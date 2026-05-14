“きょとん顔”に癒やされる！韓国発のキャラクターかっぱ寿司× 『BRUNCH BROTHER（ブランチブラザー）』国内初の飲食チェーンコラボキャンペーン開催！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、韓国発の人気キャラクターブランド「BRUNCH BROTHER（ブランチブラザー）」とコラボレーションキャンペーンを開催いたします。かっぱ寿司アプリ会員限定にて「オリジナルA5ノート」全4種のプレゼントキャンペーンを、2026年5月28日（木）よりかっぱ寿司全店にて実施いたします。

韓国発のキャラクター「BRUNCH BROTHER」とかっぱ寿司がコラボレーション！かっぱ寿司店内でのご飲食（食べ放題を含む）、またはお持ち帰りにて税込3,000円以上ご利用いただき、お会計時にかっぱ寿司アプリ内の「バーコード付引換券」をご提示いただいたお客様に、「BRUNCH BROTHER オリジナルA5ノート」をプレゼントいたします。

「BRUNCH BROTHER」は、何気ない日々のなかで、1杯のコーヒーを飲んでほっと一息つくような、そんな小さな幸せを届ける韓国発のゆるかわキャラクターです。

今回のキャンペーンでは、「BRUNCH BROTHER」とかっぱ寿司の人気メニューがコラボレーションしたオリジナルA5ノートが登場します。お会計税込3,000円ごとに、全4種類の中からお好きな1冊をプレゼントいたします。 （※在庫状況により、絵柄をお選びいただけない場合がございます）

ノートのデザインには、「BRUNCH BROTHER」の世界観を感じられるイラストを使用し、まぐろ・玉子・パフェ・プレミアムプリンといったかっぱ寿司ならではのモチーフを組み合わせました。「BRUNCH BROTHER」ならではのCAFEのようなやさしくほっとする雰囲気はそのままに、かっぱ寿司らしいおいしさや楽しさを感じられる、特別感のあるノートに仕上がっています。見ているだけで気分が和らぐ一冊は、日常づかいやちょっとしたメモ、カフェタイムのお供にもぴったりです。ぜひこの機会に、かっぱ寿司でお食事をお楽しみいただき、ここでしか出会えない「BRUNCH BROTHER」のお気に入りの1冊を手に入れてくださいね！

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

【かっぱ寿司公式アプリ会員限定】「BRUNCH BROTHER（ブランチブラザー） オリジナルA5ノート」プレゼントキャンペーン概要

・キャンペーン開始日：2026年5月28日（木）～各店舗なくなり次第終了

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中の店舗は除く）

・URL： https://www.kappasushi.jp/cp/202605/brunch_brother

・内容：期間中、お会計税込3,000円以上ご利用いただき、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」をご提示いただいたお客様に、かっぱ寿司限定の「BRUNCH BROTHER オリジナルA5ノート」を お会計税込3,000円毎に1冊プレゼントいたします。

・絵柄：A.トースト B.ペンギン C.ダック D.バニー＆パピー の全4種類

・かっぱ寿司公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app

・注意事項/利用条件：

※「バーコード付引換券」の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です。

※「バーコード付引換券」は他クーポンとの併用可能です。

※他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となります。

※「BRUNCH BROTHER オリジナルA5ノート」の数には限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※店舗により在庫状況が異なります。 詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をしていただく必要はございません。

※お会計前にアプリでログインしておくとスムーズにご利用いただけます。

※「BRUNCH BROTHER オリジナルA5ノート」は、お会計税込3,000円毎に1冊プレゼントいたします。

(例)お会計税込3,000 円で 1冊、税込6,000 円の場合は 2冊プレゼントいたします。

※デリバリーでのご注文は対象外となります。

※一部併用不可のキャンペーンがあります。予めご了承ください。

※キャンペーン詳細・初回納品数に関しては、かっぱ寿司Webサイト内、キャンペーンページをご参照ください。

※掲載画像・イラストはイメージです。

■「BRUNCH BROTHER」について

「BRUNCH BROTHER」は、何気ない日々のなかで、1杯のコーヒーを飲んでほっと一息つくような、そんな小さな幸せを届ける韓国発のキャラクターです。つぶらな瞳の“きょとん”とした表情が、SNSを中心に「ゆるかわ」と話題を集めています。

【注目】人気の「食べ放題」もプレゼント対象！

ブランチブラザー日本公式インスタグラム @brunch_brother_jp

かっぱ寿司で人気の「食べ放題」をご利用のお客様も、本キャンペーンの対象となります。ぜひこの機会にお腹いっぱいお寿司を楽しんで、限定アイテムを手に入れてください。

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp

https://x.gd/POD98