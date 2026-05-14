パリッ、むぎゅもちっ。初夏を感じる新作登場。香ばしいブリュレ生ベーグル × 爽やかな自家製レモンクリーム。

Bone株式会社

大阪堀江エリアのベーカリーショップ「ボーノベーカリ」（所在地：大阪市西区南堀江 代表者：坊雅和）は、看板商品「生ベーグル」シリーズより新たに「レモンブリュレ生ベーグル」を2026年5月16日（土）から販売開始いたします。

2025年4月の発売時に人気を集めた「はちみつブリュレ生ベーグル」が、夏を感じる季節限定フレーバーとして新登場。今回はブリュレの香ばしさを活かしながら、ほんのりレモンが香る自家製クリームを合わせた「レモンブリュレ生ベーグル」に仕上げました。

レモンブリュレ生ベーグル / 378円（税込）

表面を香ばしくブリュレした生ベーグルに、ほんのりレモンが香る自家製クリームを挟みました。

パリッとしたブリュレの香ばしさに、クリームチーズのコクと爽やかに香るレモンの風味が重なり、

最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上げています。

表面はパリッ、中はむぎゅもちっとした食感も魅力のひとつ。

異なる食感と爽やかな甘さが重なり合う、初夏にぴったりの生ベーグルです。

ピクニックや手土産に「生ベーグルBOX」がおすすめ！

生ベーグルシリーズを5つご購入ごとに、オリジナルBOXにお入れしてご用意いたします。

シンプルで写真に映えるBOXは、ピクニックシーンにぴったり。

気軽な手土産や差し入れとしても人気です。

累計29万個以上販売の人気商品「生ベーグルシリーズ」とは

「生ベーグルシリーズ」は、2023年秋のリリース以来、累計290,000個以上を販売する人気シリーズ。

最大の特徴は、ベーグルのイメージをくつがえす、しっとり弾力のある“むぎゅもち”食感。

食感を成立させるため、発酵や素材設計を最適化し、水分を多く含む生地づくりを追求しています。

また、シリーズの派生商品として、生ベーグルの食感を活かしつつ、「揚げない製法」で仕上げた

「生ベーグルドーナツ」も人気商品として展開しています。

■■「ボーノベーカリ」店舗概要 ■■

生ベーグルドーナツ(カスタード) / 367円(税込)生ベーグルシリーズ生ベーグルドーナツ(シュガー) / 302円(税込)国産小麦などの素材選びにこだわり、毎日店内工房 で一つひとつ手作り

ボーノベーカリ

住所：大阪府大阪市西区南堀江2-9-16-1F

営業時間：9:00～18:00（不定休）

TEL：06-6684-8860

アクセス：大阪メトロ千日前線 桜川駅より 徒歩5分

WEB：https://bonobakery.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/bonobakery_horie/

■■ 運営会社 ■■

■会社名 ： Bone株式会社 https://honehone-rock.com/

■代表者 ： 代表取締役 坊雅和

■所在地 ： 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-6-1-7F

■事業内容： 企業・店舗・商品のブランディング＆マーケティング

■連絡先 ： TEL：06-6710-9969 FAX：06-7632-4522

【本件についてのお問い合わせ先】

Bone株式会社 PR担当：岸

TEL：06-6710-9969 FAX：06-7632-4522

Mail：press@honehone-rock.com