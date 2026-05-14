Uber Japan、最大50%オフの「Uber One メンバーデー」を5月15日より開催

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下、Uber Japan）は、サブスクリプションプログラムUber One(https://www.uber.com/jp/ja/uber-one/)のメンバーに向け、Uber EatsのデリバリーサービスとUberの配車サービスを大幅割引で利用できる大型キャンペーン「Uber One メンバーデー」を実施します。本イベントは世界各国で開催されるグローバルイベントで、日本では、2026年5月15日（金）から2026年5月28日（木）までの2週間実施します。

本キャンペーンでは、Uber Eatsのフードデリバリーに加え、Uber TaxiやUber プレミアム、即時宅配サービス「Uber Courier（クーリエ）」など、Uberのマルチプラットフォームを横断した特典を提供します。期間中、対象商品が最大50％オフになるほか、配車サービスも半額で利用できる（回数制限・割引上限額あり）など、日常の食事や移動をよりお得に楽しめる内容となっています。

初開催となった昨年は、「Uber One メンバーデー」の期間中、日本においてUber Oneの新規入会数は、キャンペーン期間中の2週間で、開催直前の同時期と比較して2割増を達成しました。また、Uber Eatsの利用をきっかけに、配車サービスを初めてあるいは再度利用するお客さまも多く、マルチプラットフォームとしての利便性を広く体験いただきました。本年は、深刻化する物価高に対し、Uberの「移動」およびUber Eatsの「食事や日用品の配達」サービスをお得に提供することで、家計を力強くサポートします。

今回の「Uber One メンバーデー」では、日常生活のさまざまなシーンで利用できる特典を多数ご用意しています。

- Uber Eatsでは、お店と同じ価格を導入している店舗を含む合計約15,000店のUber Eatsの加盟店が参加し、「お店と同じ価格」の商品がさらに最大30％オフ、または対象商品が半額になるなど、お得なオファーを多数ご用意。さらに、今年2月(https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/uber-one-membership-updates-2026/)より、一定額以上のレストラン注文においてはサービス料が0円となり、期間中は配達手数料0円とあわせて、メンバー特典により、よりお得にご利用可能。- 配車サービスでは、日々の移動シーンに欠かせないUber Taxiや、会食の送迎や自分へのご褒美にぴったりのハイヤー車両のUber プレミアムを期間中は半額で利用可能（回数制限・割引上限額あり）- 書類の急な配送や忘れ物の受け取りに便利な即時宅配便サービス「Uber Courier（クーリエ）」での大幅割引- Uber Eatsで最大10％、Uberの乗車で最大20％の楽天ポイントを還元

Uber Japanは、本キャンペーンを通じて、単なる「お得」を超えた、テクノロジーによる新しい利便性を提案すると共に、今後も「Go Anywhere, Get Anything（どこへでも行ける、なんでも手に入る）」というビジョンのもと、皆さまの日常のパートナーとして寄り添えるよう、サービスの拡充と価値ある体験の提供に努めてまいります。

「Uber One メンバーデー」詳細

開催期間：2026年5月15日（金）から2026年5月28日（木）

＜注目オファー＞

Uber Eats

- 【すき家】対象商品がワンコイン500 円- 【松屋】お店と同じ価格。さらに、対象商品を1つ頼むと1つ無料- 【Pizza Hut】お店と同じ価格。さらに、対象のピザが30%オフ- 【ガスト】お店と同じ価格。さらに、ご注文が20%オフ- 【ローソン】対象商品が最大50%オフ

Uber

- Uber Taxiのご乗車50%オフ x 2回（各回最大割引額：2,500円）- Uber プレミアムのご乗車50%オフ x 2回（各回最大割引額：3,000円）- Uberを初めてご利用の方は、期間中、最初の4回のご乗車金額から3,000円オフ（※1）

※1 複数の特典が対象となる場合は、配車依頼毎に最もお得な特典が適応されます。

Uber Courier （クーリエ）

配車アプリ「Uber」で荷物を即時配達できるサービス（詳細はこちら(https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/courier-112025/)）

- 5回までの利用が無料

楽天ID連携でのポイント還元

昨年から(https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/uber_rakuten_2025/)Uber/Uber Eatsと楽天IDの連携がはじまり、Uber/Uber Eatsを利用すると、Uber Eatsでのご注文、Uberの乗車料金200円毎に1ポイント獲得できます。

さらに期間中は、追加のポイント還元特典を実施します。期間中に両サービスをご利用いただくと、Uber Eatsでは最初の5回の注文につき10%、Uberでは最初の3回のご乗車につき20%の楽天ポイントが還元とされます。（※2）

※2 特典の獲得には、楽天IDの連携および専用ページからのエントリーが必須

Uber Oneとは

「Uber One(https://www.ubereats.com/jp/uber-one?srsltid=AfmBOorfJIsmaWb0a1yhRM3y65hDoLemu_smsPJ9TCVAR-sLiyArTLqU)」とは、Uberの配車サービスやUber Eatsのデリバリーサービスをお得に利用できるサブスクリプション（定額）プログラムです。月額498円または年額3,998円で、メンバー限定の割引や特典が楽しめます。Uber Eatsでは、対象のレストランで1,200円以上、コンビニで1,400円以上、レストラン以外の店舗で3,000円以上のご利用で、配達手数料が何回でも0円になります。さらに、配車アプリ「Uber」でUber TaxiやUber プレミアムを利用すると、乗車料金10%相当のUber Oneクレジットが付与されます。クレジットは次回以降のUber配車や、Uber Eatsでの注文代金に充てることができます。また2024年12月より、18歳以上の学生が月額349円または年額2,799円でUber Oneをご利用いただける、お得な学生プランも開始しました。

Uber Eats Japan合同会社について

Uber Eats Japan合同会社は、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品まで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービス「Uber Eats」を運営する企業です。 2016年9月に日本国内のサービスを開始し、現在は全国47都道府県において、12万店のアクティブ加盟店舗*1と、12万人のアクティブ配達パートナー*2の皆さまとともにサービスを展開しています。2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達を開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct(https://merchants.ubereats.com/jp/ja/services/uber-direct/)」を開始。2024年には一部地域でデリバリーロボットによる配達を開始し、2025年には13歳から17歳の子どもが保護者のアカウントに紐付いたアプリで食べ物などを注文できる「Uber Teens(https://www.uber.com/ja-JP/newsroom/ubereats-teens-2025/)」の機能を提供するなど、Uber Eatsは「Get Anything （なんでも手に入る）」のビジョン実現に向け、今もサービスの拡充を続けています。

*1: 過去 1 ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

*2: 過去 1 ヶ月間に注文を届けた配達パートナー

Uber Japan株式会社について

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・京都市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。