ZoffとADAM ET ROPEのコラボレーションアイエウェア第二弾「Zoff｜ADAM ET ROPE」新作全18種が登場　服とつながるアイウェア提案

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260512-7736/

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、株式会社ジュン（本社：東京都港区）が運営するアパレルブランド「ADAM ET ROPE（アダム エ ロペ)」と第二弾となるコラボレーションアイウェア「Zoff｜ADAM ET ROPE」を6月5日（金）より、全国のZoff店舗（アウトレット店除く）にて発売します。また、2026年5月14日（木）11時より、Zoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始します。

「Zoff｜ADAM ET ROPE」は、「ANYTIME, ANYＷHERE Handsome Women」をテーマに、アイウェアは洋服と繋がってこそ魅力が引き立つという思いから生まれたコレクションです。コレクションをファッションアイテムに見立て、アイウェアを通してそれぞれのスタイリングを表現します。ALL-IN-ONE（オールインワン）やTUXEDO（タキシード）など、装いのシーンを想起させるラインアップを揃え、コーディネートの完成度を高めるアイウェアスタイルを提案します。

｜商品概要

- 商品名｜Zoff｜ADAM ET ROPE- 種類｜メガネ3型3色9種 サングラス3型3色9種 全18種 ※オリジナルケース・メガネ拭き付き- 発売日｜2026年6月5日（金）発売- 先行予約｜2026年5月14日（木）11時～ Zoff公式オンラインストア ※6月上旬から順次発送予定- 価格｜メガネ：\11,100～14,400（セットレンズ代込） サングラス：\11,100 ※＋\4,400～で度付きレンズへの変更が可能です- 取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレット除く）・Zoff公式オンラインストア他- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/adametrope.aspx

｜商品詳細

#01_ALL-IN-ONE ZN261009 \14,400（セットレンズ代込）

華奢なメタルと厚みあるプラスチックのコントラストが映える

ZN261009_14E1 ZN261009_49E1 ZN261009_64E1

Styling Point

トレンドのサーモントフレーム。オールインワンのような存在感のあるアイテムにもなじむよう、素顔を引き立てるデザインとカラー展開。メイクはピンク系のヌーディリップで全体をまとめ、すっきりとした仕上がりに。

#02_SET UP ZN261010 \13,300（セットレンズ代込）

シンプルな中に、さりげない上品さを。着こなし自在な一本

ZN261010_14E1 ZN261010_41A1 ZN261010_64A1

Styling Point

セットアップスタイルに合わせやすいよう、太さや厚みを調整したベーシックなデザイン。テンプルにはメタル素材を組み合わせ、軽やかで繊細な印象に。ボストンシェイプは、凛とした眉をポイントにしたメイクを合わせ、甘さを抑え洗練した印象にアップデート。

#03_JACKET ZH261001 \11,100（セットレンズ代込）

程よく外すビッグシェイプが全身をバランスよく仕上げる

ZH261001_14E1 ZH261001_49A1 ZH261001_64A1

Styling Point

ジャケットのかっちりとした印象をやわらげるよう、太さとバランスを調整したフレーム。スタイリングにほどよいアクセントを加え、全体の印象をやわらかく整えます。やりすぎない、決めすぎないメイクがポイント。

#04_SHIRTS ZN262G01 \11,100 ※＋\4,400～で度付きレンズへの変更が可能です

メタルの軽やかさと細部のさりげないディティールが魅力

ZN262G01_14E1 ZN262G01_15E1 ZN262G01_56E1

Styling Point

ハンサムなシャツに色気を足してくれるサングラス。やや大きめのサイズ感が小顔に見えるバランスを生み、テンプルエンドの異素材使いとフォルムがポイント。サングラスとカラートップスの組み合わせには、ヌーディなメイクでサングラスを引き立てつつ、透明感のある印象に。

#05_T-SHIRTS ZH261G05 \11,100 ※＋\4,400～で度付きレンズへの変更が可能です

幅広いコーディネートにフィットする、抜け感ウェリントン

ZH261G05_14E1 ZH261G05_42A1 ZH261G05_50A1

Styling Point

Tシャツをラグジュアリーかつモードに見せることをテーマにデザインしたサングラス。フレームとレンズのカラーバランスを楽しめる一本。クリアフレームとレンズカラーのコントラストが強い分、メイクは控えめに、ラフなTシャツと合わせたスタイリングがおすすめ。Tシャツスタイルを、さりげなくラグジュアリーに引き上げてくれる。

#06_TUXEDO ZH261G06 \11,100 （Zoff110店舗＋EC限定商品）※＋\4,400～で度付きレンズへの変更が可能です

洗練された上品さを演出する、ワンランク上のデザイン

ZH261G06_12A1 ZH261G06_14E1 ZH261G06_49A1

Styling Point

ハンサムを極めたタキシードをイメージしたサングラス。大胆に“外し”を効かせたツーブリッジ仕様で仕上げ、ゴージャスに見えがちなサングラスを、今年らしくモードな印象へアップデート。肌のツヤと抜け感のあるリップメイクとのスタイリングが、マニッシュになりすぎないバランスに。

｜メガネケース&メガネ拭き付き

本コレクション限定でオリジナルメガネケースとメガネ拭きが付属

ADAM ET ROPE

毎日に、洗練された心地よさと新しさを。

本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値観が大切にされる今こそ、 もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。

それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。

意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、 アップデートされていく自分を楽しむこと。

｜お問い合わせ先

- 一般のお客様｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）- オンラインストアについてのお問い合わせ｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）