ハイパーオートメーションツール「Yoom」がLINEマーケティングツール「Lステップ」とAPI連携開始
あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」を開発・運営するYoom株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：波戸崎 駿）は、株式会社Maneql（本社：大阪府堺市、代表取締役社長：田窪 洋士）が提供するLINEマーケティングツールの「Lステップ」とAPI連携を開始しました。
■本サービスの連携ポイント
Lステップは、LINEマーケティングツールです。今回のAPI連携によりYoomが連携している750以上のアプリとLステップを組み合わせてあらゆるマーケティング業務を自動化することができます。
Yoomの連携アプリ一覧 :
https://lp.yoom.fun/apps
■連携により実現が可能となる業務の例
・スプレッドシートに情報が追加されたら、Lステップのタグを自動作成
・外部フォーム送信をトリガーに、Lステップの友だち情報を更新
・ECサイトで購入が発生したら、Lステップでフォローメッセージを自動配信
・Lステップで受信したメッセージをChatGPTに転送し、AIが生成した回答を送信
このように、外部ツールを起点にしたり、Lステップの情報を用いて外部ツールを操作したりしてLステップの運用を自動化することで、手作業の削減とタイムリーな顧客対応の実現が期待できます。
■Lステップとは
「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します 。
Lステップ詳細サイト :
https://linestep.jp/lp/01/
LステップPlus+詳細サイト :
https://linestep.jp/lp/lstep-plus/
■Yoomとは
「Yoom」は、AIエージェントやAPI、RPA、OCRなどの様々な自動化技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。プログラミングなどの専門知識は一切不要で、直感的な操作だけで、アプリ連携や、特定の業務を自律的にこなす「AIワーカー」を作成し、誰でも簡単に自分の業務を自動化できます。
Yoom詳細サイト :
https://lp.yoom.fun/