アジラ、加賀屋産業と業務提携、AI警備システムと防災備蓄の連携で施設の「安全・安心」を包括的に支援

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げる株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、加賀屋産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 金津 市明、以下「加賀屋産業」）と業務提携契約を締結したことをお知らせします。

AI警備システム「AI Security asilla」と防災備蓄ソリューションをワンストップで提案し、施設の安全管理体制の強化を推進してまいります。

業務提携の背景

近年、自然災害リスクの高まりや社会の安全意識の向上を背景に、商業施設・オフィスビル・マンション等の施設運営においては、日常的な防犯対策に加え、有事に備えた防災体制の整備がこれまで以上に求められています。さらに、少子高齢化に伴う人手不足が警備・施設管理の現場にも広がる中、限られた人員で防犯・防災の両面をカバーする仕組みづくりが喫緊の課題となっています。

こうした課題に対し、加賀屋産業は創業以来60年以上にわたり、官公庁や自治体、大手デベロッパー等へ防災備蓄用品を提供し、施設の防災体制構築を支えてまいりました。また、アジラは行動認識AI技術を搭載したAI警備システム「AI Security asilla」を通じて、多くの施設で警備業務の高度化を支援しています。

このたび、「防災」と「防犯」それぞれの領域で実績を持つ両社が連携することで、施設の安全管理を平時から有事まで一貫して支援する体制の構築を目指します。

業務連携の概要

本件は、AI警備システムで多数の導入実績を持つアジラと、官公庁・自治体・大手デベロッパー等への防災備蓄用品の提供実績を持つ加賀屋産業が業務提携を締結し、防犯と防災を統合した施設向け安全ソリューションを提供するものです。

両社の強みを掛け合わせることで、施設管理者が抱える安全管理の課題に対し、ワンストップでの解決を目指します。

１．AI警備システム「AI Security asilla」と防災備蓄ソリューションのセット提案

加賀屋産業が持つ全国の自治体・マンション管理組合・商業施設への販売チャネルを活用し、アジラのAI警備システム「AI Security asilla」と、加賀屋産業の防災備蓄用品（防災備蓄毛布「ウォームテンダーライト」、災害用トイレ「モレーヌ」、AED等）をワンストップで提案します。

２．AI活用による平時・有事を通じた早期対応支援

「AI Security asilla」の行動認識AI技術を活用し、平時・有事を問わず施設内の異常行動をリアルタイムで検知します。日常的には転倒・暴力行為・不審行動の早期発見により警備業務を支援し、災害発生時には施設利用者の転倒や滞留などの異常行動をリアルタイムで検知。

また、防災備蓄品の配備計画との連動により、迅速な初動対応を支援します。

加賀屋産業株式会社について

代表者：代表取締役 金津 市明

所在地：東京都千代田区外神田2-1-4

事業内容：防災備蓄用品の製造・卸売販売、AED販売・レンタル

公式webサイト：https://www.kagaya-sangyo.com/

加賀屋産業の主な防災ソリューション

防災備蓄毛布「ウォームテンダーライト」

加賀屋産業が自社製造する防災備蓄用毛布です。

軽量かつコンパクトな設計で、限られた備蓄スペースでも大量保管が可能。官公庁・自治体・マンション等で広く採用されています。



災害用トイレ「モレーヌ」

女性目線で開発された災害用簡易トイレです。

衛生面・使いやすさに配慮した設計で、避難所や施設での備蓄品として導入が進んでいます。



AED販売・レンタル

施設の安全対策として、AEDの販売およびレンタルサービスを提供しています。

導入後の保守管理まで対応し、施設管理者の運用負担を軽減します。

「AI Security asilla」とは

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上 剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式webサイト：https://jp.asilla.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ 広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp