【第3弾・最終発表】いよいよ来週末開催！渋谷・宮下パークを緑とエシカルで染める『City Green Fes. 2026』の全貌とタイムテーブルを公開

一般社団法人City Green

明治通り宮下パーク商店会（会長：百瀬義貴）及び一般社団法人City Green（代表理事：森 慧太郎）、株式会社HOKULEAは、2026年5月23日（土）・24日（日）渋谷のMIYASHITA PARKにて、都市型エシカルフェス「City Green Fes. 2026」を開催いたします。

一般社団法人City Greenは、「都市に緑を、エシカルをカルチャーに」をミッションとして掲げています。音楽、マルシェ、ウェルネス、アートを通じて、テクノロジーと情報に包まれた都市・渋谷と自然を新しい形でつなぎ直します。

1. 【TIME TABLE ＆ HIGHLIGHTS】熱狂とリラックスが交差する注目コンテンツ

【WELLNESS & RUNNING】

▫︎5月23日（土）10時30分 - 11時30分 : WELL-FIT CLUB

WELL-FIT CLUB

体も心も、気分もテンションも楽しく引き上げて、整えるWELL-FIT(ウェルネスとフィットネス)を、SHIHO&LACEY率いるTeam UPLIFTが届けます！



・Team UPLIFT

モデル/ The Wellness Japan代表のSHIHO(https://www.instagram.com/shiho_style/)、オフィシャル ナイキトレーナー/ LACE UP GYM代表のLacey(https://www.instagram.com/laceytrainer/)、人気ウェルネスインフルエンサーのAoi (https://www.instagram.com/yazaoi/)& Mona(https://www.instagram.com/happy_story_14/)、フィットネス・ダンス・ピラティスインストラクターの大串達彦(https://www.instagram.com/tatsuhiko_okushi)という、ウェルネスとフィットネス業界でプロフェッショナルとして活躍するTeam UPLIFTが導く６０分のスペシャルクラス。

→セッションの詳細・予約はこちら(https://luma.com/r5273vaa)

▫︎5月23日（土）11時40分 - 12時00分 : 江幡塁アカデミー スペシャル防犯セミナー



元キックボクシング世界チャンピオンによる【護身術スペシャルセッション】

・インストラクター: 江幡 塁(https://www.instagram.com/ruiebata/)

→セッションの詳細・事前予約はこちら(https://luma.com/r5273vaa)

▫︎5月23日（土）13時00分 - 15時30分 : LIKOU supported by On

ランニングコミュニティ「LIKOU」と「On」によるコラボレーションセッション。

▫︎5月24日（日） 10時30分-12時00分

本国から上陸。世界的人気ブランド「alo」の公式アンバサダーによるスペシャル ヨガセッション。

【MUSIC ＆ ENTERTAINMENT】

クリエイティブサポートコーヒーブランド 「COFFEE CLUB(https://www.instagram.com/coffeeclub.life/)」 とのコラボによるサウンドエリア。渋谷の空の下、極上の音楽空間をお届けします。

■ 5月23日（土）

12:30-14:00 HIKARI (https://www.instagram.com/s.hikari.club?igsh=MTdkaG4wMTczZTVhNg==)

14:00-15:00 HINANO (https://www.instagram.com/hinanoyamada__?igsh=MTEzcDVrajkyMmJseg==)

15:00-16:00 CODY CLUB (https://www.instagram.com/cody.1222?igsh=OHd4dTF4aW9sZWg2&utm_source=qr)

16:00-17:00 SENA(https://www.instagram.com/senasuzuki1997?igsh=MTNrYzJ3eW5seHBrbw%3D%3D)

17:00-18:00 Kotono (https://www.instagram.com/_shirai_kotono?igsh=MTFjazdmYnpxMG1yNQ%3D%3D)

18:00-19:00 OTA(https://www.instagram.com/__ota_________?igsh=MXJld2hwNnJ1OHI2aQ%3D%3D)

19:00-20:00 SAKURA(https://www.instagram.com/__ota_________?igsh=MXJld2hwNnJ1OHI2aQ%3D%3D)

■ 5月24日（日）

13:30-15:00 Reyla(https://www.instagram.com/reyla__25?igsh=MWlkNXMycHBiM2c0NA%3D%3D)

15:00-16:00 CODY CLUB(https://www.instagram.com/cody.1222?igsh=OHd4dTF4aW9sZWg2&utm_source=qr)

16:00-17:00 JURI(https://www.instagram.com/juritakiguchi?igsh=MXhqbHVheG13eDAwbA%3D%3D)

17:00-18:00 NATSUKI(https://www.instagram.com/i_am_na2coooo?igsh=MW5mc)

18:00-19:00 MAYA(https://www.instagram.com/maayathe_bee?igsh=NGJpMGlhNHZ2Z2Zn)

19:00-20:00 HIKA(https://www.instagram.com/s.hikari.club?igsh=MTdkaG4wMTczZTVhNg%3D%3D)

【KIDS & INCLUSIVE】

5月24日（日）12:30～13:30 : 一般社団法人凸凹もへじ

【新体験型インクルーシブ教育】プログラム。オリジナル紙芝居『みんなのトモダチ』の読み聞かせを通じて、人それぞれの個性や“凸凹”への理解を深め、皆の心に“自分ごと”の種を蒔きます。

2. 【ACTION】会場と街をシームレスに繋ぐクリーンアップ＆プロギング

■ 5月23日（土）8:30-10:00｜ 渋谷スペシャルクリーンアップ

定期的な清掃活動を行う「Go Frendly Movement」と「Flatrash」と「City Green」の3団体とコラボレーション！

楽しみながら街を綺麗にする実践的なアクションです。

■ 5月24日（日）8:00-10:00｜ 100人規模のスペシャルプロギング（ゴミ拾いラン）



世界11ヶ国に拠点を持ち、健やかな美しさを提案するウェルネスメディア『Women’s Health(https://www.instagram.com/womenshealthjp/)』とコラボレーション。当日は渋谷の街を走りながらゴミを拾う「プロギング」を実施し、City Green Fes限定のスペシャルな「ゴミ拾いラン」イベントを開催！

→セッションの詳細・事前予約はこちら(https://www.womenshealthmag.com/jp/event/a71010499/citygreenfes-womenshealthclub-20260428/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=20260430&utm_content=story&fbclid=PAdGRleARgCI1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAaeVc4BiV7LPr_cZtIoKmpXk1KIj0OsHLe3aKPRvTjeMjLQKHhl91m5ktTKVuw_aem_rrWuyLOLuhrijVf4ZBAqoA)

3. 【CO-CREATION】協賛パートナーによる「都市と自然を繋ぐ」特別展開

アサヒ飲料 × green cola

植物由来のステビアを使用し、新しいライフスタイルを提案する飲料「green cola」が登場。アサヒ飲料が『green cola オフィシャルサポーター』として本フェスに参画し、会場内での特別なサンプリングや体験を通じて、心地よいリフレッシュタイムをお届けします。

積水ハウス × 「5本の樹」計画 ：

“3本は鳥のために、2本は蝶のために”をコンセプトに、地域の在来樹種を中心とした庭づくりを通じて都市の緑化と生物多様性の回復を目指す積水ハウスの「5本の樹」計画。会場では「5本の樹」計画ロゴ入りオリジナルミネラルウォーターのサンプリングを行います。

【MARCHE（エシカルマルシェ）】

BALIISM(https://www.jp.baliism.asia/)： インドネシア・バリ島発の製造メーカー。「プラスチックごみ削減」をテーマとした生活用品を製造しています。エコでスタイリッシュな水筒、カトラリー等を販売します。

株式会社コスモス食品(https://www.cosmosfoods.co.jp/)： 素材本来の美味しさを閉じ込めたフリーズドライ製法のスープやお味噌汁の製造・販売メーカー。イベントでは有機JAS認証取得のORGANIC POTAGEを試飲・販売します。

ALLHAIR.jp(https://www.allhair.jp/)： 一人ひとりの髪・頭皮・ライフスタイルに寄り添い、本当に必要なヘアケア商品を提案・販売します。

nahrin（ナリン）(https://www.nahrin.jp/?srsltid=AfmBOoqngURpbvEu30M8IzKDzX9CtoKn5-zP32c-AlbByTaOBPjNXt11)： 1954年、スイスアルプスの小さな村ザルネンで誕生。自然食品から始まり、現在はコスメやアロマまで、美容と健康をサポートするナチュラルコスメ/ウェルネスブランドとして世界30ヵ国以上で愛用されています。

ジャプロ株式会社（AINOKI）(https://ainoki.net/?srsltid=AfmBOor0x38X_HQTy6MDj8g65vqur3JOlYGYR_VD13W4p3U1KYkFNsfD)： 瞳は、その人の個性を、内面から表現するもの。天然由来成分90％以上、肌にも、地球環境、動物にも優しい国産ヴィーガンコスメブランド。

だいじょうぶなもの(https://www.daijoubunamono.jp/)： 私たちは一番大切な人に心から「だいじょうぶ」だと思えるものだけを、世界中から厳選してお届けします。

NOVA ORGANICS(https://novascotiaorganics.jp/?srsltid=AfmBOoqhevLhOvIuegVyXnc9R080RByrxHnJ5ljt_UpBLJ7dxIgDLdz7)： 「わたしの体だから、 いいものを。」1993年植物療法士によって創立された、西洋ハーブとアーユルヴェーダを融合したオーガニック製品のパイオニアブランド。現代の暮らしに寄り添うオーガニックサプリメントをカナダ・ノバスコシア半島からお届けします。

manucurist（マニキュリスト）(https://jp.manucurist.com/?srsltid=AfmBOorrFPc20KAR3L7IBQAf5DEM3mrDvOcfRXcFxB8xZezIZYFXWK_B)： パリ発・ヴィーガンネイル〈マニキュリスト〉は、植物由来成分を主成分とし、人・環境・動物に配慮して作られています。大人気のオールインワンネイル「アクティブ」シリーズやお子さま用ネイル「プティマニキュリスト」など実際にお手に取ってお試しいただけます。

waterdrop(https://jp.waterdrop.com/?srsltid=AfmBOorcdqxv7n4Of_b1sPaDayEJECQik-6_Yz46n89m9ij4vGvoxXnB)： 水に溶かすだけで手軽にフレーバーウォーターが楽しめるキューブ型ドリンク。フルーツや植物由来成分を使用し、砂糖不使用・低カロリーで、日常の水分補給をスマートにサポート。

mymizu(https://www.instagram.com/mymizu.co/)：「給水で、世界を変えよう」の無料給水アプリmymizuがwaterdropとのコラボで、「給水が、もっと楽しみになる」を展開。

PLASTICITY(https://plasticity.tokyo/)： 廃棄ビニール傘をアップサイクルするブランド。年間約8000万本が消費され、廃棄されているといわれているビニール傘を再利用した独自の素材「GLASS RAIN」でバッグや小物を展開。

HikU(https://hikustory.jp/)： 滋賀県長浜市を拠点に活動する、和の心を伝えるクリエイティブチーム。伝統工芸を生かした唯一無二の逸品を企画制作販売する傍ら、感動体験溢れる豊かな生き方を提案。

SHIKI FARMERS CLUB(https://shikifarmersclub.com/)： 農業は、もっとカッコよくていい。SHIKI FARMERS CLUBは人・思想・文化が交差するコミュニティ。“つくる”を、スタイルに。

アファンの森財団(https://afan.or.jp/)： C.W.ニコルの志を受け継ぎ、豊かな森を未来へつなぐ活動を行う団体です。森づくり、環境教育、森林セラピーを通して、人と自然を結びます。

Nu Frankincense(https://www.instagram.com/nu_frankincense/)：フランキンセンスの中でも名高い南オマーン産のボスウェリアサクラの横脂と精油を輸入、販売することからスタートしたフランキンセンスプランド、Nu。

庭のホテル(https://www.instagram.com/hotelniwa/?hl=ja)：庭のホテルでは、独自の循環プロジェクトを通じてサスティナブルな取り組みを実践しています。屋上養蜂で採れたハチミツを使用したオリジナルドリンクをご提供します。

BOTANICAL HOLIDAY(ボタニカル・ホリディ)(https://botanicalholiday.com)：鎌倉の古い一軒家と小さなハーブ園を拠点に、植物×発酵×アーユルヴェーダをコンセプトに活動。発酵ひよこ豆が主原料の次世代プラントベース調味料・小田原産無農薬ハーブを使ったハーブティーなど。

株式会社Beans PLUS(https://www.beansplus.jp/)：komameはあずき由来のナチュラルスキンケアブランド。製餡の技術を活かし、小豆の皮の煮汁から抽出したあずきエキスでうるおいを与え、キメの整った健やかな素肌へと育みます。人気のあずき美人茶オーガニックも当日販売いたします。内側と外側両方からあずき美容をお試ししてみませんか。

kikala by neem(https://kikala.co.jp)：kikala by neem は、喜界島で育つニームを中心に、肌・心・空間を静かに整えるライフスタイルブランドです。 当日はニームリーフティーやスキンケアをお持ちします。ぜひお立ち寄りください。

Mi-NATURAL（ミーナチュラル）(https://minatural.net/)：ココロ・カラダ・スピリットにそっと寄り添うMi-NATURALです。ふと惹かれる天然石を通して、自分らしく整う感覚を大切に。well-beingなひとときをお届けします。

Paint Yours(https://paintyours.com/)：思い出の写真を、世界にひとつだけのアートに。オーダーメイドのキャンバス・絵の具・筆をセットでお届け、自分で描く本格アート体験。

limerime(https://limerime.com/)：圧倒的な肌触りと、竹のやさしさ。limerimeは、99%生分解する素材を採用し、心地よさにこだわったサニタリー用品を展開。お得な限定セットもご用意しています。

【WORKSHOP & UPCYCLE】

※画像はイメージです。

HAKUTEN | Studioコー（Ping-pong Block Project）(https://www.hakuten.co.jp/news/post_12784): 卓球ブランド「バタフライ」のラケット製造過程で生まれる余材を「新しい素材」として再定義し、廃材の新たな可能性を広げるアップサイクルプロジェクト。

一般社団法人City Green（シルクスクリーン体験）: 100%オーガニックコットンの限定Tシャツ販売＆シルクスクリーン体験。ご自宅のTシャツやトートバッグ等の「持ち込み印字」も大歓迎！

KEEN (アップサイクルアクセサリー）(https://www.keenfootwear.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&utm_term=keen&gad_source=1&gad_campaignid=378239585&gbraid=0AAAAADd3lzdIyxvhm4bQ3bWGf73t5gDmr&gclid=CjwKCAjwwpDQBhAuEiwAa-4WowjnXc1TXFOMuEVuv40orcXQKXHTpCrMFn99H-pADcuRe0alO9aASxoC7w0QAvD_BwE): ペットボトルキャップなどの廃プラスチックから生まれたパーツを組み合わせるワークショップ。本イベント限定のオリジナルアクセサリーが作れます。

フラワーボミング協会(https://flower-bombing.jimdosite.com/): お好きなお花を一輪選び、ラッピングとメッセージを添えて大切な人へ贈る「フラワーボミング体験」。

HikU (オリジナルチャーム)(https://hikustory.jp/): ウッド×レザーの廃材を活用したオリジナルチャーム作り。

Leave No Trace(https://lntj.jp/): 自然環境にダメージを与えずに遊ぶテクニックを学ぶアウトドアワークショップ。

GREEN BASE(https://www.instagram.com/_green.base/): 間伐した竹を活用した「竹あかり」づくり。

【ART & BEAUTY】

Paint Yours(https://paintyours.com/?srsltid=AfmBOooiphsH_K-QAsWur1Lzd-5nrGamn5h-tvPd_ei7yK9GmbKWcmDM): 来場者みんなで一つの大きなアート作品を創り上げる参加型アートブース。

原宿ベルエポック美容専門学校(https://www.belle.ac.jp/): 「ここが美容の発信地。」を掲げる地域の美容専門学校の学生たちが、来場者の皆様にオリジナルフェイスシールを貼る特別タイアップ！

【PHOTO BOOTH】

※画像はイメージです。

HARTi Photo:

「green cola」限定オリジナルフレームで撮影し、実際にプリントされたプリクラをその場でゲットできます。

【ECO & CIRCULAR】

森永製菓(https://www.morinaga.co.jp/) × テラサイクル(https://www.terracycle.com/ja-JP/?srsltid=AfmBOoqHTc7LH-C9i0NBIWrbnZ-tAPoOV-JON6dDVXB5ZIOfi6pMbkpe): inゼリーのサンプリングとパウチタイプゼリー飲料の空き容器回収を実施。空き容器をリサイクルして製作したトングをクリーンアップ活動に提供。

Jackery(https://www.jackery.jp/?srsltid=AfmBOooJqiiJwf7X-D-d4cX0WzbyuxJvnxO8JMcMuYyJ4TdMzR2IDHkg): ソーラーパネルとポータブル電源を導入し、太陽光から生み出された電気で環境に優しいオフグリッドなフェス運営を実現。

INFORICH（ChargeSPOT）(https://inforich.net/): 役目を終えたモバイルバッテリーの専用回収ボックスを会場内に設置し、資源の循環を後押しします。

SHARE（くるくるマルシェ）: 不要になった「まだ使えるモノ」を持ち寄り、欲しい人が無料で持ち帰るマルシェ。残ったアイテムは支援団体等へ寄付します。

【SPECIAL FLEA MARKET】

フリーマーケット。「良いものを長く受け継ぐ」循環のカルチャーをワクワク感とともに体験できるコンテンツです。

【Food & Beverage（飲食・キッチンカー）】

SOYSCREAM!!!(https://ec.soyscream.jp/): 不耕起栽培の大豆で作った環境に優しいヴィーガン＆グルテンフリーのアイスクリーム。

BROOKS GREENLIT CAFE(https://www.brooks-greenlitcafe.com/) / planet rolls(https://planetrolls.com/?srsltid=AfmBOop55NBbJ0lLHBTxKiFp1HfcGKyMIz2ko2zg-0hHUyXZrWkQua1X): 大泉工場が運営するプラントベースブランド。今回は特別にフェス会場で食べ歩きできる「カップ入り（単品）」の植物由来ロールパンをご提供！

atrevio(https://www.atrevio.jp/): 本場ハモン（生ハム）をその場で丁寧にカット。切りたての旨味をボカ食パンでお楽しみいただけます。

4. 【CITY JACK】渋谷の街頭ビジョン＆MIYASHITA PARK全58面をジャック！

本フェスの開催を記念し、渋谷の街全体を巻き込んだ大規模なプロモーションを展開します。5月18日（月）～24日（日）までの期間中、渋谷の主要な街頭ビジョン7面にてフェスの特別映像を放映。 さらに、MIYASHITA PARKに設置された全58面のデジタルサイネージをジャック！特別な1週間を創り出します。

■ 参画パートナー・出展者一覧（順不同）

本フェスは、以下の素晴らしいパートナー企業・ブランドの皆様と共に創り上げています。

1. 共創パートナー

【SPECIAL CORPORATION】

三井不動産株式会社

【COLLABORATION PARTNER】

東京グリーンビズ

【PARTNERS / CO-CREATION】

積水ハウス株式会社 / アサヒ飲料株式会社 / KEEN / Inforich (Charge SPOT) / Jackery / 森永製菓 / テラサイクル / 一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団 / X-girl / Sneaker lab / 一般社団法人JAPANゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション / 一般社団法人凸凹もへじ / 原宿ベルエポック美容専門学校 / EAT PLAY WORK / Salt Group

2. エキシビター

【Market / Experience】

BALIISM / 株式会社コスモス食品 / ALLHAIR.jp / nahrin (ナリン) / ジャブロ株式会社 / だいじょうぶなもの / NOVA ORGANICS / マニキュリスト / Waterdrop Japan / PLASTICITY / SHIKI FARMERS CLUB / Nu Frankincense / 庭のホテル / BOTANICAL HOLIDAY / 株式会社Beans PLUS / kikala by neem / Mi-NATURAL / Paint Yours / limerime / 一般財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団 / COFFEE CLUB / mymizu / Social Innovation Japan / FLOWER BOMBING / green cola



【WORKSHOP】

JASON MARKK / KEEN / Leave No Trace / HAKUTEN | Studioコー / グリーンベース / 一般社団法人City Green



【CLEANUP】

Women's Health / Go Frendly Movement / Flatrash



【WELLNESS & RUNNING】

alo / Team UPLIFT / 江幡塁 / suiren / LIKOU supported by on / SHIHO / Mona / Aoi / Tatsuhiko / Lacy



【MUSIC & ENTERTAINMENT】

HIKARI / HINANO / CODY CLUB / SENA / Kotono (Kotono Shirai) / OTA / SAKURA / Reyla / JURI / NATSUKI (NATSU) / MAYA

【PHOTO BOOTH】

HARTi Photo



【ECO】

Jackery / Inforich (Charge SPOT) / テラサイクル



【Food & Beverage】

SOYSCREAM!!! / BROOKS GREENLIT CAFE・planet rolls（大泉工場） / atrevio

3. オフィシャルサポーター（Official Supporters）

【SUPPORT（後援）】

渋谷区

【ORGANIZER / PRODUCTION（主催・企画制作）】

・主催: 明治通り宮下パーク商店会

・企画: 一般社団法人City Green

・制作: 株式会社HOKULEA

■ 開催概要

イベント名： City Green Fes. 2026

日時： 2026年5月23日（土）・24日（日） 8:00～20:00

会場： MIYASHITA PARK 4階 屋上 芝生エリア

フェス特設サイト

法人公式サイト(https://citygreentokyo.com/)

公式SNS(https://www.instagram.com/citygreen_official/)

■ アクセス (https://www.seibu-la.co.jp/park/miyashita-park/access/)

・電車でお越しの方：渋谷駅 徒歩3分

・車でお越しの方：首都高速3号渋谷線渋谷出口より約4分

■ 代表プロフィール

森 慧太郎（Keitaro Mori）(https://www.instagram.com/__kkkei/) / 一般社団法人City Green 代表理事 / 株式会社HOKULEA 代表取締役

青山学院大学 地球社会共生学部 卒。学生時代にアウトドア団体を創設し、延べ3,500人以上が参加する規模へと発展させる。若年層だけでなく、企業や行政からも新時代の環境アクションとして注目を集めた。個人としても3年以上の定期クリーンアップを実施。

日経SDGsフォーラム2年連続登壇。アウトドアブランドKEEN公式アンバサダー、渋谷のラジオ「SOMO radio」メインパーソナリティ。



■ 運営団体について

【一般社団法人City Green(https://citygreentokyo.com/)】

「都市に緑を、エシカルをカルチャーに」をテーマに活動するプラットフォームです。環境活動を「正しさ」だけでなく「洗練されたカルチャー」として社会に育んでいくこと。それが私たちの役割です。東京・渋谷を拠点に、人々が自然体で参加できるサステナブルなムーブメントを起こし、次世代へつながる美しい都市の未来を共創します。