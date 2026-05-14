W２、ジュエリーブランド「４℃」を展開する株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツのEC基盤を刷新

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田 大樹、以下W２）は、ジュエリーの企画・製造・販売を手がける株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：岡藤 一朗）が、ECプラットフォーム「W2 Unified」を導入した事例を公開しました。４℃をはじめとする複数ブランドのEC基盤を統合し、新ブランドの迅速な立ち上げと運用内製化を実現しています。

詳細はW２公式サイトの導入事例ページをご覧ください。

https://www.w2solution.co.jp/example/fdcp/

背景：EC基盤の分断が、データ活用と内製化の壁になっていた

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツは、1972年の設立以来、「４℃」をはじめ、「CANAL 4℃」「EAU DOUCE ４℃」「４℃ BRIDAL」など複数のジュエリーブランドを展開してきました。

事業拡大に伴い、同社は以下の構造的な課題を抱えていました。

- ブランドごとに異なるECシステムを運用しており、データや施策が分断されていた- EC運用が外部ベンダー主導となっており、社内ノウハウが蓄積されず改善スピードが遅かった- 新ブランド立ち上げの際に別ドメインの取得が必要となり、時間とコストが生じていた

これらの課題を解消し、今後の新ブランド展開と顧客体験の向上を見据えたEC基盤を構築するため、同社はW２の「W2 Unified」を採用しました。



W２に決めた選定理由は以下3つになります。

- 同一ドメイン上で既存サイトの設定・運用フローをベースに新サイトを立ち上げられる拡張性- EC運用・販促・顧客管理を一元化し、ブランドをまたいだアプローチ設計が可能な管理基盤- 5年後といった中長期視点でブランド戦略に沿った将来像を示す提案力

ECサイト基盤・拡張性・提案力の三点が揃ったことが、W２を単なるシステムベンダーではなく事業パートナーとして選定する決め手となりました。

導入効果：新ブランド展開も運用改善も自走できる体制を構築

１. EC基盤の統合による複数ブランドの一元管理

複数ブランドを統一基盤で運用しながら、各ブランドの世界観を維持し、コンセプト軸での商品横断展開が可能になりました。顧客データ・購買情報の統合により、ブランドをまたいだマーケティング施策の実施基盤が整いました。

２. 新ブランド展開の大幅な加速

「cofl by ４℃」「KAKERA」など新ブランドを従来よりも迅速に立ち上げ、ECをテストマーケティングの主軸として活用できる体制を実現しました。

また、ジュエリー特有のサイズ直し・刻印・ペア商品購入機能や、ギフト需要に対応したUI/UXも実装しています。

３. 運用の内製化による改善スピードの向上

SEO施策をはじめとするEC改善を自社主導で展開できる体制が整い、ビッグキーワードの検索流入が前年比で増加、継続的な売上向上につながっています。

今後は「贈られるブランド」から「選ばれるブランド」への転換を目指し、OMO戦略を通じたデジタルとリアル店舗を融合した顧客体験の最適化を進める予定です。

詳細はW２公式サイトの導入事例ページをご覧ください。

https://www.w2solution.co.jp/example/fdcp/

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ コメント

第一事業部デジタルマーケティング部 部長 西川 逸人 氏

「W2 Unifiedを選んだ最大の理由は、新ブランドを同じドメイン上でスピーディーに展開できる拡張性にありました。導入後は、４℃という強いブランド資産を最大限に活かしながら、SEO対策も自社主導で推進できる体制が整い、売上向上に直結しています。

今後は『贈られるブランド』から『選ばれるブランド』への転換を重要テーマと位置づけ、お客様一人ひとりにパーソナライズされた体験の実現に取り組んでいきます。」

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツについて

会社名：株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

代表者：代表取締役社長 岡藤 一朗

所在地：〒141-8544 東京都品川区上大崎2丁目19-10

店舗数：138店舗（連結、2024年2月期）

事業内容：ジュエリーの企画・製造・販売

URL ：https://www.fdcp.co.jp/

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





