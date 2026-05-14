フリート管理ソフトウェア市場の規模は、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）7.1%で推移し、2036年までに660億9,000万米ドルに達すると予測されています

フリート管理ソフトウェア市場の規模は、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）7.1%で推移し、2036年までに660億9,000万米ドルに達すると予測されています