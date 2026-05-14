推し活アプリ「OSHI Pick」、推しの魅力を1枚にまとめる“布教カード”作成機能「FanCard（ファンカード）」をリリース

合同会社スイッチメディアスマホだけで簡単に推し活プロフィールが作成できます

合同会社スイッチメディア（本社：東京都渋谷区、代表：馬場誠）は、推し活をもっと楽しく、もっと便利にするアプリ「OSHI Pick」において、推しのSNS、MV、出演情報など"推しの全て"を1ページのURLにまとめられる新機能 「FanCard（ファンカード）」 をリリースいたしました。デザインの知識がなくても、誰でも直感的に"あなたの推し布教カード"が作成できます。

【サービスURL】https://www.oshipick.com/fancard

■ 開発背景：「推しの魅力を伝えきれない」というファンの声に応えて

SNSを中心に「推し活」文化が大きな盛り上がりを見せる中、ファンが抱える共通の願いがあります。それは、「推しの素晴らしさを、一人でも多くの人に知ってほしい」 という"布教"への想いです。

しかし現実には、SNSの限られた文字数やプロフィール欄では、推しの多彩な魅力や自分の熱量を十分に伝えきれないという声が多く聞かれました。

そこでOSHI Pickは、誰でも直感的に、おしゃれで説得力のある"布教用プロフィール" を作成できる「FanCard」を開発。ファン同士の交流から新規ファン獲得まで、推し活の幅を広げる強力なツールとして提供を開始します。

■ 「FanCard」3つの特徴

ブロックを組み合わせるだけで、あなただけのFanCardが完成。特別なスキルは必要ありません。直感的な操作で、今すぐ作り始められます。1. デザインスキル不要。"布教"のためだけに設計された自由なカスタマイズ

テキスト・画像・リンクなど、複数の「ブロック」を組み合わせるだけで、推しのプロフィールや魅力ポイントを整理した、あなただけの布教カードが完成。「ここを見てほしい！」という熱量を、そのままカタチにできます。

2. URL一つで、興味を持った相手を逃さない

作成したFanCardには専用URLが発行されます。SNSのプロフィールや投稿に貼るだけで、あなたの布教ページへ一瞬で誘導。初めて推しを知る人にも、整理された情報で深く魅力を伝えられます。

3. 言葉にできない"好き"を、ビジュアルで表現

ブロック形式のレイアウトで、出演情報、おすすめ動画、ファンアート、イベント参加記録などを美しく配置。単なる自己紹介を超えた、プレゼン資料のような高品質なプロフィール が、スマホひとつで完成します。

3. 言葉にできない"好き"を、ビジュアルで表現

ブロック形式のレイアウトで、出演情報、おすすめ動画、ファンアート、イベント参加記録などを美しく配置。単なる自己紹介を超えた、プレゼン資料のような高品質なプロフィール が、スマホひとつで完成します。

■ こんなシーンで活躍します

SNSの固定投稿に：初めてアカウントを訪れた人への"決定版ガイド"として

オフ会・イベントでの名刺代わりに：二次元コードを見せるだけで、深い自己紹介が一瞬で完了

新規ファンへの入門書として：「この人のどこがすごいの？」と聞かれたら、URLを送るだけで完璧なプレゼンが可能に

スミン活動に：カムバック曲のMV視聴を呼びかけるためのツールとして

■ 推し活アプリ「OSHI Pick」とは

K-POPファンの"推し活"をサポートする投票プラットフォーム

推し活がそのまま投票に。

MV共有、画像投稿、ファン同士の交流--。あなたの推し活動が、投票ポイントになる。

K-POPファンのための新しい投票アプリ。

サービス概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176979/table/4_1_b56374b65ea26a8c6ae5af67fa3f0722.jpg?v=202605140151 ]

会社名 合同会社スイッチメディア

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 馬場 誠

設立 2025年6月

事業内容 モバイルアプリケーションの企画・開発・運営

URL https://www.switch-media-jp.com/