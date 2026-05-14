NHN テコラス、AI エージェントによる業務自動化を実現する支援サービスを提供開始

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NHN テコラス株式会社

アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のパートナーティアで最上位となる「AWSプレミアティア サービスパートナー」の NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉章照、以下、NHN テコラス）は、AI エージェントの導入・活用を支援する「AWS AI エージェント活用支援」および「Amazon Quick 導入パッケージ」を、2026年4月より提供開始したことをお知らせします。





本サービスは、AI エージェントの構築にとどまらず、業務への定着・運用・改善までを一貫して支援し、企業における AI 活用の実効性向上を目的としています。



背景


企業における AI 活用が進む一方で、AI エージェントを業務に適用し、継続的に活用していくことは容易ではありません。多くの企業では、以下のような課題が顕在化しています。


- 専門知識やエンジニアリソースが不足している
- AI を導入しても業務に適合せず、活用が進まない
- セキュリティやコストへの懸念から本番導入に踏み切れない

こうした課題に対し、AI を"導入する"だけでなく、"業務で使える状態にする"ための包括的な支援が求められています。



サービス概要


NHN テコラスは、AWS 総合支援サービス「C-Chorus」で培った技術力と豊富な支援実績をもとに、AI エージェントの設計・構築から運用・改善までを一貫して支援します。


1. AWS AI エージェント活用支援

Amazon Bedrock AgentCore を中心に、AI エージェントの企画・構築・運用までを包括的に支援します。




主な提供内容


- PoC（概念実証）伴走支援：ユースケース設計、プロトタイプ構築、性能検証、効果測定
- セキュリティ設計支援：OWASP Top 10 for LLM を踏まえたセキュアな設計
- 本番導入支援：インフラ構築、運用設計、監視・改善体制の整備
- Well-Architected フレームワーク診断：Generative AI Lens に基づく評価と改善提案

詳細・お申し込みはこちら :
https://nhn-techorus.com/c-chorus/aws-ai-agent/


2. Amazon Quick 導入パッケージ

Amazon Quick の初期構築からデータ接続までを短期間で実現し、AI 活用を迅速に開始できる環境を提供します。




Amazon Quick は、自然言語によるデータ活用や業務自動化を可能にする AI アプリケーション基盤です。




主な提供内容


- 初期導入支援：環境セットアップ、データソース接続、基本設定
- 利用レクチャー：業務での活用を前提としたトレーニング
- オプション支援：導入前診断、内製化支援、継続的な運用伴走


活用イメージ


本サービスにより、企業は以下のような業務においてAIエージェントを活用できます。




社内業務の効率化


社内FAQや規定を学習したエージェントによる問い合わせ対応の自動化




営業業務の高度化


商談内容の自動要約およびCRMツールへの自動反映




カスタマーサポートの効率化


ナレッジベースを活用した回答生成とチケット対応の自動化




データ活用・意思決定支援


複数データの統合・可視化および自然言語による分析


詳細・お申し込みはこちら :
https://nhn-techorus.com/c-chorus/quick/


セミナー情報


本サービスに関連し、AIエージェント活用をテーマとしたセミナーを開催します。




Claude Code による AI コーディング体験ワークショップ


日時：2026年5月21日（木）15:00～17:00


内容：Claude Code を活用したハンズオン形式のワークショップ




AWS AI エージェントセミナー


日時：2026年6月4日（木）16:00～17:00


内容：AI エージェント構築に関する実践的な知識の解説


セミナー詳細・お申し込みはこちら :
https://nhn-techorus.com/seminar


NHN テコラス株式会社について


NHN テコラスは、「C-Chorus」を中心に、主要クラウドサービスの導入・運用、セキュリティ対策、FinOps 実践支援、AI・データ活用などを提供するマネージドサービスプロバイダーです。



会社名　　：NHN テコラス株式会社


本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ


代表者　　：代表取締役社長 白倉章照


事業内容　：ITインフラ・ソリューション事業


設立　　　：2007年4月


URL　　　：


会社公式：https://nhn-techorus.com/


C-Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/



※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。


※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。




【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


NHN テコラス株式会社


広報担当：古川