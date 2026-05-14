ハイパーオートメーションツール「Yoom」がLINEマーケティングツール「Lステップ」とAPI連携開始

Yoom株式会社

あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）は、株式会社Maneql（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：田窪 洋士）が提供するLINEマーケティングツールの「Lステップ」とAPI連携を開始しました。

■本サービスの連携ポイント

Lステップは、LINEマーケティングツールです。今回のAPI連携によりYoomが連携している750以上のアプリとLステップを組み合わせてあらゆるマーケティング業務を自動化することができます。

Yoomの連携アプリ一覧 :https://lp.yoom.fun/apps

■連携により実現が可能となる業務の例

・スプレッドシートに情報が追加されたら、Lステップのタグを自動作成

・外部フォーム送信をトリガーに、Lステップの友だち情報を更新

・ECサイトで購入が発生したら、Lステップでフォローメッセージを自動配信

・Lステップで受信したメッセージをChatGPTに転送し、AIが生成した回答を送信

このように、外部ツールを起点にしたり、Lステップの情報を用いて外部ツールを操作したりしてLステップの運用を自動化することで、手作業の削減とタイムリーな顧客対応の実現が期待できます。

■Lステップとは

「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します 。

Lステップ詳細サイト :https://linestep.jp/lp/01/LステップPlus+詳細サイト :https://linestep.jp/lp/lstep-plus/

■Yoomとは

「Yoom」は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけで、アプリ連携や、特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。

Yoom詳細サイト :https://lp.yoom.fun/