Flora、京都産業21「令和7年度 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業」に採択

Flora株式会社

女性のヘルスケア領域で事業を展開するFlora株式会社（本社：京都府、以下「Flora」）は、公益財団法人京都産業21が実施する「令和7年度 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業 事業化促進コース」に採択されました。本支援を受け、ウェアラブルデバイスとLINEアプリを活用し、生理周期データと生体データを統合的に分析する女性アスリート向けの実証を開始いたします。

本実証はアスリートを対象としていますが、Floraが見据えているのは「すべての女性」が日々のコンディションを正しく把握し、自身に合った働き方・生活設計・トレーニングを選択できる社会の実現です。本取り組みは、アスリート向けの限定的な施策ではなく、汎用プロダクト開発に向けた実装フェーズの実証として位置づけています。

取り組みの背景

女性の身体は、生理周期に伴うホルモンバランスの変動により、運動パフォーマンス・睡眠・食事・気分など、多面的な影響を受けることが知られています。しかし、これらを定量的かつ継続的に把握する仕組みは限られており、「自身のコンディションが今どの状態にあるのか」を客観的に捉えることは依然として難しいのが現状です。

Floraはこれまで、女性向けヘルスケアサービスの提供を通じて、生理周期データを中心とした女性のヘルスケアデータの収集・分析に取り組んでまいりました。本実証では、100名を対象に4ヶ月間の生理周期の管理データに加え、ウェアラブルデバイスから取得される生体データ（運動・睡眠など）を連動させることで、女性のコンディション変化と生体・行動データとの関係性の可視化を目指します。

なぜアスリートを起点とするのか

Floraが最終的に想定する対象は「すべての女性」ですが、初期の実証フェーズではアスリートを対象としています。アスリートは運動・食事・睡眠などの生活習慣が比較的安定しており、デバイスとアプリの精度検証を行いやすいためです。

再現性・信頼性の高いデータが取得しやすい環境で技術検証を行ったうえで、対象を一般女性へと段階的に拡張していく方針です。アスリート向けプロダクトを目的とした取り組みではなく、汎用化を前提とした「精度検証フェーズ」と位置づけている点が、本実証の特徴です。

Floraの技術的強み

本実証にあたり、Floraは以下の環境を構築しています。

- FloraのLINEアカウントに搭載した「生理周期連動型アンケート配信ボット」により、周期フェーズに合わせた適切なタイミングで主観データを取得- 同アンケートデータと、ウェアラブルデバイスから取得される生体データ（運動量・心拍・睡眠など）を連動させて分析- 周期管理データ × 生体データ × 主観・行動データを統合的に扱うデータ基盤

これにより、従来の単発アンケート調査では捉えにくい、女性のコンディション変化と生体・行動データとの関係性を、時系列かつ多変量で可視化することが可能となります。

本実証で示すFloraの提供価値

本実証は、Floraが調査・分析にとどまらず、実際のデータ取得環境の設計からアプリ実装、分析、プロダクト化を見据えた検証までを一気通貫で担えることを示す取り組みです。

特に、女性の健康状態は生理周期や生活習慣など複数の要素が相互に関係するため、単にデータを取得するだけでなく、「どのタイミングで、どのようなデータを、どのように組み合わせて取得・分析するか」という設計が重要になります。

Floraは、女性向けヘルスケアサービスの提供を通じて培ってきた周期管理・ユーザー接点・データ設計の知見を活かし、リクルーティング、データ取得、分析、機能実装までを統合的に支援できる点が、Floraの提供価値だと考えています。

今後の展開

Floraは、本実証で得られた知見をもとに、対象を一般女性へと拡張した汎用プロダクトの開発を進めてまいります。生理周期と生体・行動データを連動して取得・分析できる基盤は、ヘルスケア・スポーツ・ウェルネス領域にとどまらず、働き方・教育・生活設計など、女性のライフステージ全般を支援する幅広い領域への展開が期待されます。

パートナー企業・連携のご相談について

本実証で構築した技術・知見を活かし、以下のような取り組みについて、企業様からのご相談を承っております。

- ウェアラブルデバイスを用いたPoC／実証のご相談- 女性を対象としたリクルーティング支援- 生理周期連動型のデータ収集設計（運動・食事・睡眠などとの掛け合わせを含む）

企画段階からのご相談はもちろん、既存の実証・PoCにおけるアプリ／データ設計部分のご支援も可能です。自社の技術やアセットを活用し、女性ヘルスケア領域での実証やPoCをご検討の企業様は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：expert@flora-tech.jp

担当：志知

会社概要

会社名：Flora株式会社

所在地：本社 京都府京都市左京区吉田橘町32番地

支社 東京都中央区日本橋本町2丁目3－11 日本橋ライフサイエンスビルディング

代表者：クレシェンコ アンナ

設立：2020年12月

会社ウェブサイト：https://biz.flora-tech.jp/ja

Expert専用サイト：https://biz.flora-tech.jp/ja/expert

お問い合わせ：expert@flora-tech.jp