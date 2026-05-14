オープンが「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」に出展

オープン株式会社

オープングループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 知道）の子会社であるオープン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：石井 岳之、以下「オープン」）は、2026年5月20日（水）～22日（金）に開催される「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」に出展いたします。

「不動産DX EXPO 2026 春 大阪」は、産業DX総合展 実行委員会が主催する『産業DX総合展』内の構成展示会であり、不動産業のDX化を実現するサービス・ソリューションが一堂に集う展示会です。DX化を検討する不動産業の方々が、最新の製品・サービスの比較検討や、セミナーを通して最新トレンドを学ぶことができる場となっています。

オープンのブースでは、クラウド型RPAツール「AUTORO」に加えて、既存製品とAIを連携した「AUTORO自動設定エージェント」についても、導入時の伴走支援や活用例とあわせて提案します※。

AUTOROはAPIの有無を問わず、Web操作やファイル処理を組み合わせることで、物件情報の取得、顧客データの登録、データの加工・更新といった業務を自動化。分断されたシステム間のデータをシームレスにつなぎます。

またクラウド環境で動作するため、複数拠点での共同利用や他業務との並行運用が可能で、100種類以上のアクションにより、業務フロー全体の自動化を実現します。

※AUTORO自動設定エージェントの正式ローンチ時期は未定です。

■出展概要

・展示会名称：不動産DX EXPO 2026 春 大阪（産業DX総合展 内）

・会期 ：2026年5月20日（水）～22日（金）10：00～17：00

※セミナー会場のみ 9：30開場

・会場 ：インテックス大阪 6号館A

・主催 ：産業DX総合展 実行委員会

・開催概要 ：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-osaka-real-estate

▼オープンの展示ブースについて

・小間番号：S09-29

■「AUTORO」について

「AUTORO」はクラウドで提供されるRPAソフトウェアとして、インフラの運用や保守の手間を軽減したい／Web上やクラウド業務を中心に自動化を進めたい／リモートワークや外出先から場所を問わずインターネット経由でRPAを利用したいといったニーズに応える製品です。

またAPI連携に対応しているため、iPaaS（Integration Platform as a Service）としても活用できる柔軟性が評価されています。

詳細につきましては製品ページ：https://autoro.io/をご覧ください。

■AUTORO自動設定エージェントについて

AUTORO自動設定エージェントは、自然言語でAIに業務内容を伝えるだけで、RPAシナリオを自動生成するサポートサービスです。請求書処理や営業リスト作成など、現場で日々発生する業務を、AIと会話するだけですぐに自動化。複雑な設定や専門知識は不要です。

【会社概要】

■オープン株式会社（https://open.co.jp/(https://open.co.jp/)）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル3階

・設立 ：2013年7月

・代表者 ：代表取締役執行役員社長 石井 岳之

・資本金 ：3,000万円

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した情報処理サービス、コンサルタント事業、

アウトソーシング事業、デジタルマーケティング、オンライン広告事業