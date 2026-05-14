【 5/26 (火) 16:00 】三菱ケミカル出身者に学ぶ、全社イノベーション創出に向けた組織設計の視点 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『三菱ケミカル出身者に学ぶ、全社イノベーション創出に向けた組織設計の視点』をテーマに、横澤 浩樹 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 5/26 (火) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605260304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260526(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605260304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260526)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 80万人超（2026年2月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、横澤 浩樹 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/490_1_2b7daf50f6dacf41bc411dc3c4651f0c.jpg?v=202605141251 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：三菱ケミカル出身者に学ぶ、全社イノベーション創出に向けた組織設計の視点

～研究開発と事業部門の壁を越える、自社に適した機能配置と役割分担の描き方～

主催：株式会社ビザスク

日時：5月26日（火）16:00～17:10

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605260304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260526(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605260304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260526)

【登壇者情報】

横澤 浩樹 氏

1988年三菱ケミカル株式会社入社。38年にわたり研究開発、新規事業企画、経営企画等の要職を歴任。化学系3社統合をはじめとする経営体制変革の各局面で、組織体制設計や PMI を主導。実務に即した「一貫性と納得感」ある施策を強みとし、現在はイノベーション創出のための、組織設計やガバナンス、技術経営戦略、AI トランスフォーメーションなど、技術経営変革の知見を提供している。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・横澤 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605260304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260526(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605260304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260526)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/490_2_3b89669c6a95818b0b2d6eff362a590d.jpg?v=202605141251 ]