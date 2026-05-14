「全社員コーチング」がもたらす劇的変化：従業員推奨度（NPS）89%達成世界的最新調査レポートが明かす離職率低下と組織成長を実現する新たな人材戦略

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は5月13日にコーチングの最新の調査結果をまとめた「コーチングレポート 2025 ～全社員へのコーチング普及がもたらす組織の成長～」の日本語版を公開いたしました。本レポートは、ランスタッドが国際コーチング連盟（ICF）と共同でコー チングの成果を上げている企業への詳細なインタビューを行い、得られたインサイトをまとめたものです。各社の哲学や具体的な導入手法の分析を通じ、運用のベストプラクティス、組織の変革準備への影響、人材のニーズ、そして成果を最大化するための鍵となるポイントを紹介しています。

■ 「選抜型」から「全社員型」へ。コーチングが加速させる「スキルベース組織」への大転換

労働市場が転換期を迎え、専門スキルの獲得や人材の維持が企業の最優先事項となる中、従業員の意識改善と組織活性化の強力なアプローチとして「キャリアコーチング」が注目されています。

これまでコーチングは主に経営層や次世代リーダー候補など一部の層に限定されていました。調査によると、働く成人の約3分の2が「キャリアコーチングは自身の専門的な成長に役立つ」と回答している一方で、実際に利用しているのはわずか12%に留まっています。しかし本レポートによれば、対象を全社員へと広げることで、スキルの獲得や生産性の向上に本質的なインパクトを与えられることが明らかになっています。広範囲にキャリアコーチングを導入した企業では、施策の推奨度（NPS）が89%に達し、同社の他の学習開発（L&D）施策の平均である約60%を大きく上回る成果を報告しています。 さらに、パフォーマンスの向上、仕事に対する満足度の向上、組織の変化に対する適応力の強化、リーダーシップスキルの改善など、組織と人材の双方に長期的なメリットがあることが実証されています。

■ 離職率低下、生産性向上を実現。成功企業4社が明かす、次世代の人材戦略とベストプラクティス

本レポートでは、独自のモデルで全社的なコーチングプログラムを導入し、強力なビジネスインパクトを創出している4つの企業事例を紹介しています。

- Sensiba（センシバ）: リモート環境下において顧客対応職全員に階層別のコーチングを導入。昇進への準備状況（レディネス）やワークライフ満足度が劇的に改善。- SAP: 600名以上の社内コーチが全従業員に回数無制限のセッションを提供。インテリジェント・マッチング・システムを活用し、目標達成率や定着率を向上。- 大手金融・保険グループ: 全従業員へのコーチング開放により、「階層重視」から「スキルベース」の組織へと変革。離職率の低下とエンゲージメントの大幅な改善を実現。- Salesforce（セールスフォース）: 社内コーチの専門性を活用した独自のキャリアコーチングプログラムを展開。組織への帰属意識を高め、社内流動性とキャリア転換を後押し。「コーチングレポート 2025 ～全社員へのコーチング普及がもたらす組織の成長～」(和訳版）

*下記から無料でダウンロードできます。

https://services.randstad.co.jp/ja-jp/form/the-2025-coaching-report(https://services.randstad.co.jp/ja-jp/form/the-2025-coaching-report)

＊レポートから、ランスタッド ライズスマート事業部の日本人スタッフによる、日本企業にマッチしたオンラインコーチングのデモンストレーションへの申し込みが可能です。

■ ランスタッド・エンタープライズについて

売上高241億ユーロを誇る人材サービス業界のグローバルリーダー、ランスタッドN.V.の一員です。比類なき人材データと市場インサイトをスマートテクノロジーと融合させ、人材獲得（RPO、MSPなど）や人材開発・転進（タレントモビリティ、キャリアコーチング、アウトプレースメント）を統合的に支援しています。



■ 国際コーチング連盟（ICF）について 1995年に設立された、コーチング専門職の世界的な発展をリードする世界最大の組織です。160以上の国と地域に6万人以上の会員および資格保有者を擁し、最高水準の倫理規定の遵守を通じて、コーチングを通じた個人や組織のエンパワーメントを目指しています。

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・インデックス（DJ BIC World）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/