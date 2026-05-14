電磁界シミュレーションソフトウェア市場の規模は、2025年の49.9億米ドルから2036年には80.6億米ドルに達すると推定されており、2026から2036年の予測期間において年平均成長率 4.45%

電磁界シミュレーションソフトウェア市場の規模は、2025年の49.9億米ドルから2036年には80.6億米ドルに達すると推定されており、2026から2036年の予測期間において年平均成長率 4.45%