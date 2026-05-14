持ち家に住んでいる男女302名に調査!「不動産営業に向いていると思う芸能人ランキング」第1位は天海祐希さん

株式会社カラーズハウス

不動産売却事業を展開する株式会社カラーズハウス（所在地： 板橋区、代表：川野元基、https://colorshouse.co.jp(https://colorshouse.co.jp)）は、持ち家に住んでいる男女302名を対象に、不動産売却に関する調査を実施しました。

近年、住み替えや相続、老後資金の確保などを背景に、自宅売却への関心が高まっています。一方で、不動産会社によって査定額や提案内容が異なることもあり、どの会社に相談すべきか悩む人も少なくありません。

今回は持ち家に住んでいる男女302名に対して、不動産売却に関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。



※回答者の男女比は男性37.4％、女性62.6％でした。年齢層は10代が0.3%、20代が10.6%、30代が36.8%、40代が34.8%、50代13.2%、60代以上が4.3%となっております。

【調査サマリー】

・不動産営業に向いていると思う芸能人ランキング第1位は「天海祐希さん」（128人）、第2位「鈴木亮平さん」（102人）、第3位「堺雅人さん」（85人）

・もし自宅を売却しようと思った際の不動産会社の探し方は「インターネット検索で上位の会社を見る」が202人で最多。次いで「一括査定サイトで複数の会社を比べる」が118人、「知人や親族に紹介してもらう」が95人

・もし自宅を売却することになったら不動産会社に期待すること「自分の家を高く売るための具体的なアイデア」が214人で最多。次いで「出された査定金額が正しいという納得感」が150人、「難しい手続きや法律関係をすべて任せられること」が149人

※アンケート結果を引用する場合は「引用：株式会社カラーズハウス(https://colorshouse.co.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

不動産営業に向いていると思う芸能人、第1位は「天海祐希さん」

「不動産営業に向いていると思う芸能人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第1位「天海祐希さん」(128人)、第2位「鈴木亮平さん」(102人)、第3位「堺雅人さん」(85人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「天海祐希さん」と回答した方

”凛とした強さと誠実さを兼ね備えており、顧客の希望を的確に汲み取りながら、プロとして妥協のない、信頼できる提案をしてくれそうだから(30代男性)”

”落ち着いた対応で信頼感があり、安心して相談できそう(40代女性)”

”礼儀正しくて性格が良さそうだから(30代女性)”

”毅然とした態度と高い信頼感があり、顧客に寄り添いつつも的確な提案をしてくれそうだから(30代女性)”

”はっきりとした受け答えで安心感があり、重要な判断も任せやすい印象のため(30代女性)”

”ドラマのイメージ通り嘘をつかず、悪い条件もはっきり言ってくれそうな信頼感があるから(30代女性)”

”人間性から言葉に信頼が持てるから(30代男性)”

”話のリズムや声のトーンが落ち着いていて、的確な情報提供をわかりやすく提示してくれそう(50代男性)”

「鈴木亮平さん」と回答した方

”熱意があり、それでいて丁寧な営業をしてくれそうだから(30代男性)”

”役作りに徹底して打ち込むストイックさと博識なイメージがあり、売却の際もこちらの事情を深く理解して最善を尽くしてくれそうだから(40代男性)”

”知的で爽やかで、丁寧に話をしてくれそうだから(40代女性)”

”親しみやすさと信頼感があり、話しやすい印象が強いから(40代男性)”

”説得力のありそうなトークをしそうだから(40代男性)”

”知的ですし、細かい気配りもできそうで、笑顔が素敵だから(20代女性)”

”真面目で知識も豊富そうなので、大事な契約も安心して任せられそう(40代男性)”

”とにかく相手に寄り添いつつ伝えたいことはズバッと伝えてくれる安心感がありそうだから(40代女性)”

「堺雅人さん」と回答した方

”冷静沈着で頭の回転が速く、交渉の場でも相手を論理的に納得させてくれそうな頼もしさを感じるから(40代男性)”

”落ち着いた話し方で信頼感があり、複雑な内容でも分かりやすく説明してくれそう(30代女性)”

”圧倒的な説得力と丁寧な物腰で、買い主との難しい交渉も笑顔でまとめてくれそうな安心感があるから(30代女性)”

”営業マンのイメージと年齢から言葉に説得力を感じるため(30代女性)”

”出演しているドラマやCMのイメージから向いていると思った(40代男性)”

”話し方が落ち着いていて説明が上手そうな印象があり、難しい内容でも分かりやすく伝えてくれそうに感じたため(60代以上男性)”

「大泉洋さん」と回答した方

”口が達者かつフレンドリーで博識そうなので、多くの顧客を獲得できそう(30代女性)”

”初対面でも一瞬で距離を縮めるコミュニケーション力があるから(40代男性)”

”親しみやすい雰囲気があり、相談しやすい人柄に見えるので不動産営業の仕事でも信頼関係を作りやすそうだと思ったから(60代以上男性)”

”軽快なトークでお客様をその気にさせるから(50代男性)”

”口がとにかくまわるので不動産の営業でもなんなくこなしてしまいそうな感じがするため(40代女性)”

”親しみやすく会話が弾みやすい印象があるので、緊張せずに本音を話せると思ったから(40代男性)”

「松重豊さん」と回答した方

”豊かな経験に裏打ちされた安心感、そして知性を感じられるから(40代男性)”

”丁寧にしっかり説明してくれそうだから(40代女性)”

”落ち着いた雰囲気で安心感があるたから(30代女性)”

「北川景子さん」と回答した方

”ドラマで、家を売っていたので(50代女性)”

”言葉選びが良くて、コミュニケーション力が高そうなので、上手く説得されそうだと思ったから(20代女性)”

”知的でやり手のイメージがあるから(40代男性)”

「明石家さんまさん」と回答した方

”高いコミュニケーション力と圧倒できるトーク力で距離を詰めるのがうまそう(10代男性)”

”頭の回転が速く口も達者なので(50代男性)”

”しゃべりがうまいし、対応が良いので信頼を得やすそう(30代男性)”

「岡田准一さん」と回答した方

”人当たりが良く、親身になってくれそうだから(30代女性)”

“テレビCMでの不動産会社社員のイメージがあるから(50代女性)”

“真面目で誠実そうな印象があるから(40代女性)”

「山下智久さん」と回答した方

”ドラマで不動産営業の役をやっていたり、コミュ力が高そうだから(50代女性)”

”以前演じられていた正直な営業マンの印象が強く、誠実かつスマートに手続きを進めてくれそう(40代男性)”

もし自宅を売却しようと思った際の不動産会社の探し方「インターネット検索で上位の会社を見る」が最多

「もし自宅を売却しようと思ったら、どうやって不動産会社を探しますか？（複数回答可）」と質問したところ、「インターネットネット検索で上位の会社を見る」(202人)、「一括査定サイトで複数の会社を比べる」(118人)、「知人や親族に紹介してもらう」(95人)という結果になりました。

もし自宅を売却することになったら不動産会社に期待することは「自分の家を高く売るための具体的なアイデア」が第1位

「もし自宅を売却することになったら、不動産会社に何を期待しますか？（複数回答可）」と質問したところ、「自分の家を高く売るための具体的なアイデア」(214人)、「出された査定金額が正しいという納得感」(150人)、「難しい手続きや法律関係をすべて任せられること」(149人)という結果になりました。

まとめ

今回は、持ち家に住んでいる男女302名を対象に「不動産営業に向いていると思う芸能人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「天海祐希さん」でした。

落ち着いた雰囲気や誠実な人柄に加え、信頼感のある対応ができそうなイメージから票を集めたようです。回答理由からは、相手に寄り添いながらも的確な提案をしてくれそうな点を評価する声も多く見られました。

第2位には「鈴木亮平さん」が選ばれました。

真面目で知的なイメージに加え、熱意を持って誠実に向き合ってくれそうな印象が支持を集めたようです。回答理由からは、相手の状況を理解したうえで親身に対応してくれそうだと感じている人が目立ちました。また、知識の豊富さや説得力のある説明に対する安心感も、得票につながったと考えられます。

自宅を売却する際の不動産会社の探し方として最も多かった回答は「インターネット検索で上位の会社を見る」（202人）となりました。

不動産会社を探す際、まずは検索結果で目に入りやすい会社から情報収集を始める人が多いことがうかがえます。

一方で、「一括査定サイトで複数の会社を比べる」（118人）と査定額や対応内容を比較しながら、自分に合った不動産会社を慎重に選びたいと考える人も一定数いました。

また、「知人や親族に紹介してもらう」（95人）や「近くにある不動産屋に直接行ってみる」（93人）も一定数を占めており、実際の評判や地域密着型ならではの安心感を重視する人も多いことがわかります。

もし自宅を売却することになった際に不動産会社へ期待することとして最も多かった回答は「自分の家を高く売るための具体的なアイデア」（214人）となりました。単に売却を進めるだけではなく、少しでも高く売却するための提案力を不動産会社に求める人が多いことがうかがえます。

一方で、「出された査定金額が正しいという納得感」（150人）や「難しい手続きや法律関係をすべて任せられること」（149人）も多く、不動産売却に対する不安を軽減できるような、信頼感やサポート体制を重視する人も多いようです。

また、「仲介手数料の安さ」（122人）、「買い主との価格交渉を有利に進めてくれること」（109人）、「買い手が見つかりやすい魅力的な広告や写真」（108人）といった回答も一定数を占めており、売却価格だけではなく、販売戦略やコスト面を重視する人も多いことがわかります。

株式会社カラーズハウスは、板橋区・川越市を中心に不動産売却のサポートを行っています。



同社では、エリアごとの人口動態や地域特性を細かく分析したうえで、「どのような層に響く物件なのか」を踏まえた販売戦略を設計しています。ファミリー層が多い地域なのか、高齢者が多い地域なのかによって訴求内容を変え、インターネット広告や紙媒体のキャッチコピーまで物件ごとに調整しています。



さらに、不動産売却に関するトラブルや相続・離婚・空き家問題など、さまざまな相談に対応してきた経験を活かし、売却に不安を抱える方にも寄り添いながらサポートを行っています。



売却スタッフ全員が「建物アドバイザー1級」の資格を保有しており、査定時には建物診断を無料で実施しています。法律面だけでなく建物構造への理解も踏まえた提案を行うことで、売主・買主双方が安心して取引できる環境づくりを目指しています。



相続や離婚、住宅ローン負担などをきっかけに不動産売却を検討する方が増える中、同社では「安心して任せられる不動産売却」を目指し、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っています。

不動産売却を検討している方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

■調査概要：不動産売却に関する調査

【調査期間】2026年4月17日～2026年4月18日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】持ち家に住んでいる男女

【調査人数】302人

■会社概要

会社名：株式会社カラーズハウス

https://colorshouse.co.jp/

https://www.itabashi-sell-base.jp/

所在地： 東京都板橋区幸町15-15 アクロス大山 B1

代表取締役：川野 元基

事業内容:不動産仲介、不動産売買、建築工事、リフォーム工事

■本件に関するお問合せ先

会社名：株式会社カラーズハウス

代表取締役：川野 元基

TEL：03-5926-6631