補助金フラッシュ調査、機械の入替えを考える小規模事業者へ──″自己負担3分の1″の補助金が公募中

株式会社Franca AI

全国の補助金・助成金のAI検索と申請支援を提供するサービス『補助金フラッシュ』（https://hojokin-kensaku.jp/）は、掲載中の補助金・助成金・支援制度のうち、2026/05/10時点で公募中の小規模事業者向け9件を集計分析しました。

「中小企業向けの補助金は自分には関係ない」と思われがちですが、小規模事業者を明示的に対象とする制度の大半は中小企業との同時対象であり、しかも小規模事業者には2/3など中小企業より一段階高い補助率が適用されるケースが目立つため、まず「中小企業向け」と書かれた制度から候補を見直すと、これまで諦めていた支援が見つかります。

【分析結果サマリ】

（1）機械の入替えや工場の改修を検討している方なら、自己負担を3分の1～半額に抑えられる制度が見つかります。小規模事業者向けに2/3の補助率を上乗せする制度が複数あり、まず「何を入れ替えたいか」と「工事を伴うか」を整理しておくと候補を絞りやすくなります。

（2）対象規模の表記では、中小企業との同時対象が約9割、個人事業主との同時対象も約7割を占めています。「中小企業向け」と書かれていても小規模事業者として申請できる制度が大半で、規模を理由に最初から外す必要はありません。

（3）設備の購入費だけでなく、建物の改修工事や古い設備の処分費まで対象にできる制度があります。50万円未満から500～1,000万円帯まで段階的に候補があり、「機械を買い替えたい」と「工場を改修したい」を同じ制度に乗せられるため、複数の費用が発生する計画でも1回の申請で進められます。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/57_1_bb9ea7a40f0d42e599734e062605c9b0.jpg?v=202605141151 ]【どんな規模の事業者が対象か】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/05/10

小規模事業者向けと表記される制度の大半は、中小企業や個人事業主とも同時対象になっています。

「中小企業」という言葉に身構えてしまう小規模事業者でも、実際には同じ制度に申請できるケースが中心です。富山県の賃上げ応援補助金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/toyama-chinage-hojo-S83e09c1986)（上限10万円）は中小企業1/2に対して小規模事業者2/3、静岡県の被災中小企業再建支援事業費補助金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/shizuoka-saiken-hojo-S8ca1e1d3ca)（上限200万円）は中小企業1/2に対して小規模事業者2/3など、同じ制度内で小規模事業者の補助率が一段階高く設計されています。

個人事業主との同時対象も約3分の2を占めており、滋賀県の栗東市中小企業等信用保証料助成金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/ritto-shinyou-hojo-Sbe1c2f7e1c)のように、法人格を問わず利用できる制度もあります。「自分の規模は対象外では」と入口で諦めず、対象欄に「小規模事業者」が含まれているかを確認してから判断する流れが現実的です。

■ 本調査の全文（PDF 版）

「自社の規模で本当に申請できるのか」「設備の購入と建物の改修を1つの制度でまとめて出せるのか」を確認したい方は、以下から無料の調査PDFをダウンロードできます。

▶ 本調査ページ（PDF ダウンロード可）:https://hojokin-kensaku.jp/report/R6e6c1d3290

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html