パリッ、むぎゅもちっ。初夏を感じる新作登場。香ばしいブリュレ生ベーグル × 爽やかな自家製レモンクリーム。
大阪堀江エリアのベーカリーショップ「ボーノベーカリ」（所在地：大阪市西区南堀江 代表者：坊雅和）は、看板商品「生ベーグル」シリーズより新たに「レモンブリュレ生ベーグル」を2026年5月16日（土）から販売開始いたします。
2025年4月の発売時に人気を集めた「はちみつブリュレ生ベーグル」が、夏を感じる季節限定フレーバーとして新登場。今回はブリュレの香ばしさを活かしながら、ほんのりレモンが香る自家製クリームを合わせた「レモンブリュレ生ベーグル」に仕上げました。
レモンブリュレ生ベーグル / 378円（税込）
表面を香ばしくブリュレした生ベーグルに、ほんのりレモンが香る自家製クリームを挟みました。
パリッとしたブリュレの香ばしさに、クリームチーズのコクと爽やかに香るレモンの風味が重なり、
最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上げています。
表面はパリッ、中はむぎゅもちっとした食感も魅力のひとつ。
異なる食感と爽やかな甘さが重なり合う、初夏にぴったりの生ベーグルです。
ピクニックや手土産に「生ベーグルBOX」がおすすめ！
生ベーグルシリーズを5つご購入ごとに、オリジナルBOXにお入れしてご用意いたします。
シンプルで写真に映えるBOXは、ピクニックシーンにぴったり。
気軽な手土産や差し入れとしても人気です。
累計29万個以上販売の人気商品「生ベーグルシリーズ」とは
「生ベーグルシリーズ」は、2023年秋のリリース以来、累計290,000個以上を販売する人気シリーズ。
最大の特徴は、ベーグルのイメージをくつがえす、しっとり弾力のある“むぎゅもち”食感。
食感を成立させるため、発酵や素材設計を最適化し、水分を多く含む生地づくりを追求しています。
また、シリーズの派生商品として、生ベーグルの食感を活かしつつ、「揚げない製法」で仕上げた
「生ベーグルドーナツ」も人気商品として展開しています。
生ベーグルドーナツ(カスタード) / 367円(税込)
生ベーグルシリーズ
生ベーグルドーナツ(シュガー) / 302円(税込)
国産小麦などの素材選びにこだわり、毎日店内工房 で一つひとつ手作り
■■「ボーノベーカリ」店舗概要 ■■
ボーノベーカリ
住所：大阪府大阪市西区南堀江2-9-16-1F
営業時間：9:00～18:00（不定休）
TEL：06-6684-8860
アクセス：大阪メトロ千日前線 桜川駅より 徒歩5分
WEB：https://bonobakery.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/bonobakery_horie/
■■ 運営会社 ■■
■会社名 ： Bone株式会社 https://honehone-rock.com/
■代表者 ： 代表取締役 坊雅和
■所在地 ： 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-6-1-7F
■事業内容： 企業・店舗・商品のブランディング＆マーケティング
■連絡先 ： TEL：06-6710-9969 FAX：06-7632-4522
【本件についてのお問い合わせ先】
Bone株式会社 PR担当：岸
TEL：06-6710-9969 FAX：06-7632-4522
Mail：press@honehone-rock.com