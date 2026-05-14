【Pixio】モニター下を“推し活空間”に変える。ぶら下げアクセサリー「HDMIコネクタストラップ」を新発売。

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、モニターの下をコーディネートできる新商品、HDMIコネクタストラップ「PXCSH1WH」の販売を2026年5月14日（木）より開始します。

■モニターに推しをぶら下げられる新しいコネクタカバー

モニターの未使用HDMIポートを保護しながら、キーホルダーやマスコットなどを取り付けられるストラップ型アクセサリーです。「より自由に、自分らしいデスク環境を作りたい」というニーズに応える、機能性と遊び心を兼ね備えたコネクタカバーです。

製品特長＆仕様

シリコンベルトに好きなグッズを付けて、HDMI端子を指すだけの簡単取り付け。シリコンベルトは4段階の調節が可能なため、大きめのぬいぐるみストラップから小型のアクリルグッズまで幅広く対応できます。

・HDMIポートを保護しながらデスク周りを自分好みに

・お気に入りのアイテムを取り付けられる“推し活スペース”を増築

・すぐ下に推しがいるモニターコーディネート

など、見た目にも楽しい環境づくりが捗ります。

使用イメージVsinger：陽月るるふ(https://x.com/RurufuHizuki)Vtuber：君乃あるじ(https://x.com/Aruji_kimiNO0)Vtuber：花束ゆいは(https://x.com/hanataba_yuiha)Vtuber：杏乃みはる(https://x.com/Ano_Miharu)商品情報

〇商品名 ：PXCSH1WH HDMIコネクタストラップ

〇価格 ：1,345円（税込1,480円）

〇販売ECサイト

公式ストア https://pixiogaming.jp/products/pxcsh1wh

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0H11NR3LL

楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxcsh1wh

Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxcsh1wh.html

■Pixioとは

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

販売店舗一覧

Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/

Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

Pixio Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ

Pixio公式SNSアカウント

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/pixiojapan

・Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

・Instagram ：https://www.instagram.com/pixiojapan/

・Twitch ：https://www.twitch.tv/pixio_japan

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するビューティー事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp

