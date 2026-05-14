カスタムサラダ専門店 クリスプサラダワークス「Time With 新日本橋店」を5月28日（木）にオープン！

株式会社CRISP

株式会社CRISP（本社：東京都港区、代表取締役：宮野浩史）は、59店舗目となる「クリスプサラダワークス Time With 新日本橋店」を2026年5月28日（木）にオープンします 。

「Time With 新日本橋店」は、JR総武線「新日本橋駅」から徒歩1分、東京メトロ銀座線「三越前駅」、東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」、JR山手線・中央線・京浜東北線「神田駅」の各駅から徒歩圏内の「Time With 新日本橋」1階に誕生します。

同エリアは、多くの企業が拠点を置くオフィス街でありながら、近年は居住エリアとしての魅力も高まっています。施設内や近隣で忙しく働くオフィスワーカーのランチ需要はもちろん、周辺にお住いの方々に、アプリでの事前注文によるスピーディーな食の体験と共に、ヘルシーで美味しく、その日の気分に合わせて自由にカスタマイズできるサラダという選択肢をお届けします。

・店舗名 クリスプサラダワークス Time With 新日本橋店

・オープン日 2026年5月28日（木）

・住所 東京都中央区日本橋本町4-8-17 Time With 新日本橋 1F

・客席 6席

・営業時間 平日・土日祝 11:00-21:00

・URL crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)



オープンを記念して、Time With 新日本橋店限定クーポンを配布

【Time With 新日本橋店オープン記念クーポン】

最大2,000円（400円×最大5回分）OFF

１. Time With 新日本橋店限定クーポン（400円OFF×2回分）

・コード hellotws

・利用期限 2026年5月28日（木）- 6月30日（火）

・利用回数 期間内に2回利用可能

・利用条件 Time With 新日本橋店限定

キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可



２. 初回アプリダウンロードクーポン（400円OFF×3回分）

・利用回数 3回利用可能

・利用条件 初めてアプリをダウンロードした方限定

全店舗で利用可能

キッズサラダ・サイド・ドリンク利用不可

※こちらのクーポンは期間延長または早期終了する場合があります。

クリスプサラダワークス crisp.co.jp(https://crisp.co.jp/)

2014年に東京で創業したクリスプサラダワークスは、「熱狂的なファンをつくる」というミッションのもと、おいしくてお腹いっぱいになる高品質なサラダを提供するカスタムサラダ専門レストランです。

現在は、東京/神奈川/大阪に57店舗を展開し、年間190万食以上提供するカスタムサラダのリーディングブランドです。