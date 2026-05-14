【和歌山県 × AlphaDrive】令和8年度も県内企業対象オープンイノベーションプログラムのセミナー＆プログラム参加者の募集を開始！

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）は、和歌山県より受託した、和歌山県内企業のオープンイノベーションの実践を支援する令和8年度「- WAVE - 和歌山オープンイノベーションプログラム（以下、WAVE）」を開始しました。

プログラム開始に先んじて、和歌山市内で開講する「事前セミナー」「事前ワークショップ」及び、「実践プログラム」の参加者募集を開始しました。

事前セミナーの申し込みフォームはこちら：https://forms.gle/2yDJbJb4nuvsdpAK9

実践プログラムへの申し込みフォームはこちら：https://forms.gle/AUbRRC7ReYar1VDn8

WAVEについて

WAVEは、和歌山県内企業の皆様が、急激な環境の変化に対応し、新規事業開発による新たな企業成長のきっかけを掴むことを目的に、セミナーや実践プログラムを通じて新規事業開発やオープンイノベーションの実践を支援するプログラムです。

昨年度開催した本プログラムでは、全4回の事前セミナーに計80名以上の和歌山県内企業の皆様にご参加いただき、計20社の企業の皆様に実践プログラムをご提供。

県外の大手企業とのマッチングやプログラム参加企業同士での協業など、短期間で特徴的な成果が生まれ、和歌山県内企業の皆様にとって実行性が高い機会を提供してきました。

そして開催2年目となる本年度のWAVEは、高い満足度を誇ったセミナー・プログラム内容に加え、地域支援機関との連携の更なる強化により、オープンイノベーションの実践を通して新たな価値創出を行う和歌山県内企業の裾野を拡大するべく内容をアップデートし開催いたします。

１.事前セミナー（2026年6月～8月）

上場企業から地域企業まで300社を超える企業の新規事業を支援してきたAlphaDriveの講師を中心に、新たな事業に取り組む際に必ず身につけていただきたい実践的な内容を、3回のセミナーと1回のワークショップで提供します。

２.実践プログラム（2026年9月～2027年3月）

オープンイノベーションの取組を実践する企業を最大20社募集します。プログラムは2つのコースに分かれますので、ご自身にあったコースを選択し応募してください。プログラムの参加にあたっては所定の審査がございます。

事前セミナーの概要

実践プログラムに先立ち、計4回のセミナー・ワークショップを開催します。「新しい取組を始める必要性は分かるが、進め方が分からない」「オープンイノベーションという言葉はよく聞くが、なぜ重要なのか分からない」「新規事業開発に取り組んでいるが上手くいかない」と感じている方を中心に、まずは事前セミナー・ワークショップからお気軽にご参加ください。

AlphaDriveでは、23,800件を超える事業伴走の膨大なケーススタディにより、新規事業のアイデア発案から事業成長までの全プロセスを体系化し、各フェーズごとにやるべきこと、やるべきでないことを定めています。「顧客」と「課題」に集中した、新規事業の正しい進め方を学び実践することで、どんなビジネスパーソンでも新規事業の成功率を格段に高めることができます。会社の未来を創造する新たな社内人材育成の機会としてもご活用いただけます。



◼︎開催日時：

【第1回】2026年6月29日（月） 14:00~17:00

内容：オープンイノベーションの正しい進め方

講師：株式会社ユニッジ 代表取締役Co-CEO

株式会社アルファドライブ プリンシパル

兼 新規事業経営ESG 責任者

土井 雄介

【第2回】2026年7月6日（月） 14:00~17:00

内容：顧客と課題を見つける方法

講師：株式会社アルファドライブ

グループ執行役員（地域共創戦略推進）

株式会社アルファドライブ高知

代表取締役社長

宇都宮 竜司

【第3回】2026年7月27日（月） 14:00~17:00

内容：起業家・スタートアップを理解する

講師：株式会社グランストーリー

代表取締役CEO

越智 敬之

【第4回】2026年8月3日（月） 14:00~17:00

内容：新規事業体験・アイデア発想ワークショップ

講師：株式会社アルファドライブ

地域共創事業部

プロジェクト統括マネージャー

石川 真之

◼︎開催場所：Key Site（〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田１８５－３）

◼︎対象者：和歌山県内に本社、支社、営業所、工場などの事業拠点を有する企業の皆様

◼︎参加費：無料

◼︎定 員：現地60名

※ 応募多数の場合は先着順とさせていただきます。

また1社あたりのご参加人数を制限させていただく可能性がございます。

◼︎参加方法：現地またはオンライン参加

※ オンライン参加で申し込みの方には、後日視聴用のリンクを送付します。

◼︎申込締切：各開催日の2営業日前 23:59

事前セミナーの申し込みフォームはこちら：https://forms.gle/2yDJbJb4nuvsdpAK9(https://forms.gle/AUbRRC7ReYar1VDn8)

実践プログラムについて

実践プログラムでは、事前セミナーで学んだ内容をAlphaDriveの支援を受けながら実践していただける場を提供します。新規事業開発を当事者として経験した「実践知」を持つメンターが本格的な伴走支援を行う「DIVE」と、事業開発やオープンイノベーションを体験できる「TRY」の2つのコースを用意しており、ご自身の状況に合わせてご参加いただくことが可能です。

プログラムの参加にあたっては所定の審査がございます。審査結果については、結果に関わらず8月中に事務局から連絡をさせていただきます。



※プログラム内容は一部変更になる可能性がございます。

＜プログラム内容（共通）＞

◼︎期間：2026年9月～2027年3月

◼︎内容：以下の2コースに分かれ、オープンイノベーションの取組を実践

◼︎申込締切：2026年8月7日（金）23:59

１.DIVEコース

◼︎概要：

アルファドライブの専門家が個別にメンターとして寄り添い、検討している事業案について意見交換をしながら、ブラッシュアップやサポートを行います。

協業の活用が有効な場合には、相性の良い協業相手の探索、面談のセッティング、協業相手との事業計画の策定まで一貫したサポートを提供します。

◼︎支援内容：

・アルファドライブの専門家による伴走支援（事業案のブラッシュアップ、月1-2回程度の面談とチャット等による随時サポート）

・ワークショップ（計3回）

・事業検討の参考となる資料の提供

・協業先探索の支援（協業先候補との接続支援、面談同席 など）

◼︎募集社数：最大5社

２.TRYコース

◼︎概要：

他の参加企業とともに、ワークショップを通じて各社の顧客・課題に基づいた事業案の検討を実践します。

ワークショップを通じて生まれた事業案を元に、協業先探しを希望する企業には、プラットフォームを活用して協業先を募集していただきます。

◼︎支援内容：

・ワークショップ（計3回）

・事業検討の参考となる資料の提供

・協業先探索の支援（プラットフォーム上での掲載 など）

・アルファドライブの専門家による進捗モニタリング（チャット等による随時サポート）

◼︎募集社数：最大15社

実践プログラムへの申し込みフォームはこちら：https://forms.gle/AUbRRC7ReYar1VDn8

主催

和歌山県

運営事務局

株式会社アルファドライブ

プログラムに関する問合せ先

運営事務局（株式会社アルファドライブ 内）

担当：石川 真之、上原 昂

E-mail：wakayamaoi-wave@alphadrive.co.jp



＜会社概要＞

社名：株式会社アルファドライブ

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

公式サイト：https://alphadrive.co.jp

事業部サイト：https://region.alphadrive.co.jp/

＜お問い合わせ＞

担当者：株式会社アルファドライブ

AlphaDrive REGION 広報担当 楠瀬まどか

ad.region@alphadrive.co.jp