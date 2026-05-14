エレファントストーン、Cornelius楽曲制作による新ブランディングムービーを公開。フラグシップサービス「ROOT」のメソッドで全社員参加のブランディングムービーを制作

株式会社エレファントストーン

映像を通じて人や企業、街の誇りを創るPRIDING COMPANY、株式会社エレファントストーン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鶴目和孝）は、創業15周年を機に、自社のフラグシップサービス「ROOT」のメソッドを自らに適用した新たなブランディングムービーを公開しました。楽曲制作は、国内外で高い評価を受けるアーティスト・Cornelius（小山田圭吾）氏が担当。企画・撮影・編集の全工程には、エレファントストーンの全社員が参加しています。

■ 新しいブランディングムービーを公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jjg-hVzTsLE ]

エレファントストーンは「象る、磨く、輝かせる。MAKE YOUR HEART SHINE.」をコーポレートスローガンに掲げ、映像制作を通じて企業や人の「誇り」を創り出すことを使命としてきました。

今回のブランディングムービーは、フラグシップサービス「ROOT」を自社で体現しながら制作しています。ROOTでは、一部の制作者だけで映像をつくるのではなく、その組織で働く方々にも制作プロセスへ参加していただくことで、本質的なブランディングを目指しています。だからこそ、この映像自体も、一部のプロジェクトメンバーだけがつくるのではなく、エレファントストーンの全社員が企画・撮影・編集のあらゆる工程に関わる形で制作しました。

本ムービーには、エレファントストーンがお客様と向き合う中で大切にしてきた想いや姿勢が込めています。

■ フラグシップサービス「ROOT」とは ──「根っこ」を掘り起こすブランディング手法

「ROOT」は、エレファントストーンが長年の映像制作の中でたどり着いた一つの確信から生まれました。それは、「本当に大切なものは、組織に脈々と流れてきたDNAや強みそのものにある」ということ。

従来の映像制作では、制作会社主導で企画・撮影・編集を進めるケースも少なくありません。

しかしROOTはインタビュー、アンケート、そして弊社オリジナルのボードゲーム「THE KACHINKO」を用いたワークショップを通じて、お客様自身の価値観や組織・サービスの強みを発掘するところからスタート。発掘された価値観をもとに、お客様にもチームの一員として映像制作のプロセスに参加していただきます。

この一連の体験を経ることで、社員の皆様自身が自社の魅力や強みに気づき、組織全体に「誇り」が芽生えていく ── ROOTが目指しているのは、映像という成果物の先にある、組織そのものの変容です。





■ THE KACHINKOで解き明かした、エレファントストーンの根っこ

今回のブランディングムービー制作にあたり、エレファントストーンでは「ROOT」が提供するワークショップの手法を、そのまま自社に適用するところからスタートしました。

全社員が参加した価値観探究ボードゲーム「THE KACHINKO」では、「エレファントストーンがMVV（ミッション・バリュー・ビジョン）を体現するために何が必要か」を問い、社員それぞれが価値観をキーワードとして書き出し、投票と議論を重ねました。





【THE KACHINKO 分析結果 ── 上位キーワード】

複数のグループに分かれて「THE KACHINKO」を実施した中で、どのグループにも共通して残った上位キーワードと、そのキーワードに対する社員コメントを抜粋しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41722/table/49_1_ad58cde5bc896d2b071424aafeb02ea7.jpg?v=202605141151 ]

【上位キーワードを軸に、ブランディングムービーを制作】

THE KACHINKOで抽出された「課題解決」「一体感」「発見」「楽しむ」といった言葉をもとに、コンセプトや構成を検討する中で気づいたのは、映像で表現しようとしていることが、まさにエレファントストーンのフィロソフィーそのものだということでした。

そこで「象る、磨く、輝かせる。」をコンセプトに据え、お客さまとエレファントストーンのメンバーが一つのチームとしてプロジェクトに向き合う瞬間を、映像に落とし込んでいます。撮影では過度な演出を加えず、「このカットは何を伝えるカットなのか」を常に軸に据えた丁寧なディレクションを実施。ポジションや社歴、キャリアの違うメンバー一人ひとりの想いが凝縮された内容となっており、分かりやすさとオリジナリティを両立した仕上がりとなっています。





【ブランディングムービーの制作過程における全資料を特別に一般公開！】

▼こちらのリンクよりご確認いただけます

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13-95pL8WStKZEOUqNRlA8kqGRCuQVBSz

■ 楽曲制作は、Cornelius（小山田圭吾）氏が担当

本ブランディングムービーの楽曲は、 Cornelius（小山田圭吾）氏が制作を担当しました。

国内外で高い評価を受け続け、多彩な表現を続けてきたCornelius。その音楽が持つ独自の質感と余白は、本作品の表現や空気そのものを引き立て、これまでにないブランディング映像が生まれました。

エレファントストーンが大切にしてきた「象る、磨く、輝かせる。」というフィロソフィーと、Corneliusの音楽世界が重なり合うことで、ロジックや言葉だけでは伝えきれない「誇り」の手触りを、映像に宿すことができたと考えています。

【Cornelius】

小山田圭吾のソロプロジェクト。

’93年、Corneliusとして活動をスタート。

現在まで7枚のオリジナルアルバムをリリース。

自身の活動以外にも、国内外多数のアーティストとのコラボレーションやREMIX、インスタレーションやプロデュースなど幅広く活動中。



【コメント】

ElephantStone 15周年おめでとうございます！

メッセージが際立つような音の演出を心がけました。

気に入っていただけましたら嬉しいです。

小山田圭吾

■ 代表取締役CEO 鶴目和孝 コメント

私たちは映像を通じて、人や企業の「誇り」を創るPRIDING COMPANYでありたいと願ってきました。

創業15周年を機に、自社のフラグシップサービスであるROOTを自分たちに向け、全社員で価値観を掘り起こすところから本映像は始まりました。そして、その映像にCorneliusの小山田圭吾さんに楽曲を制作いただけたことで、私たちが大切にしてきたものが、確かな輪郭を持って立ち上がったように感じています。この映像を通じて、誰かのエレファントストーンの映像づくりに対する想いが伝われば幸いです。

■ 株式会社エレファントストーンについて

エレファントストーンは創業以来、“お客様のカタチにならない想い”に寄り添い、ずっと探していたパートナーとなることを大切にしてきました。映像のジャンルや予算に関わらず、どんな状況でもお客様に寄り添っていきたい。そんな想いから業界や業種問わず、さまざまな企業様の映像制作を手がけています。

2023年10月には初の海外拠点となる「ElephantStone (Thailand) Co., Ltd.」、そして2025年7月に沖縄拠点を設立し、これまで以上に多種多様なニーズにお応えする体制を整えてきました。映像のかっこよさにこだわるだけではなく、本当の意味でお客様のパートナーとして共に映像をつくり、その先にある「誇り」を生み出すことを目指しています。





