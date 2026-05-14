みずみずしい初夏のご褒美に“シャインマスカット×クリームチーズ“の味わい「チョコパイプレミアム＜シャインマスカットのフロマージュ＞」2026年5月19日(火)全国で発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は2026年5月19日(火)に「チョコパイプレミアム＜シャインマスカットのフロマージュ＞」を発売いたします。

「チョコパイ」は1983年の発売当時、高価で憧れの存在だった生ケーキを、より手軽にご家庭で楽しんでいただきたいという思いから生まれました。2022年から発売している「チョコパイプレミアムシリーズ」はケーキに近づくために特に品質にこだわったチョコパイです。本品は季節の訪れに先駆け、シャインマスカットとクリームチーズの味わいが楽しめます。ほっと一息つきたいときはもちろん、日ごろのご褒美として、この季節だけのプレミアムなチョコパイをぜひお楽しみください。

【商品特長】

まるでケーキのようなくちどけを目指し、ケーキのようなご褒美感が楽しめる、素材や味わいにこだわった、チョコパイプレミアムシリーズの新商品です。クリームチーズ使用のフロマージュケーキで、みずみずしいシャインマスカットソースとクリームチーズ使用のフロマージュクリームをサンドし、芳醇な甘さのシャインマスカットチョコレートでコーティングしました。

マスカットの甘さや香りを表現しつつ、クリームチーズを使用することで、初夏のご褒美にぴったりな爽やかな味わいに仕立てました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2649_1_ee4a26d21d7f803a8113a9e186a86d9f.jpg?v=202605141151 ]

※シャインマスカット果汁1.4%使用(生換算)

クリームチーズ0.6%（生換算）

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/