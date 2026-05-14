【全国初出店】お菓子にとって欠かせない「粉」と「砂糖」をテーマにした新スイーツブランド「flaneru（フラネル） 粉と砂糖と」 6月11日(木)阪神梅田本店にオープン！

株式会社 エーデルワイス

株式会社エーデルワイスは2026年6月11日(木)に、阪神梅田本店地下1階にて新たなスイーツブランドをオープンいたします。

〈ブランドコンセプト〉

お菓子にとって欠かせない、「粉」と「砂糖」。

どちらも世界中にはたくさんの種類があって、一つひとつに物語が宿っています。

身近な素材なのに、実はとても奥深い、粉と砂糖。

フラネルでは、改めてそんなお菓子の基本素材に注目しました。

コク深い味わいも、すっきりとした味わいもさくさく、しっとり、ふわふわ、もっちりも、配合は同じでも、生まれる風味や食感はさまざま。粉と砂糖のかけ合わせ、使い方次第で、その仕上がりは大きく変わります。

「フラネルのお菓子はなんだか忘れられない」

そんな風に思っていただけるような定番のお菓子をひとつ、ふたつ上にレベルアップした、味わい深いお菓子を皆さまにお届けします。

〈ブランドストーリー〉

「flaneru（フラネル）」という名前には、心のままに「ふらりと散策する」楽しさと、丁寧にアイデアを「練り上げる」という想いが込められています。

散策していると思いがけない出会いに心が動かされる瞬間があるように、パティシエが様々な素材に出会い、かけ合わせや製法を試しながら魅力を練り上げ、思いがけないおいしさを見つける。そうして生まれる豊かな味わいのお菓子たちをお楽しみください。

厳選した2種類の小麦ときび糖をかけ合わせた風味豊かなビスケット

フラネルビスケット

フラネルビスケット

粉の風味豊かな「フランス産小麦」と「石臼挽き小麦」の2種類の小麦とやさしい甘みが広がる「沖縄県産きび糖」をかけあわせたフラネルのシグネチャービスケット。

粉・砂糖・卵・バターという基本の材料から作るシンプルなビスケットだからこそ、「粉」と「砂糖」それぞれの素材の個性が引き立ちます。

一つ、また一つと手が伸びる、そんな味わい深いおいしさを目指して。

〈こだわり１.〉

フランス産小麦×石臼挽き小麦 選び抜いた2種類の粉をブレンド

深い味わいと芳醇な香りが特徴の「フランス産小麦」と、石臼で丁寧に挽くことで小麦の風味・うま味を最大限に引きだした「石臼挽き小麦」をブレンド。どちらの粉も焼き上げるとほろほろほどけ、口どけの良い食感に仕上がることも特徴です。一口目も、食べ終わった後も、小麦の風味とその余韻を楽しめるようなこだわりのブレンドです。

〈こだわり２.〉

沖縄県産きび糖の優しい甘みとまろやかなコク

太陽をたっぷり浴びて育った沖縄のさとうきびを、ミネラルやさとうきび本来の風味を残すように仕上げた「きび糖」を使用。まろやかなコクと上品な甘みがじんわりと口の中に広がります。

■価格

6個入 \810（本体価格\750）

8個入 \1,080（本体価格\1,000）

16個入 \2,160（本体価格\2,000）

フランス産の赤砂糖「カソナード」とチョコレートをサンドしたビスケット

フラネルビスケットサンド

フラネルビスケットサンド

フラネルのシグネチャービスケットに、豊かなコクのフランス産の赤砂糖「カソナード」を加え、ジャリっとした食感をプラスしたチョコレートをサンドしました。

香ばしく奥深い味わいのビスケットと、濃厚でコク深いチョコレートの組み合わせ。王道ながらもあと引くおいしさです。

■価格

3個入 \864（本体価格\800）

6個入 \1,620（本体価格\1,500）

“ふふっと” 幸せな気持ちになれる、ふわっとやさしい味わいのケイク

ふわふふケイク

ふわふふケイク

「粉」と「砂糖」を使い分けたり、素材を組み合わせることでふわっとした食感の中にも、深い甘みやコク、ほのかに感じるもっちり感や香ばしい風味…

3種類それぞれのケイクに個性をもたせました。様々な粉と砂糖の組み合わせや配合で何度も試作をかさねて仕上げたこだわりのおいしさ。

シンプルだけど心に残る、誰にでも好まれるおいしさで、贈り物にもおすすめです。

■価格 1個入 \702（本体価格\650）※3種共通

ふわふふケイク〈きび糖と北海道産小麦〉

ふわふふケイク〈きび糖と北海道産小麦〉

風味豊かなきび糖に、粒の細かい北海道産小麦を合わせ、口どけの良いふわふわの食感に焼き上げました。きび糖のやさしい甘さとコクがふんわりと広がるケイクです。

ふわふふケイク〈黒糖バナナ〉

ふわふふケイク〈黒糖バナナ〉

ネグロス島のサトウキビからつくられるマスコバド糖はコクがあり後味がすっきりしていることが特徴の黒砂糖。バナナのフルーティなおいしさを引き立てます。性質の異なる2種類の粉をブレンドすることで、もちっとした食感に仕上げました。

ふわふふケイク〈ショコラキャラメル〉

ふわふふケイク〈ショコラキャラメル〉

味の深みとコクを引き出す三温糖ときび糖を使用したショコラ生地に、グラニュー糖を煮詰めたキャラメルソースを加えることで香ばしい風味を引き出し、しっとりとした食感に仕上げました。

様々な「粉」と「砂糖」の個性を活かした○△□のかわいいクッキー

「粉」と「砂糖」の個性を活かして生まれた、ユニークなクッキーたち。噛みしめるごとに広がる粉のうま味や風味、どこか懐かしくてほっとする甘み。

「まる」「さんかく」「しかく」の小さな一粒が心を満たす、見た目にもかわいいクッキーです。

■価格 \1,296（本体価格\1,200）※3種共通

喜界島粗糖のチョコチップディアマン 7個入

喜界島粗糖のチョコチップディアマン 7個入

豊かな味わいが特徴の鹿児島県喜界島の粗糖を使用。2種類の粉をブレンドし、バターと粗糖を加えてざくざくの食感に仕上げました。

全粒粉のショートブレッド 7個入

全粒粉のショートブレッド 7個入

粗挽きの全粒粉をブレンドした、風味豊かなショートブレッド。噛みしめるごとにバターの風味と全粒粉の香ばしさが口いっぱいに広がりくせになる、さくほろ食感のクッキーです。

レモンクッキー 7個入

〈春夏限定〉レモンクッキー 7個入

北海道産小麦をブレンドし、ざくっと軽い食感に仕上げたクッキーに、凍結レモンをまるごと砕いて粉にしたものを粉糖と合わせてまとわせました。口に入れた瞬間、フレッシュなレモンの香りがふわっと広がります。

アソートギフト

フラネルビスケット＆サンド アソート

フラネルビスケット＆サンド アソート

フラネルのシグネチャービスケットとビスケットサンドの詰め合わせギフト。

■価格

12個入 \2,160（本体価格\2,000）

［フラネルビスケット 8個/フラネルビスケットサンド 4個］

21個入 \3,240（本体価格\3,000）

［フラネルビスケット 16個/フラネルビスケットサンド 5個］

フラネルビスケット＆ケイク アソート

フラネルビスケット＆ケイク アソート

フラネルのシグネチャービスケットとビスケットサンド、ふわふふケイク〈きび糖と北海道産小麦〉の詰め合わせ。

■価格

4個入 \1,296（本体価格\1,200）

［フラネルビスケット 2個/フラネルビスケットサンド 1個/ふわふふケイク〈きび糖と北海道産小麦〉1個］

ふわふふケイク アソート

ふわふふケイク アソート

ふわふふケイク3種類を詰め合わせたアソートギフト。

■価格

4個入 \2,376（本体価格\2,200）

［きび糖と北海道産小麦 2個/黒糖バナナ 1個/ショコラキャラメル 1個］

6個入 \3,564（本体価格\3,300）

［きび糖と北海道産小麦 2個/黒糖バナナ 2個/ショコラキャラメル 2個］

フレッシュな美味しさのケーキや焼き菓子

粉と砂糖のシンプルな美味しさを活かしたケーキや焼き菓子もご用意しております。

きび糖を使ってふんわり優しい味わいに仕上げたショートケーキや、フラネルのシグネチャービスケットをのせたチーズケーキ、上品な甘みの和三盆と甘酸っぱいレモンをかけ合わせたレモンケーキなど、シンプルで味わい深い美味しさをお楽しみください。

■一部ラインナップ

きび糖のショートケーキ \756（本体価格\700）

flaneruチーズケーキ \778（本体価格\720）

キャロットケーキ \594（本体価格\550）

全粒粉のスコーン \378（本体価格\350）

など

オープン記念商品を各日数量限定販売！

フラネルオリジナルのトートバックに、シグネチャービスケットと、ビスケットサンド、ふわっと優しい味わいのケイクを詰め合わせた、フラネルのお菓子をご堪能いただけるセットです。

オープン日の6月11日(木)から各日数量限定でご用意いたします。

■価格 \2,700（本体価格\2,500）

［フラネルビスケット 8個/フラネルビスケットサンド 3個/ ふわふふケイク〈きび糖と北海道産小麦〉1個］

店舗情報

■店舗名称：flaneru（フラネル） 粉と砂糖と 阪神梅田本店

■住所：〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 B1F

■オープン日：2026年6月11日(木)

■営業時間：10:00-20:00 ※百貨店の営業時間に準ずる

■ブランドHP：https://flaneru.com/ ※6月上旬公開予定

■公式インスタグラム：https://www.instagram.com/flaneru.official/（＠flaneru.official）