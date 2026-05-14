ダノン ビオ(R)「世界旅行」シリーズ、第6弾は日本の夏！新フレーバー「メロンと白桃」を５月18日より発売

ダノンジャパン株式会社

ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：ロドリゴ・リマ）は、100倍胃酸に強く（※1）、生きて腸まで届くビフィズス菌BE80を配合した「ダノン ビオ(R)」ブランドより、季節限定の新フレーバー「メロンと白桃」を、2026年5月18日（月）より全国のスーパーマーケットにて発売します。

ダノン ビオは、生きて腸まで届くビフィズス菌BE80を配合した様々な製品を展開し、毎日おいしく続けられる「腸活」習慣をサポートしています。またより多くの方にヨーグルトを楽しくおいしく召し上がっていただけるよう、旬のフルーツのおいしさや季節感、さらに旅行気分を味わえる「世界旅行」シリーズを2025年より展開。今回新発売となるシリーズ第6弾「メロンと白桃」は、日本の夏をイメージした、季節限定の新製品です。

【製品の特長】

「ダノン ビオ ヨーグルト メロンと白桃」は、みずみずしいメロンの甘みと、やさしい白桃の香りを組み合わせた、爽やかな味わいが特長の製品です。蓋を開けるとメロンの甘い香りがふんわりと広がり、白桃のジューシーな果肉と、ダノン ビオならではのクリーミーなヨーグルトが調和します。暑い季節にも食べやすい、爽やかな風味を目指して開発されました。

パッケージには、浴衣の柄をイメージした背景に、風鈴や朝顔など日本の夏を象徴するモチーフをあしらい、見た目にも涼やかで季節感のあるデザインに仕上げています。

朝食にはもちろん、食後のデザートや、夏の日中に小腹がすいたときのさっぱりおやつとしてもお楽しみいただける一品です。

今後もダノン ビオは、素材の魅力を活かした多彩なフレーバー開発に取り組み、多くの人がより楽しく、おいしく「腸活」を続けられる製品を展開してまいります。

【製品データ】

※「ダノンビオ」の他ラインナップはこちら(https://www.danone.co.jp/bio/lineup/)をご確認ください

【ビフィズス菌BE80とは】

通常ヨーグルトの菌の多くは胃酸に負けてしまい、生きて腸まで届きづらいという課題がある中、ダノンは設立以来ビフィズス菌の研究を重ね、1985年に胃や小腸での生存率が高く、生きたまま大腸まで届く独自のビフィズス菌「BE80」を発見しました。その後、BE80菌がより増殖する製造工程や菌の組み合わせを研究し、1987年に初めてBE80菌を配合したヨーグルト「BIO」をフランスで発売。2002年には日本で販売を開始しました。ダノン ビオは、当社従来ヨーグルト製品に対して約100倍胃酸に強い（※1）ビフィズス菌BE80を含む5種の菌をブレンドしており、生きて大腸まで届き、老廃物や毒素と共に毎日体外へ排出されてしまう善玉菌を増やす（※2）ことが証明されています。（BE80菌の詳細はこちら(https://www.danone.co.jp/bio/about/#section-1)）

※1: 当社従来品比。第三者機関において胃の環境を模した実験器具を用いて、BE80菌と当社のブルガリカス菌との胃液殺菌力に対する生存比較試験の結果

※2: 2週間摂取試験で腸内のビフィズス菌の割合が、当社従来品比で1.8倍＜Pharmacometrics 74 (5/6) 99-106 (2008)＞

＜ダノン ビオについて＞

ダノン ビオは、日々の体調を整えながら、毎日自然に、おいしく続けられる「腸活」をサポートするブランドです。100倍胃酸に強く、生きて腸まで届くビフィズス菌BE80を配合した、様々な製品ラインナップを展開しています。日本では2002年に初めて4個パックの「ダノン ビオ ヨーグルト」を発売し、以降ロングセラーブランドとして多くの方々にご愛顧いただいています。「ダノン ビオ ヨーグルト(https://www.danone.co.jp/bio/lineup/)」は、プレーンや様々なフルーツシリーズに加え、年に4回の季節限定品を展開。また2024年には、腸活に必要なビフィズス菌BE80、オリゴ糖、食物繊維を一度に摂取できる個食タイプのヨーグルト「腸活これだけ(https://www.danone.co.jp/bio/koredake/)」シリーズを発表。2025年には、脂肪燃焼効果が報告されている希少糖アルロースを配合し、おなかの調子を整えながら脂肪の燃焼を高めるダノンジャパン初のドリンクタイプ製品「脂肪燃焼ヨーグルトドリンク(https://www.danone.co.jp/bio/drink/)」を展開。現代の多様なライフスタイルに合わせ、毎日おいしく続けられる「腸活」を多彩な製品ラインアップでサポートしています。https://www.danone.co.jp/bio/

＜ダノンジャパンについて＞

1919年に世界初のヨーグルト工業化に成功し、現在フランス・パリに本拠を置くダノンは、「世界中のより多くの人々に、食を通じて健康をお届けする」ことをミッションに、健康を重視した製品群を通して世界中でシェアを拡げている、食品・飲料業界のリーディングカンパニーです。ダノンは「チルド乳製品と植物由来の製品」「ウォーター」「専門栄養食品」の3つのカテゴリーでグローバルに事業を展開しており、世界120以上の地域で製品を販売しています。日本市場には1980年に参入し、現在はダノンジャパン株式会社として、乳製品の「ダノン ビオ」「ダノン オイコス」「ダノンヨーグルト」「ベビーダノン」「プチダノン」、また植物性食品（オーツミルク）の「アルプロ」を展開しています。またダノンジャパンは2020年、日本の大手消費財メーカーおよび食品業界で初めて、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる国際認証「B Corp」を取得しており、「One Planet. One Health」というビジョンのもと、より健康的で持続可能な事業展開・経営に尽力しています。 https://www.danone.co.jp