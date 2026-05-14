【6/9】京都開催！ビジネスと生物多様性の交差点：科学的アプローチに基づくネイチャーポジティブ実装の最前線

株式会社シンク・ネイチャー■開催趣旨

本シンポジウムは、きょうと生物多様性センターと協力する形式で、ビジネスにおける生物多様性対応を主題として、世界的なTNFD（自然関連財務情報開示）のトレンドに関して、シンク・ネイチャーが大手企業や自治体と進めてきた事業実績に基づいて解説します。特に「自然資本関連のデータで何がわかるのか」「科学的エビデンスを、どのように事業の意思決定に組み込むのか」という実務的な話に焦点を当て、地域の企業がネイチャーポジティブを「自社の事業機会」として捉え、自然関連の新規事業へ踏み出すための機運を醸成します 。

■開催概要

● 日時： 2026年 6月 9日（火曜） 午後13時30分から17時まで（13時15分開場）

● 会場： 京都経済センター（https://kyoto-kc.jp/）

会議室B-6

● 主催：シンク・ネイチャー

協力：きょうと生物多様性センター

● 是非聞いて頂きたい方： 京都地域に拠点をおく企業さま、経営層・ESGご担当者さま、

金融機関さま、不動産開発デベロッパーさま、観光事業者さま、自治体関係者さま

● 定員：70名（先着順、申込期限：6月8日（月）18時）

*出欠確認のため、名刺をご準備ください

■プログラム構成

【開催挨拶】13:30 - 13:35

【第1部：基調講演】13:35 - 14:05 グローバルインサイト

アッテ・モイラネン博士（シンク・ネイチャー最高科学責任者）

テーマ：生物多様性・自然資本に配慮したビジネスアクション

内容：博士の理論（Zonation等）に基づいた生物多様性保全計画の実装例の解説。世界市場が求める「科学的アプローチに基づいたネイチャーポジティブ・アクション」のコンセプトを提示。

【第2部：ビジネスセッション】 14:05 - 15:55

金井司（シンク・ネイチャー エグゼクティブアドバイザー（三井住友信託銀行 シニアアドバイザー）） 14:05 - 14:30 (質疑5分)

ネイチャー・ポジティブのランドスケープアプローチにおける地域金融の有望性

久保田康裕（シンク・ネイチャー） 14:30 - 14:50 (質疑5分)

気候と自然に関する統合的対応：自然資本と事業環境に対する配慮に基づいた事業継続・成長の一般モデル

寺門 雅代（ニッセイアセットマネジメント株式会社） 14:50 - 15:15 (質疑5分)

投資先企業との対話で見えてきたもの：科学×AIで可視化する、サプライチェーンのリスクと「経営の未来」

五十里翔吾（シンク・ネイチャー） 15:15 - 15:35 (質疑5分)

地域の自然を高解像度で可視化して見出される自然資本の価値

重原奈津子（きょうと生物多様性センター） 15:35 - 15:55 (質疑5分)

京都における生物多様性に関する取り組み

―休憩― 15:55 - 16:05

【第3部：パネルトーク】16:05 - 16:35

企業からの投資による地域自然資本の再生に向けて

金井司（三井住友信託銀行）、寺門 雅代（ニッセイアセットマネジメント株式会社）、久保田康裕（シンク・ネイチャー）、五十里翔吾（シンク・ネイチャー）、重原奈津子（きょうと生物多様性センター）



【閉会・名刺交換】 16:35 - 16:50

■お申込みはこちらから

https://think-nature.jp/blog/20260609-event/?k3ad=prtimes

■シンク・ネイチャーについて

https://think-nature.jp/

当社は、生物地理学・マクロ生態学などの基礎科学と、生物多様性保全・システム化保全計画など応用学の知見を、ビジネス文脈において運用するネイチャーテック・スタートアップです。私たちのビジョンは「自然資本への投資が評価され、豊かな社会へとつながる世界を実現すること」です。データテクノロジーで「自然の価値」を見える化し、企業・金融・行政・市民の各活動において、“自然の可視化情報“に基づいて意思決定ができる状態を、私たちは作ろうとしています。

当社の強みは、陸海フィールドワーク現地観測と人工衛星観測に由来するビッグデータ（地球の生物多様性の高解像度可視化マップ）、社会経済情報（物流統計、産業連関、株式・先物取引情報、地政学リスクなど）を統合した最高度のデータ分析、そして地球環境の危機に適応するためのビジネスインテリジェンスの提供です。

当社の事業ポートフォリオは多面的で、企業向けIR開示支援（TNFD対応など）と自然資本経営の支援、カーボンニュートラルとネイチャーポジティブの調和的な実装支援、機関投資家・金融機関向け気候・自然デューデリジェンス、自治体の自然資本可視化システムに基づいたネイチャーDX支援、生き物見える化アプリによる市民向け生物多様性主流化（教育普及）のサービスを取り揃えており、「科学技術を起点に 、企業活動とファイナンス、制度、そして 文化を同時に推しにいく」統合戦略で事業成長を狙っています。