「その土地で、どんな暮らしができるか。」なかやしき、分譲地×選べるセットプランによる新たな住まい提案を開始

株式会社なかやしき

株式会社なかやしき（創業137年・本社：福岡県北九州市）は、このたび戸建て事業において、「分譲地販売」を軸とした新たな住まい提案を開始し、それに伴い戸建てサイトをリニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、単に住宅情報を掲載するだけではなく、“その土地で、どんな暮らしができるか。”までをイメージしやすいサイトへ刷新。

「土地」「建物」「暮らし」を一体で提案する、新しい家づくりの形を提案いたします。

戸建てサイトはこちら⇒https://nakayashiki-g.co.jp/kodate/

「選べる」から、「選びやすい」家づくりへ

なかやしきの戸建て分譲住宅のリニューアルサイトトップ

近年、住宅価格や資材価格の上昇に加え、土地探しや住宅検討の複雑化により、

「何を基準に選べばいいかわからない」

「比較しすぎて決められない」

といった悩みを抱える住宅検討者が増えています。

これまでなかやしきでも、お客様と一緒に土地探しから家づくりを行ってきました。

しかし、条件を広げるほど理想と現実のバランスが難しくなり、土地選びや打ち合わせが長期化するケースも少なくありませんでした。

そこで今回、地域密着企業として長年培ってきたネットワークと実績を活かし、なかやしきが“暮らしやすい”と考える優良分譲地を厳選して提供するスタイルへ進化いたします。

地場企業だからこそできる、“厳選した分譲地”提案

創業137年の歴史の中で培ってきた地域ネットワークを活かし、周辺環境や利便性、街並みなども含めて厳選した分譲地を提供。

また、造成計画や土地条件を整えた状態で販売することで、購入後に発生しやすい造成工事・改良工事などの追加費用負担を抑えやすいことも特徴です。

ゼロから土地探しを行う負担を軽減し、「どんな暮らしをしたいか」「どんな家に住みたいか」に集中できる住まい提案を目指しています。

“その土地に合った分譲住宅” または“選べる3つのセットプラン”

建物については、これまで数多くの住まいづくりを手がけてきた経験・実績を活かし、その土地での暮らしや動線を考えた分譲住宅を提案。

さらに、「ある程度は自分たちでも選びたい」というニーズに応えるため、3つのセットプランから選べる新しい提案も開始いたします。

完全自由設計ではなく、プロが厳選したプランから選択いただくことで、

・打ち合わせ負担の軽減

・総額のわかりやすさ

・スムーズな家づくり

・設計・施工効率化

を実現しながら、お客様らしい住まい選びができる仕組みを整えました。

【北九州市小倉北区】ベルテラス井堀セットプラン⇒ https://nakayashiki-g.co.jp/kodate/ibori/plan/

その土地で、どんな暮らしができるか。

ベルテラス井堀の1号地。セットプラン３つから選択

なかやしきが目指すのは、単に土地や住宅を販売することではありません。

その土地の周辺環境や街並み、子育て環境、生活動線などを踏まえ、“その分譲地でどんな暮らしができるか”まで含めて提案することを大切にしています。

今回リニューアルした戸建サイトでも、分譲地ごとの魅力や暮らし方をよりイメージしやすい構成へ刷新いたしました。

今後について

なかやしきはこれからも、地域密着企業として培ってきたネットワークを活かし、“ここに住みたい”と思っていただける土地を厳選しながら、暮らしの価値を高める住まい提案を続けてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社なかやしき

福岡県北九州市小倉北区上到津2-3-9

TEL：093-581-5300

MAIL：smile@nakayashiki-g.co.jp

担当：マーケティング戦略室 宮山

HP：https://nakayashiki-g.co.jp/

戸建て：https://nakayashiki-g.co.jp/kodate/

Instagram：https://www.instagram.com/nakayashiki.home/