メドノア無料ヘルスケアツール 累計利用者数が4万人を突破 ― 公開1周年を迎える
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～2025年5月の公開からちょうど1年、累計4万人達成。3月末の2万人突破から約1ヶ月半で倍増し、健康管理ツールの利用が継続的に拡大～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』の累計利用者数が4万人を突破したことを、2026年5月14日に発表いたしました。あわせて、2026年5月15日にサービス公開1周年を迎えます。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月15日に公開し、BMI・標準体重・体脂肪率・基礎代謝量・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次拡充してまいりました。公開から1年が経過した2026年5月中旬、累計利用者数が4万人を突破いたしました。2026年3月末時点の2万人突破から約1ヶ月半での倍増となり、健康管理ツールへのニーズが継続的に高まっていることが数字に表れる結果となっています。
全てのツールはPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
【公開から現在までの推移】
■ 1. 2025年5月：サービス公開と初期ツールの提供
2025年5月15日、『スペ110・スペ120計算ツール』『BMI計算 - 男女平均体重比較』などを皮切りにサービスを公開。「まずは自分の数値を知る」ことを出発点に、適切な行動変容を後押しすることを目的としてスタートしました。
■ 2. 2025年後半：ツールの拡充
基礎代謝量計算・体脂肪率計算・美容体重計算・シンデレラ体重計算・標準体重計算・ウォーキング／ランニング消費カロリー計算・メンテナンスカロリー計算など、健康管理に役立つツールを順次公開し、11種のラインナップに拡充しました。
■ 3. 2026年3月末：累計利用者数2万人を突破
公開から約11ヶ月で累計2万人を突破。2026年に入ってからは月間利用者数も大きく伸びはじめ、日常の健康管理ツールとして多くの方にご活用いただいています。
■ 4. 2026年5月：公開1周年、累計利用者数4万人を突破
2万人突破から約1ヶ月半で累計利用者数は倍増し、4万人を突破いたしました。特に2026年4月は単月で大きく利用者数が増加し、メンテナンスカロリー計算ツール・体脂肪率計算ツール・シンデレラ体重計算ツールといった体組成・カロリー管理関連のツールが大きく伸びています。
【これまでに特に多く利用されたツール】
公開から現在までの累計利用者数で特に多くの方にご利用いただいたツールは以下のとおりです。
健康管理ツール部門：
・1位：メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）
・2位：体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）
・3位：BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）
・4位：シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）
・5位：標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）
健康管理の基本指標であるBMI計算・標準体重計算が安定した利用を集めている一方、2025年後半に公開したメンテナンスカロリー計算ツール・体脂肪率計算ツールが累計でも上位にランクインし、「具体的な数値で日々の健康管理をしたい」というニーズに応えるツールとして定着しつつあります。
～2025年5月の公開からちょうど1年、累計4万人達成。3月末の2万人突破から約1ヶ月半で倍増し、健康管理ツールの利用が継続的に拡大～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』の累計利用者数が4万人を突破したことを、2026年5月14日に発表いたしました。あわせて、2026年5月15日にサービス公開1周年を迎えます。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月15日に公開し、BMI・標準体重・体脂肪率・基礎代謝量・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次拡充してまいりました。公開から1年が経過した2026年5月中旬、累計利用者数が4万人を突破いたしました。2026年3月末時点の2万人突破から約1ヶ月半での倍増となり、健康管理ツールへのニーズが継続的に高まっていることが数字に表れる結果となっています。
全てのツールはPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
【公開から現在までの推移】
■ 1. 2025年5月：サービス公開と初期ツールの提供
2025年5月15日、『スペ110・スペ120計算ツール』『BMI計算 - 男女平均体重比較』などを皮切りにサービスを公開。「まずは自分の数値を知る」ことを出発点に、適切な行動変容を後押しすることを目的としてスタートしました。
■ 2. 2025年後半：ツールの拡充
基礎代謝量計算・体脂肪率計算・美容体重計算・シンデレラ体重計算・標準体重計算・ウォーキング／ランニング消費カロリー計算・メンテナンスカロリー計算など、健康管理に役立つツールを順次公開し、11種のラインナップに拡充しました。
■ 3. 2026年3月末：累計利用者数2万人を突破
公開から約11ヶ月で累計2万人を突破。2026年に入ってからは月間利用者数も大きく伸びはじめ、日常の健康管理ツールとして多くの方にご活用いただいています。
■ 4. 2026年5月：公開1周年、累計利用者数4万人を突破
2万人突破から約1ヶ月半で累計利用者数は倍増し、4万人を突破いたしました。特に2026年4月は単月で大きく利用者数が増加し、メンテナンスカロリー計算ツール・体脂肪率計算ツール・シンデレラ体重計算ツールといった体組成・カロリー管理関連のツールが大きく伸びています。
【これまでに特に多く利用されたツール】
公開から現在までの累計利用者数で特に多くの方にご利用いただいたツールは以下のとおりです。
健康管理ツール部門：
・1位：メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）
・2位：体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）
・3位：BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）
・4位：シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）
・5位：標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）
健康管理の基本指標であるBMI計算・標準体重計算が安定した利用を集めている一方、2025年後半に公開したメンテナンスカロリー計算ツール・体脂肪率計算ツールが累計でも上位にランクインし、「具体的な数値で日々の健康管理をしたい」というニーズに応えるツールとして定着しつつあります。