「Otolio（オトリオ）」、Salesforce商談メモ自動登録機能の提供を開始

エピックベース株式会社

エピックベース株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松田崇義）は、議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行するAIエージェントサービス「Otolio」において、「Salesforce」と連携し、商談のまとめをSalesforceの商談のメモ欄に自動で登録する機能の提供を開始いたしました。

本機能では、Otolioのカスタムテンプレート機能と組み合わせることで、「初回商談はこの項目で記録する」など組織独自のフォーマットで作成された商談のまとめが、会議終了と同時にSalesforceの商談メモ欄に自動で書き込まれます。担当者はCRMへの入力時間がなくなり、マネージャーは商談直後からSalesforce上で最新の案件状況を確認できるようになります。

機能の特徴

1. 会議後にSalesforceへ入力する時間がなくなる

会議にSalesforceの商談レコードを紐付けておくと、会議終了と同時に、その商談レコード内のメモ欄に商談のまとめが自動で書き込まれます。担当者は議事録を見返して内容を抜き出し、CRMに書き写す作業がなくなり、その分の時間を次の商談準備や提案活動にあてられます。

2. 案件状況の把握にタイムラグがなくなる

商談が終わるとすぐに、商談のまとめがSalesforceに反映されます。マネージャーやチームメンバーは報告を待たずにSalesforceを開くだけで「今この案件で何が起きているか」をリアルタイムに確認でき、レビュー・引き継ぎ・サポートの判断が早まります。

3. 商談記録の抜け漏れがなくなる

商談のまとめは自動でSalesforceに書き込まれるため、入力を忘れたり後回しにしたりすることがなくなります。すべての商談の経緯が組織のデータとして確実に蓄積され、引き継ぎや分析にも活かせます。

※なお、Otolioでは音声データおよびお客様が登録したデータを機械学習に利用することはございません。

リリースの背景

商談で話された内容は、議事録に残すだけでなく、Salesforceなどのお客様情報の管理基盤にも反映する必要があります。担当者本人だけでなく、上長や引き継ぎを受ける同僚、関連部門など、商談に直接参加していない人もCRMを通じて状況を把握するためです。

しかし、会議が終わるたびに議事録を見返し、内容を抜き出してCRMのメモ欄に書き写す作業には時間がかかります。次の予定が控えているなかで後回しになり、書き込みが漏れたり、内容が短くなったりすることも少なくありません。商談の経緯がCRMに残らないと、引き継ぎや上長レビューのタイミングで「結局この商談で何が決まったのか」が誰にも分からなくなります。

Otolioは会議に関わるあらゆる業務の自動化を通じて大幅な業務工数の削減を実現するため、商談のまとめをそのままSalesforceに反映できる本機能の提供を開始いたしました。

Otolio（旧: スマート書記）とは

Otolioは議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行するAIエージェントサービスです。オンライン・対面を問わず、会議の準備・記録・フォローアップまで幅広く対応します。複雑な設定は不要で、誰でも簡単に導入できます。

直近では、商談前にAIが当日の進め方を組み立てる「商談シナリオ自動生成機能」、会議後にメールの下書きが仕上がる「フォローアップメール自動生成機能」に続き、今回の「Salesforce商談メモ自動登録機能」の提供を開始するなど、議事録作成にとどまらない会議業務全般の自動化を進めています。

累計8,000社以上の企業・自治体にご利用いただいております。東京都庁、積水化学工業株式会社など多くの組織で導入されています。AI精度向上に関する特許を取得しており、2025年のBOXIL SaaS調査では、議事録作成ツールの導入シェアで主要製品中1位（※）に選ばれています。

Otolioサービスサイト：https://www.smartshoki.com/

無料トライアル・資料請求：https://www.smartshoki.com/#footerTrial

お問い合わせ：https://www.smartshoki.com/contact/

※ 2025年BOXIL調べ：「議事録作成ツールの市場シェア 1,690人調査 1位はOtolio（旧：スマート書記）

＜会社概要＞

エピックベース株式会社

代表者 ：代表取締役 松田崇義

所在地 ：東京都品川区西五反田5-1-3

設立 ：2020年1月

事業内容：音声を活用したAIソリューションの開発・運営

URL ：https://www.epicbase.co.jp