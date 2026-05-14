NHN テコラス、AI エージェントによる業務自動化を実現する支援サービスを提供開始

NHN テコラス株式会社

アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のパートナーティアで最上位となる「AWSプレミアティア サービスパートナー」の NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉章照、以下、NHN テコラス）は、AI エージェントの導入・活用を支援する「AWS AI エージェント活用支援」および「Amazon Quick 導入パッケージ」を、2026年4月より提供開始したことをお知らせします。

本サービスは、AI エージェントの構築にとどまらず、業務への定着・運用・改善までを一貫して支援し、企業における AI 活用の実効性向上を目的としています。

背景

企業における AI 活用が進む一方で、AI エージェントを業務に適用し、継続的に活用していくことは容易ではありません。多くの企業では、以下のような課題が顕在化しています。

- 専門知識やエンジニアリソースが不足している- AI を導入しても業務に適合せず、活用が進まない- セキュリティやコストへの懸念から本番導入に踏み切れない

こうした課題に対し、AI を"導入する"だけでなく、"業務で使える状態にする"ための包括的な支援が求められています。

サービス概要

NHN テコラスは、AWS 総合支援サービス「C-Chorus」で培った技術力と豊富な支援実績をもとに、AI エージェントの設計・構築から運用・改善までを一貫して支援します。

1. AWS AI エージェント活用支援

Amazon Bedrock AgentCore を中心に、AI エージェントの企画・構築・運用までを包括的に支援します。

主な提供内容

- PoC（概念実証）伴走支援：ユースケース設計、プロトタイプ構築、性能検証、効果測定- セキュリティ設計支援：OWASP Top 10 for LLM を踏まえたセキュアな設計- 本番導入支援：インフラ構築、運用設計、監視・改善体制の整備- Well-Architected フレームワーク診断：Generative AI Lens に基づく評価と改善提案詳細・お申し込みはこちら :https://nhn-techorus.com/c-chorus/aws-ai-agent/

2. Amazon Quick 導入パッケージ

Amazon Quick の初期構築からデータ接続までを短期間で実現し、AI 活用を迅速に開始できる環境を提供します。

Amazon Quick は、自然言語によるデータ活用や業務自動化を可能にする AI アプリケーション基盤です。

主な提供内容

- 初期導入支援：環境セットアップ、データソース接続、基本設定- 利用レクチャー：業務での活用を前提としたトレーニング- オプション支援：導入前診断、内製化支援、継続的な運用伴走

活用イメージ

本サービスにより、企業は以下のような業務においてAIエージェントを活用できます。

社内業務の効率化

社内FAQや規定を学習したエージェントによる問い合わせ対応の自動化

営業業務の高度化

商談内容の自動要約およびCRMツールへの自動反映

カスタマーサポートの効率化

ナレッジベースを活用した回答生成とチケット対応の自動化

データ活用・意思決定支援

複数データの統合・可視化および自然言語による分析

詳細・お申し込みはこちら :https://nhn-techorus.com/c-chorus/quick/

セミナー情報

本サービスに関連し、AIエージェント活用をテーマとしたセミナーを開催します。

Claude Code による AI コーディング体験ワークショップ

日時：2026年5月21日（木）15:00～17:00

内容：Claude Code を活用したハンズオン形式のワークショップ

AWS AI エージェントセミナー

日時：2026年6月4日（木）16:00～17:00

内容：AI エージェント構築に関する実践的な知識の解説

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://nhn-techorus.com/seminar

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスは、「C-Chorus」を中心に、主要クラウドサービスの導入・運用、セキュリティ対策、FinOps 実践支援、AI・データ活用などを提供するマネージドサービスプロバイダーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉章照

事業内容 ：ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

広報担当：古川