ワクワクドキドキのお笑い珍道中、今年の目的地は尾道・新潟・小樽！「マヂカルラブリー・囲碁将棋のワクワクドキドキツアー」今年も開催決定！

吉本興業株式会社

昨年に引き続き、マヂカルラブリー・囲碁将棋によるライブツアー「マヂカルラブリー・囲碁将棋のワクワクドキドキツアー」の開催が決定しました。

本ツアーは、7月24日(金)に広島県・尾道市のしまなみ交流館、8月22日(土)に新潟市の新潟市民プラザ、11月22日(日)に北海道・小樽市の小樽市民会館の3カ所を巡ります。

各公演にはそれぞれ豪華ゲストも登場予定で、尾道公演にはななまがり、新潟公演にはインポッシブル、小樽公演には空気階段と、豪華かつ個性的なメンバーが各地に駆け付けます。

昨年のツアーで函館と石垣島を沸かせた2組が、今年もゲストとともに全国津々浦々、笑いと興奮を届けに馳せ参じます。

ワクワクドキドキのお笑いステージを、ぜひ会場でお楽しみください。チケットは、5月14日(木)12:00よりFANYチケットにて先行受付を開始いたします。

- マヂカルラブリー・囲碁将棋コメント

野田クリスタル：今年もやります。とにかくワクワクしてドキドキするツアーにするので、

我々のフルパワーファンサを受け取ってください！

村上：前回ワクワクドキドキが止まらなかった方、ワクワクドキドキしきれなかった方、

ワクワクドキドキなんて興味なかったという方、ぜひワクワクドキドキしに来ていただいて、

一緒にワクワクドキドキしましょう！

文田大介：今年も忘れられない夏にしましょう！！！

根建太一：今年もワクワクドキドキの季節がやってきました！

お互い節度を守ってワクワクドキドキしましょう！

- 「マヂカルラブリー・囲碁将棋のワクワクドキドキツアー」公演概要

▼尾道公演

【日程】2026年7月24日(金)18:45開場/19:00開演

【会場】しまなみ交流館

【出演者】マヂカルラブリー、囲碁将棋、ゲスト：ななまがり

▼新潟公演

【日程】2026年8月22日(土)16:15開場/17:00開演

【会場】新潟市民プラザ

【出演者】マヂカルラブリー、囲碁将棋、ゲスト：インポッシブル

▼小樽公演

【日程】2026年11月22日(日)16:15開場/17:00開演

【会場】小樽市民会館

【出演者】マヂカルラブリー、囲碁将棋、ゲスト：空気階段

●チケット料金

前売 4,000円(税込)／当日 4,500円(税込)

●券売スケジュール

先行受付：5月14日(木)12:00～5月18日(月)11:00

一般発売：5月22日(金)10:00

※先行はクレジットカード決済のみ ※先行はFANYチケットのみ

※一般はFANYチケット、ぴあ、ローソン

●チケットURL

FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/wakuwaku-dokidoki-tour

※FANYチケット問合せダイヤル：0570-550-100