

変化を実感していただくことを最優先に、配合成分を発売当初の51種類から、現在は55種類まで強化しました。

2026年4月、1包あたりのNMN配合量を300mgから500mgへと大幅に引き上げました。原価は上昇しましたが、「体感がすべて」というこだわりのため、価格は据え置いています。

そしてこの度、その「体感」への追求をさらに極めた『P3プレミアム』が誕生いたしました。

より本格的で極上なインナーケアをお求めの方へ向け、NMN配合量を通常の2倍となる「1包あたり1,000mg（1箱30,000mg）」へと配合いたしました。

これまでにない確かな体感を実感してみてください。

P3はこれからもユーザーの皆様の「あ、なんかいいかも」という日々の小さな高まりのため進化し続けていきます。

【株式会社LADDERについて】

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

URL：https://ladder.co.jp

P3：https://x.gd/eZHQ0

P3 BOOSTER：https://x.gd/jFvBI

さらば糖脂塩：https://x.gd/BghEX

CHILLERS：https://x.gd/ZGtzB

Recovenel：https://x.gd/RUy08

ふわっとマシュマロブラ：https://mashumaro-bra.com/

HTF：https://x.gd/m57Ma