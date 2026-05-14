～UCC公式オンラインストアの父の日～ ほっと一息つける、豊かなコーヒー時間を。父の日に贈る「上島珈琲店」人気アイテム詰め合わせギフトを5月14日発売

UCC上島珈琲株式会社

UCC上島珈琲株式会社（本社／兵庫県神戸市、資本金／1億円、社長／芝谷博司、以下UCC）は、UCCグループの様々な製品を取り扱う公式オンラインストア限定の「父の日オリジナルギフトセット」全4種を、5月14日（木）に発売します。

今回UCC公式オンラインストアから発売する父の日ギフトセットは、年間1万本以上を売り上げた※1

「上島珈琲店」※2の人気アイテム『ミルク珈琲ベース』を中心に展開します。『ミルク珈琲ベース』は、「上島珈琲店」の看板メニューである『ミルク珈琲』の味わいを、ご自宅でも手軽に再現できる希釈タイプのコーヒーベースです。味わいのお好みに応じて、「無糖」「加糖」の組み合わせを選べる『ミルク珈琲ベース』2本セットのギフトと、感謝の気持ちを伝えるメッセージタグ付きのプリザーブドフラワーボトルとセットにした2種のギフトをラインアップしました。いずれも黒を基調とした専用のギフトボックスにてお届けします。

また、同じく「上島珈琲店」の人気アイテム『THE NEL DRIP COFFEE※３（リキッドコーヒー）』を3本入りのギフト仕様でご用意。コーヒー豆を贅沢に使用し（自社製品比約2倍）、「上島珈琲店」のお店と同様にネルフィルターで抽出をした、まろやかな口当たりのリキッドコーヒーです。注ぐだけで、お店の味わいをいつでもどこでも気軽にお楽しみいただけます。いずれのギフトセットも、期間限定で「父の日デザインシール」をご選択いただけます。

父の日に贈るコーヒーギフトを通して、本格志向のお父さまへ「上島珈琲店」が培った上質なコーヒーの香りをお届けします。

※1 UCC公式オンラインストア、UCC公式オンラインストア 楽天市場店、UCC公式オンラインストア Yahoo!ショッピング店にて、2025年3月～2026年2月の1年間を対象とした売上本数（ギフト・セール販売を含む）

※2 「上島珈琲店」・・・UCCグループで外食事業を担当するユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社の主力カフェ業態。日本の古き良き喫茶店が持っていた丁寧さを大切に、おひとりおひとりに「その方のための1杯」を心をこめて提供しています。

※3 ネルドリップとは、軽く柔らかい手触りの織物「フランネル」を使った抽出法。

その味わいは、コーヒー本来の甘みや、濃厚で滑らかな舌触りを生み出すことから最高の抽出法といわれています。反面、そのネルの取り扱いは非常に難しく、手間がかかります。上島珈琲店ではあえてネルドリップを採用し、リキッドコーヒーにもコーヒー本来のおいしさを追求しました。

■父の日ギフトセット全4種 販売情報

▼販売開始日：5月14日（木）10:00～

▼販売チャネル：

UCC公式オンラインストア「父の日特集ページ」（https://store.ucc.co.jp/ext/fathersday.html）

UCC公式オンラインストア 楽天市場店（https://item.rakuten.co.jp/coffeestyleucc/c/0000000107/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_7）

UCC公式オンラインストア Yahoo!ショッピング店（https://store.shopping.yahoo.co.jp/coffeestyleucc/a5aea5d5a5.html#sideNaviItems）

LINEギフト UCC公式オンラインストア（https://mall.line.me/sb/ucc）

*送料無料にてお届けします。

*一部数量限定につき、なくなり次第終了となります。

*父の日（6/21）当日お届けのご注文は、6/16（火）正午まで承っております。

*上島珈琲店 店頭でのお取り扱いはございません。

*一部内容が変更となる場合がございます。

*LINEギフトUCC公式オンラインストアのみ、先行販売中

■父の日ギフトセット 製品概要

【数量限定】父の日フラワーギフト 上島珈琲店ミルク珈琲ベース＆フラワー（イエロー）

上島珈琲店の看板メニューである『ミルク珈琲』の味わいを、ご自宅で手軽に再現できるコーヒーベースと、ガラス瓶入りの華やかなプリザーブドフラワーボトルのセット。フラワーボトルには「thank you」のメッセージタグが付いているため、感謝を伝えるプレゼントにぴったりです。ギフトボックスを彩る「父の日デザインシール」をご選択いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/282_1_836614b15bee4b159bcad8b0baa08109.jpg?v=202605141251 ]

*送料無料

*ミルク珈琲ベースは無糖、加糖から1本お選びいただけます。

*箔押し専用ギフト箱でお届けします。

*セット内容以外の商品は付属しません。写真はイメージです。

上島珈琲店ミルク珈琲ベースギフト（希釈）瓶入り 600ml×2本

上島珈琲店の看板メニューである『ミルク珈琲』の味わいをご自宅で手軽に再現できる、希釈タイプのコーヒーベースを2本入りのギフト仕様でご用意しました。無糖、加糖の組み合わせをお選び頂けます。上島珈琲店の箔押し加工入りの専用ギフトボックスは、贈り物の高級感を演出。「忙しい毎日の合間に、豊かな時間を過ごしてほしい。」そんな想いが伝わる、父の日の贈り物にぴったりなギフトセットです。

父の日期間限定で、ギフトボックスを彩る「父の日デザインシール」をご選択いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/282_2_b5aa6fc43cc033329e37d3cded90e5f7.jpg?v=202605141251 ]

*送料無料

*ミルク珈琲ベースは、無糖2本、加糖2本、アソート（無糖1本＆加糖1本）からお選びいただけます。

*箔押し専用ギフト箱でお届けします。

*セット内容以外の商品は付属しません。写真はイメージです。

上島珈琲店 THE NEL DRIP COFFEE（リキッドコーヒー無糖）1000ml×3本

上島珈琲店のネルドリップブレンドコーヒーを3本入りのギフト仕様でご用意しました。コーヒー豆を贅沢に使用し（自社製品比約2倍）、上島珈琲店のお店と同様にネルフィルターで抽出をした、まろやかな口当たりのリキッドコーヒーです。

氷の入ったグラスに注ぐだけで、まるでお店にいるような気分になれるアイスコーヒー。

これから暑くなる季節、父の日の贈り物として、ゆっくりする時間とともに贈りませんか？

父の日期間限定で、ギフトボックスを彩る「父の日デザインシール」をご選択いただけます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/282_3_7940f74af83b3b9f3704ad2e05f58927.jpg?v=202605141251 ]

*送料無料

*専用ギフト箱でお届けします。

*セット内容以外の商品は付属しません。写真はイメージです。

上島珈琲店 ミルク珈琲ベース＆銅マグ＆黒糖蜜 ギフトセット

上島珈琲店でアイスコーヒーメニューを提供する際に使用している、銅製のマグカップ入りギフト。銅マグは優れた職人が集まる新潟県燕三条生まれのこだわりアイテムです。

こだわりのアイスコーヒーも、キンキンに冷やしたお酒も、銅マグなら何倍もおいしく感じられること間違いなし。コーヒーもお酒も嗜むお父さんへのプレゼントにぴったりのギフトセットです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/282_4_6530f5149cba322c11021bb0ef8c12e1.jpg?v=202605141251 ]

*送料無料

*専用ギフト箱でお届けします。

*ミルク珈琲ベースは無糖、加糖から1本お選びいただけます。

■関連URL

・UCC公式オンラインストア：https://store.ucc.co.jp/

・「上島珈琲店」ウェブサイト：https://www.ueshima-coffee-ten.jp/

■UCCグループについて

UCCグループは1933年の創業以来、生産国での栽培から、原料調達、研究開発、焙煎加工、販売、品質保証、そして、文化、教育に至るまでを一貫して手がける独自の事業モデルを構築してきました。2024年12月期の売上高は3,979億円にのぼり、日本、アジア、欧州、オセアニア、北米を含むグローバルなネットワークで事業を推進しています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、2040年までのカーボンニュートラル実現やサステナブルなコーヒー調達の推進を掲げ、持続可能な社会の実現と事業成長を両立させる活動を加速させています。また、世界初の缶コーヒーの開発、教育機関「UCCコーヒーアカデミー」やコーヒーの知を継承・創造する「UCCコーヒー博物館」の運営、さらにコーヒーを“飲む”から“食べる”へ進化させた『YOINED』、世界初となる「水素焙煎コーヒー」の量産開始など、既存の枠にとらわれない独自の価値創造に挑戦し続けています。

【本件に関する一般のお客さまからのお問い合わせ先】

UCC公式オンラインストア お客様担当

TEL：0120-511-051

WEB：https://store.ucc.co.jp/apply.html?id=APPLY1