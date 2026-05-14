海抜0ｍから富士山頂3776ｍへ、日本最高峰への挑戦！ 「富士山登山ルート3776スタンプラリー」開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）が提供する山のスタンプラリーアプリ(R)「YAMASTA（ヤマスタ）」は、静岡県富士市と協力し、2026年5月15日(金)～10月31日(土)までの期間、「富士山登山ルート3776スタンプラリー」を実施いたします。

※「山のスタンプラリーアプリ(R)」は山と溪谷社の登録商標です。

◆「富士山登山ルート3776」とは？

「富士山登山ルート3776（通称：ルート3776）」は、静岡県富士市が設定した、海抜0mから富士山頂3776mまで続く全長約42kmの登山ルートです。起点となる「ふじのくに田子の浦みなと公園」または「富士塚」をスタートし、富士登山の歴史や、山麓の豊かな自然を体験しながら、富士山頂をめざします。日本全国の登山者をはじめ、外国人観光客など、これまで多くの人々が、この標高差日本一の登山ルートに挑戦してきました。

◆ルート3776を歩いてデジタルスタンプを集めよう

「富士山登山ルート3776」のルート上に設定された8か所で、ヤマスタアプリでチェックインをすると、その場所の風景や歴史にちなんだデザインのデジタルスタンプが獲得できます。さらに、スタンプを集めると、達成状況に応じて記念缶バッジや挑戦達成証がもらえるほか、抽選で当たる特製ピンズに応募できます。ルート3776への挑戦の記念にぜひご応募ください。

歩みを進めるにつれ迫力を増す富士山の姿は、麓からの登山ならではの醍醐味です。過去に富士山に登ったことのある人も、今年こそ登ってみたいと思っている人も、新たな富士山の魅力に出会えるはず。多くの先人たちが歩いた海からの富士登山に、この夏、チャレンジしてみませんか。

【実施期間】

2026年5月15日(金)～10月31日(土)

※富士山頂は、富士山開山期間中（7月10日～9月10日）のみチェックインができ、スタンプを獲得することができます。閉山期間の山頂への登山はお控えください。

【キャンペーンの詳細】

https://yamasta.yamakei.co.jp/info/route3776.html

◆コース詳細

◆スタンプラリーを達成して特典をもらおう

スタンプを集めてトロフィーを獲得すると、獲得したトロフィーに応じて「記念缶バッジ」をプレゼント！記念缶バッジは、集めて並べるとデザインがつながる特別仕様になっています。

さらに、すべてのスタンプを集めてスタンプラリーを達成すると、お名前と達成ナンバー入りの「挑戦達成証」がもらえるほか、山のお土産ブランド「Yamasanka（ヤマサンカ）」とコラボした「特製ピンズ」の抽選にもご応募いただけます。

◆ヤマスタのクーポンを使ってお得に巡ろう！

「富士山登山ルート3776スタンプラリー」のコース周辺の店舗や施設で使える、お得な電子クーポンをご用意しました。登山中の休憩や、登山前後のお楽しみとしてご利用ください。

◆ヤマスタとは？

「ヤマスタ」は、山頂や名所の指定場所でチェックインすると、その場所ごとにデザインされたデジタルスタンプが発行される、日本の山や自然を巡るスタンプラリーアプリです。

まだ知らない景色や、再訪で見つかる新しい発見。そうした自然へ出かける楽しさは分かっていても、きっかけがないとなかなか一歩を踏み出しにくいものです。ヤマスタは、全国74のスタンプラリーイベント（2026年5月14日現在）を通じてその「きっかけ」をつくっており、これまでに累計113万人以上を各地の自然へと誘ってきました。

スマホのGPS機能により、電波の届かない山中でも利用できるほか、スタンプ発行で窓口に並ぶ必要もありません。自分のペースで楽しみながら、山登りやハイキングを楽しめます。

2025年3月からは、より便利な山歩きを支える有料サービス「ヤッホー会員」も開始。アプリをきっかけに日本各地へと足を運び、その地の自然が持つ素晴らしさを直接体験していただくことを目指して、サービスを展開しています。

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：野地・杉浦

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7370-66ef1f4254f9a43d5d1b290cc25a43ed.pdf