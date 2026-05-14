【イベントレポート】小野田紀美大臣×夏野剛氏×細井浩一HARC所長による特別鼎談「コンテンツ産業の未来」

学校法人日本財団ドワンゴ学園

2026年4月26日（日）、千葉県幕張メッセ「ニコニコ超会議2026」内にて開催されたZEN大学祭「展軸祭2026」において、小野田紀美 内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略、知的財産戦略）、KADOKAWA代表執行役社長 CEOでZEN大学客員教授の夏野剛氏、およびZEN大学コンテンツ産業史アーカイブ研究センター（HARC）細井浩一所長による特別ステージ『「コンテンツ産業の未来はどこへ向かうのか」 ～産×官×学 特別鼎談～』が実施されました。

鼎談では、日本のコンテンツ輸出額を2033年までに20兆円に引き上げ、自動車産業に次ぐ基幹産業へと成長させる国家戦略の実現に向けた取り組みや、クリエイターの保護、生成AIへの対応まで、産官学それぞれの立場から本音での議論が交わされました。

☑︎ 半導体を超え「稼ぐ輸出産業」第2位となったコンテンツ産業

夏野氏は、日本のコンテンツ産業が現在、国からの未曾有のバックアップを受けつつも、2033年までに海外売上高を20兆円に引き上げるという目標に対して、強烈なプレッシャーを感じていると吐露しました。これに対し小野田大臣は、「コンテンツはまごうことなく日本の基幹産業であり、すでに海外で稼ぐ力は半導体を超え第2位である」と強調したうえで、「国は期待をしつつも、あるべき姿を押し付けない。クリエイターや制作陣、そしてコンテンツを愛する人たちが笑顔でいられるように支えていく」と、行政の新たな関わり方を明言しました。

☑︎ 表現の自由とグローバル基準。「国が守り抜く」強い意志

鼎談の中で最も会場が沸いたのは、海外からの表現規制や批判に対する国の姿勢でした。小野田大臣は、海外輸出の際にはその国に合わせる必要があるとしつつも、「国内向けのコンテンツであるならば、たとえ海外から批判を受けたとしても、国として『やかましい、これが日本じゃ』と腹をくくって守り抜く姿勢が必要だ」と言及。また、人工知能（AI）戦略担当相も兼務する立場から、生成AIによるIP（知的財産）の無断利用について「みんなの愛でできた財産が勝手に食われることがあってはならない」と危機感を示しました。

☑︎ 業界再編と多様性の確保を

夏野氏はコンテンツ産業が今後強くなっていくためには、企業の統合が必要ではないかと提言しました。アニメーション業界や出版業界では小規模な制作会社が乱立し、間接部門が重複している現状を指摘し、ゲーム業界を引き合いに出しながら、クリエイターが創作に専念できる環境を作るための業界再編（リストラクチャリング）や、企業間連携・統合の意義について語りました。小野田大臣は、自身がゲーム会社に勤めていた経験から、小さい会社では尖った企画が生まれ、若い世代が挑戦しやすいと話し、多様なクリエイターが活躍できる環境は必要との見方を示しました。

☑︎ 産官学が一体となった人材育成の必要性

最後に、コンテンツを単なる経済・文化の枠組みに留めず、学術的・体系的に研究・育成する「学」の役割について議論されました。小野田大臣は「世界中で日本の漫画やアニメの総合展覧会を行いたいという需要がある中、トータルで対応できる学術的人材の育成をお願いしたい」と期待を寄せました。また、コンテンツ産業における人材の裾野が広い中で、実際の制作現場では海外への発注が多くなっている点にも触れ、「人材育成のサポートも産官学で考えていくべき」と語りました。

細井所長は、コンテンツは文化の側面と産業の側面の両方がある中で、どのように守り発展をさせていくかを産官学が連携して考え行動していく必要があるとした上で、「HARCはZEN大学の研究所としてこの問題に正面から取り組んでいきたい」と述べるとともに、この問題についてより深掘りする機会をあらためて設けたいと意気込みを述べました。

☑︎ 【トピックス】大臣が「“オタク”属性診断テスト」を体験

鼎談に先立ち、大臣はHARCが開発した「”otaku”属性診断テスト」を体験。ユーザーがこれまで影響を受けたコンテンツをもとにAIを活用してその人の“オタク”属性を判定するというもので、「機巧の残光を胸に、少年漫画の軌跡を辿る回路」との“異名”診断結果には「めっちゃそうです！わかるわかる」と納得した表情を浮かべていました。

「”otaku”属性診断テスト」を体験した小野田紀美 内閣府特命担当大臣

【ステージ開催概要】

日時：2026年4月26日（日） 15:00～15:30

会場：ZEN大学祭「展軸祭 2026」メインステージ（幕張メッセ「ニコニコ超会議2026」内）

タイトル：「コンテンツ産業の未来はどこへ向かうのか」 ～産×官×学 特別鼎談～

登壇者：

・小野田紀美 内閣府特命担当大臣（クールジャパン戦略、知的財産戦略）

・夏野剛 KADOKAWA代表取締役社長／ZEN大学客員教授

・細井浩一 ZEN大学コンテンツ産業史アーカイブ研究センター（HARC）所長

ステージ全編の映像▶https://www.youtube.com/watch?v=HjkXUORJDLI(https://www.youtube.com/watch?v=HjkXUORJDLI)

❙ ZEN大学 コンテンツ産業史アーカイブ研究センター（HARC）について

日本のマンガ・アニメ・ゲームをはじめとするコンテンツ産業は、世界に誇る文化産業であり、同時に日本経済を支える重要な基幹産業です。ZEN大学コンテンツ産業史アーカイブ研究センター（HARC）は、コンテンツ産業の歴史・証言・知を未来へと継承する「府（くら）」となることを目指し、研究活動を展開しています。

HARC公式サイト▶ https://zen.ac.jp/harc(https://zen.ac.jp/harc)

❙ ZEN大学について

ZEN大学は、最先端のIT技術を活用し、すべての人に大学進学の機会を提供します。ZEN大学唯一の学部である「知能情報社会学部」では、特定の学問領域に偏らない学びを修めることで、激変するAI時代に対応して活躍するために必要なリテラシーを身につけることができます。さらに詳しい情報は、ZEN大学のウェブサイトおよびパンフレットをご覧ください。

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