【株式会社COFO】吉本興業グループの株式会社FANYが運営するよしもとゲーミングとブランドアンバサダー契約を締結。

株式会社COFO

理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝、以下COFO）は、吉本興業グループの株式会社FANY（本社：東京都新宿区新宿5丁目18番21号 代表取締役社長：梁弘一）が運営するe-Sportsチーム「よしもとゲーミング」とブランドアンバサダー契約を締結。本契約により、プロゲーマーが求める極限の練習環境構築をCOFOの製品で支援するとともに、選手からのフィードバックを基にした次世代の商品開発を加速させていきます。

COFO公式サイト：https://cofo.jp/

◼️競技本番に近い環境を練習でも再現

e-sportsにおいて、モニターの微妙な位置調整や、数センチ単位のデスクの高さの違いは、選手のパフォーマンスに直結する重要な要素。 COFOは、微調整が可能なモニターアームや電動昇降デスクを提供することで、選手が「大会本番に限りなく近い環境」を日常の練習から再現できる環境構築が可能に。これにより、環境の差による違和感を排除し、選手が競技に100%集中できる体制をサポートしていきます。

◼️よしもとゲーミング「カラマリ」所属のくろす選手のコメント

半年前までモニタースタンドでゲームをしていましたが今ではその時代が考えられないくらい快適にゲームができています。デスクスペースの確保、適切なポジショニングへの調整のしやすさ、どれを取っても最高の商品です！普段のデスクワークにも最適なCOFOの製品を皆さん手に取ってみてはいかがでしょうか。

＜COFOモニターアームシリーズとは＞

2024年の発売開始以降、1万本以上の出荷実績を突破しているCOFOの人気シリーズ。個人向けだけでなく法人からのお声も多く、新オフィスに移転の際にフロア全てのデスクに「COFO無重力モニターアームPro」を設置する案件等も事例も。機能性もさることながら、デザイン性にも注目度が高く、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国でデザイン賞を受賞している。

＜COFO Deskシリーズとは＞

「COFO Desk Premium」は、300件のお客様訪問によるヒアリングをもとに開発されており、これまで累計で1.5万台以上の出荷実績があります。天然無垢材を贅沢に使用した天板、その裏には全面スチールを取り付けており、マグネットアクセサリーにてデスク下収納を叶える仕様に。腕の触れるデスク前面部は端をなだらかなカーブ状にデザインし、長時間腕が触れていても痛くなりにくい設計にしており、お客様のデスクに関する悩みと真摯に向き合って、最上級を目指したワークデスクに仕上がっています。

＜COFOについて＞

COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*自社調べ、2026年4月1日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。

＜株式会社COFO 会社概要＞

社名：株式会社COFO

代表者：江沢 弘輝

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F

事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売

COFO公式サイト：https://cofo.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@cofo2027

■Instagram：https://www.instagram.com/cofo_japan/

■Facebook：https://www.facebook.com/COFOJapan/

■X：https://twitter.com/cofo_japan/

■Pinterest：https://www.pinterest.jp/COFOJapan/



＜株式会社FANY(https://www.pinterest.jp/COFOJapan/%EF%BC%9C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEFANY) 会社概要＞

FANYは「おもしろいを、もっと一緒に。」をミッションにプラットフォーム事業を幅広く展開する吉本興業ホールディングス傘下の事業会社です。ライブ、ラジオ、マンガ、ドラマなど、あらゆる表現手段を活用し、未発掘の才能とそれを支えるファンがジャンルの垣根を超えた相乗効果を生み出す場を提供します。私たちは、エンターテインメントの力で新たな価値を生み出し「おもしろい」を拡張していきます。

事業開始日：2021年4月26日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18番21号

代表取締役社長：梁弘一

コーポレートサイトURL：https://fany.lol



＜よしもとゲーミング 概要＞

「よしもとゲーミング」は、吉本興業グループが展開するプロゲーミングチームです。プロ選手の育成・支援から、タレントによるバラエティ性の高い番組・イベント制作、ゲームクリエイターとの協業まで、年齢や経験を問わず“遊ぶ・観る・つくる”をつなぐ取り組みを推進しています。

よしもとゲーミング 公式X：https://x.com/Gaming

YOSHIMOTO よしもとゲーミングYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yoshimotogaming5093