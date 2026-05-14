デジタル証明書プラットフォーム「proovy」が大幅アップデート

株式会社Recept

株式会社Recept（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中瀬 将健）は、Verifiable Credentials（VC）形式（※1）によるデジタル証明書の発行・管理プラットフォーム「proovy」のSaaS版を大幅アップデートいたしました。

本バージョンでは、デジタル証明書にまつわる一連のプロセス（ポータル操作・外部チャネルをトリガーとした発行、スマートフォンでの受取、QRコードや外部サービスと連動した検証）を一つのシステムでご提供いたします。DID/VC技術をベースとした堅牢性と、実運用の過程でいただいたフィードバックを基にした利便性を兼ね備えており、行政から民間まで多様なニーズにお応えできるサービスとなっております。

【本アップデートの3つのポイント】

1.デジタル証明書のライフサイクル管理を集約

デジタル証明書の運用シーンにおいては、役割や目的が異なる3つの主体（発行に関わる事業者、証明書を保有するエンドユーザー、情報を検証したい事業者）が登場します。

各主体が原則として必要最低限のデータのみを参照できる仕組みが必要となる一方、同一主体が役割を兼任することもあり、これらに耐えうるユーザーインターフェースが重要となります。既にproovyを導入・運用いただいていた外部事業者や機関からのフィードバックを基に、あらゆる現場で安全かつスムーズに運用できる仕組みを構築いたしました。

2.高度なロール管理機能

大規模プロジェクトにおいては、契約関係や操作権限が異なる主体が混在する形で運用が行われます。

デジタル証明書にまつわるデータはもちろん、契約情報・接続先ウォレットの情報・操作ユーザー等に関するデータを適切なユーザーが編集/閲覧できる仕組みを整備しております。

3.開発者向け機能の融合

これまで弊社ではAPIやSDKを導入いただいたお客さま向けの開発者ポータルを提供してきましたが、本アップデートによってproovy SaaSと開発者向けポータルがシームレスに連携いたしました。

これによってプロジェクトに関わる各主体がよりスムーズに共働することが可能となります。

【デモ利用について】

本リリースの公開に合わせ、法人・行政機関・各種団体様向けに「proovy SaaSのデモ利用受付」を開始いたします。

ご体験いただける内容

proovy SaaSの一連の機能を体験いただけます

お申し込み方法： お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4tH8GyPUotv9yJMxIxC0al9_X5Y9AashYJt1Z9PVu-BQZZg/viewform?usp=header)よりご連絡ください

※弊社規定の審査により、デモ利用に関してご希望に添いかねる場合がございます。予めご了承ください。

株式会社Receptについて

株式会社Receptは、デジタルアイデンティティ管理の先端技術「DID／VC」に特化し、

DID/VCの技術基盤「proovy」を提供しています。

公式サイト：https://recept.earth/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Recept 広報担当

E-mail：info@recept.earth

URL：https://recept.earth/

■株式会社Recept 概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬 将健

本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル4階 FINOLAB内

URL：https://recept.earth

（サービスページ：https://proovy.jp(https://proovy.jp/))

※1 VC（Verifiable Credentials）とは：検証可能なデジタル証明書。個人が自分の資格情報などを安全に管理し、提示先に必要な情報のみを選択的に提示することも可能。受け手はその真偽を簡単に検証でき、デジタル環境での安全なデータ提供などが実現される。