【100万回再生突破】ミスト型サプリ「IN MIST」、「通販の虎」出演動画への反響が継続

株式会社Incubate Harbor

株式会社Incubate Harbor（本社：東京都千代田区、代表取締役：川岸亮造、以下Incubate Harbor）が事業化推進を支援する、ミスト型ビタミンサプリメントブランド「IN MIST」が取り上げられたYouTube番組「通販の虎」の動画が、公開から約3ヶ月で累計100万回再生を突破いたしました。

動画公開後15日間で販売本数3.5万本・売上5,500万円を記録した後も再生数は増加を続けており、現在もコメント投稿やSNSでの口コミ拡散が継続しています。

「ミストでサプリを摂る」という新しい体験や、「錠剤が飲めない」「サプリが続かない」といった悩みに着目した商品設計が、多くの共感を集めています。

■ 公開から約3ヶ月後も再生・口コミ拡散が継続

IN MISTの動画は、公開から約3ヶ月を経た現在も再生数・コメント数ともに増加傾向にあり、EC連動型コンテンツとして長期的な反響を見せています。

動画公開直後の話題化だけでなく、購入者による使用感レビューやSNS投稿が継続的に発生している点も特徴です。

「錠剤が飲めない」「外出先でも手軽に摂取したい」といった日常課題への共感が、新規視聴と再拡散を生む循環につながっています。

▼対象動画（通販の虎）

https://www.youtube.com/watch?v=_EdnFo02L3E

■ コメント欄に寄せられた共感の声

視聴者・購入者からは、以下のような声が寄せられています。

・子ども・家族用途への反響

「野菜嫌い・錠剤が飲めない8歳の息子に購入。やっと栄養がとれるものが見つかって嬉しいです！」

・利便性への評価

「出先で手を洗わずに摂取できるところが良い！」

錠剤が苦手な方など、これまで既存サプリメントでは継続が難しかった層への新たな選択肢として支持が広がっています。

■ 100万再生が示す「動画コマース×課題解決型プロダクト」の可能性

IN MISTでは、反響拡大の背景として主に以下の3点を挙げています。

・【視覚的インパクト】

スプレーするという“見たことのない摂取方法”が動画映えし、視聴者の注意を引きつけた

・【課題解決の明確さ】

「錠剤が飲めない」「飲み忘れる」「外出先で摂れない」といった悩みに直接応える商品設計

・【信頼性】

アルミ二重構造の「フレッシュキープボトル」など、品質設計へのこだわり

■ ミスト型サプリ「IN MIST」とは

IN MISTは「ワンプッシュの新しい栄養補給習慣」をコンセプトに開発されたミスト型ビタミンサプリメントです。口内にスプレーするミストタイプを採用し、水を使わずに栄養補給ができる点が最大の特徴です。

・こまめな栄養補給を手軽にサポート（ワンプッシュで摂取）

・水不要でどこでも使用可能（外出先・仕事中・移動中）

・独自開発「フレッシュキープボトル」採用（液体と窒素ガスを分離したアルミ二重構造、成分劣化を抑制）

■ ブランド概要

サントリー社内ベンチャーから生まれた「IN MIST」は、“ミストで摂る”という新しい形でビタミンなどの栄養素を取り入れられるミスト型ビタミンサプリメントです。

水なし・ワンプッシュで使用できるため、外出先や忙しい日常の中でも無理なく美容習慣を続けられることが特徴です。

開発の背景には、「サプリメントを飲みたくても飲めない」という声がありました。

錠剤が苦手な方、飲み忘れが多い方など、健康や美容への意識があっても“続けること”が難しい人に向けて、摂り方そのものを変える発想から誕生しました。

■ IN MIST開発者

株式会社ゼロワンブースター

IN MIST事業代表者 長田知也

東京大学大学院農学生命科学研究科卒。同大学にて食品科学、分子生物学を専攻。

サントリーホールディングス株式会社に入社し、“GREEN DAKARA”や“角ハイボール缶”など、飲料／酒類の品質保証やR＆D戦略企画、新規事業開発を経験。

サプリメントユーザーであったが、既存サプリメントの吸収効率や続けにくさに課題を感じ、新規形状のサプリメント開発を思い立つ。

同社の社内ベンチャー制度にて「ミストで飲むサプリメント IN MIST」事業の企画を立案し、01Booster社にて立ち上げ、Incubate Harborの事業化支援を受けながら推進している。JAPAN MENSA会員。

■ 販売実績・取り扱い

現在、以下のECサイトまたは店舗にて、IN MISTをご購入いただけます。

・公式EC

・通販の虎ショップ

・楽天市場

・Amazon

・美容クリニックEC

などのオンライン販売のほか、

・ハンズ（全国51店舗）

・蔦屋家電 数店舗

・高知 蔦屋書店

・ウエルシアなど一部ドラッグストア

■ 株式会社Incubate Harborについて

商号：株式会社Incubate Harbor

代表者：代表取締役 川岸亮造

所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階SAAI内

設立：2024年3月

事業内容：

社内新規事業の事業立ち上げ支援

事業計画策定

新事業アイデア創出ワークショップ等

URL：https://incubateharbor.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Incubate Harbor

担当：川岸

E-mail：ryozo_kawagishi@incubateharbor.com

株式会社ゼロワンブースター

E-mail：inform@inmist.jp

広報担当 大導寺

nao.daidoji@nrtv.co.jp