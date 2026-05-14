基本機能無料のWordアドイン「スグラク」、「社内規程改訂機能セット」提供開始

FRAIM株式会社

FRAIM株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮坂 豪、以下「当社」）は、「文

書業務のオープンプラットフォーム構想」のもと、2026年4月に契約書向け機能の提供を開始

したMicrosoft Word上で動作する文書業務支援アドイン「スグラク」におい

て、その第 2 弾として、社内規程の改訂業務に最適化した機能セット の提供を 2026年5月14日より提供開始します。

「社内規程改訂機能セット」は、規程改訂の作業負荷が大きい「4つの工程」──新旧対照表の作成／表記・定義語チェック／体裁補正／関連法令チェック──を、Wordのまま自動化・完結できる機能群です。このうち表記・定義語チェック、体裁補正、関連法令チェックの3機能は無料にて提供します。新旧対照表を自動出力する「新旧対照表の作成」機能は月額2,980円での有償提供となりますが、14日間の無料トライアルで、実際の業務における効果を検証したうえで導入判断が可能です。

「スグラク」は基本機能が無料で、Microsoft Word のアドインとして動作するため、規程管理システムを導入していない企業はもちろん、すでに他社製品を利用中の企業でも、現在の規程の管理ルール・運用フローを一切変更することなく、即日導入が可能です。

▼「社内規程改訂機能セット」の詳細はこちら

https://suguraku.tech/regulation

1. 背景：規程改訂の現場には “Word上の手作業” が残り続けている

規程改訂の作業は、新旧対照表の作成・表記揺れチェック・体裁補正・現行法令の参照といった工程が、手作業で行われることが多い業務です。これらの工程は、一般的な規程管理システムにおいて一定の機能として提供されています。しかし、実態としてシステムの導入には、規程の管理ルール・運用フローそのものの大幅な見直しと、年間で相応の予算規模が求められることが多く、導入のハードルは決して低くありません。

さらに、すでに規程管理システムを導入している企業でも、改訂作業そのものは依然として“Word 上の手作業”として残り続けている現場を、当社は数多く目にしてきました。

こうした課題に対し、「スグラク」の「社内規程改訂機能セット」を活用することで、規程管理システムを導入してもなおWord上に残り続ける改訂作業を、現在の管理ルール・運用フローは一切変更することなく、改訂作業だけを “Word のまま自動化する”ことが可能です。

2. 提供機能：規程改訂の作業負荷が大きい「4つの工程」を“Wordのまま”自動化

規程改訂作業の中でも、特に負担が大きい3つの工程（表記・定義語チェック／体裁補正／関連法令チェック）を自動化する機能を無料で提供します。これにより、稟議や予算承認を経ることなく、現場担当者の判断のみで規程改訂作業の改善を始められます。加えて、改訂後の規程から高精度な新旧対照表を自動生成する機能（新旧対照表の作成）を、14日間の無料トライアルで、実際の業務における効果を検証したうえで導入判断が可能です。

3. 想定ユーザー

- 中堅企業の総務・法務・コンプライアンス担当：規程改訂のたびに新旧対照表・表記チェック・体裁補正に多くの時間が費やされている- 規程管理システム導入済の企業:保管・閲覧はシステム化済みだが、改訂作業はダウンロードして Word で行うのが実態- 持株会社・グループ企業の規程担当:拠点ごとの体裁・用語のバラつき統一に膨大な工数を投じている

グループ会社における大規模利用事例では、既存の規程運用プロセスを一切変更することなく、改訂作業の業務改善が実現しています。

基本機能無料のWordアドイン「スグラク」について

「スグラク」は、「文書のあれこれ、スグラクに。」をコンセプトとした、Microsoft Word上で動作する文書業務支援アドインです。アカウント登録から約3分で利用開始できる無料の基本機能により、導入ハードルを極限まで低減しています。本サービスは、基本機能を「誰でもすぐ使える基盤」として提供し、さらにパートナー企業が提供する「専門機能やプラグイン」を組み合わせることで、「文書業務のオープンプラットフォーム」の構築を推進します。これらを通じて、新たなエコシステムの実現を目指します。

機能の詳細・スクリーンショット・利用開始方法は、スグラク プロダクトサイト（ https://suguraku.tech/ (https://suguraku.tech/)）をご参照ください。

本件に関するお問い合わせ

FRAIM株式会社 スグラク広報担当

E-mail: marketing_sr@fraim.co.jp

FRAIM株式会社について

「文書作成を、再発明する。」をミッションとして、AIなどの最新技術を用いて文書作成を「しくみ」ごと変えることを目指し、クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」や関連技術ソリューションの研究・開発・提供を行っています。日々の業務で作成されている多くの文書をより正確に作ることができる次なる文書体験の実現により、世の中の働き方をもっと豊かにしていきます。

HP：https://fraim.co.jp/

スグラク プロダクトサイト：https://suguraku.tech/