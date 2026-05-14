アルティウスリンクのBPO現場新人研修に、AIロープレ「amptalk coach」を提供

amptalk株式会社

企業の営業変革を支援するamptalk株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：猪瀬 竜馬、以下「amptalk」）が提供するAIロープレツール「amptalk coach（アンプトーク コーチ）」が、企業活動を包括的に支えるBPOサービスを展開するアルティウスリンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下「アルティウスリンク」）に導入されました。新人オペレーターの育成強化および管理工数削減を目的に、一部BPO現場で活用されています。

同社では、新人オペレーターを対象に「amptalk coach」を活用。テクノロジーによる「仕組み化」により、従来、個人の経験やセンスに依存していた育成の脱・属人化と、組織の平準化を加速させています。導入後の運用では、最大100～150名規模となる新人オペレーター研修において、これまで13～14名を要していた確認・判定体制を2～3名規模まで効率化。管理工数の約8割削減と基礎スキル向上を実現しました。

導入の背景と課題

アルティウスリンクでは、一部のBPO業務の新人オペレーター研修において、繁忙期には最大100～150名規模の採用を行っています。従来の研修体制では、以下の課題に直面していました。

- 管理リソースの不足：1名の管理者が複数の新人育成を担当する体制の中で、対面でのロープレ評価や個々の進捗把握を十分に行うことが難しくなっていた。- 紙ベース運用による課題：ロープレ評価を紙で記録し、終業後にExcelへ手作業で入力する運用により、繁忙期には多くの転記作業が発生していた。- 育成品質のばらつき：対人ロープレでは相手に合わせた進行調整が必要なため、個々の習熟スピードに合わせた反復学習が難しく、デビュー品質にばらつきが生じていた。

これらの課題を解決し、短時間での安定した新人育成と、現場のDX推進を両立するため、「amptalk coach」の導入に至りました。

導入後の効果

「amptalk coach」の導入により、新人研修のあり方が大きく変わりました。

「amptalk coach」選定の理由

- 管理工数を約8割削減：AIによる自動スコアリングとデータ一括出力の活用により、従来13～14名を要していた確認・判定体制を、わずか2～3名で回せるレベルまで効率化。- 研修の標準化と品質向上：共通の評価基準で進捗や理解度を可視化 。感覚に頼らないフィードバックが可能になり、育成のばらつきを最小化。- 早期戦力化の実現：座学期間中からのアウトプットを増やし、新人が「自走」して学べる環境を整備。教える内容や見るべきポイントが現場全体で共有され、ナレッジの蓄積が加速。

複数のツールを比較検討する中で、以下の点が決め手となりました。

アルティウスリンク株式会社 概要

- 現場主導の柔軟な運用性：外部ベンダーに頼らず、現場担当者自身がシナリオ構築や評価基準の調整を素早く行えるため、BPO案件ごとの細かなニーズに即応できる点。- AIリテラシーの向上：単なる効率化ツールとしてだけでなく、現場がAIを活用・設計する経験を通じて、組織全体のDX人材育成に繋げられる点。- 自走を促す学習環境：AI相手にいつでも何度でも練習できる環境により、新人が自分のペースで納得いくまで反復学習を行える点。

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：

１.カスタマーサクセスサービス

２.コンタクトセンターサービス

３.ビジネスアウトソーシングサービス

４.コーポレートアウトソーシングサービス

５.ITアウトソーシングサービス

６.グローバルサービス

７.人材派遣、保険代理店、電報等のサービス提供

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

AIロープレツール「amptalk coach」について

「amptalk coach」は、実際の営業現場で活用されている資料・トークスクリプト・事例などをもとに営業のロールプレイングコースを作成し、トレーニング相手として設定することができます。営業担当者は、想定顧客のペルソナや商談シナリオに応じて、AIとリアルな対話形式で商談ロールプレイングを行うことが可能です。

営業現場で最も時間を割きづらい「ロープレ」を、マネージャーの代わりにAIが実施することで、新人・若手が自律的に繰り返し学べる環境を提供し、マネージャーの育成負担を大幅に軽減します。

■ HP：https://amptalk.co.jp/product/coach

amptalk株式会社 概要

amptalkは、「人と人が向き合う時間を最大化する」をミッションとし、「 昨日まで世界になかったチャンスを」作り出すことを目指しています。“人”だけではできなかったことを成しとげることで、“人”がより効率的に働ける世の中を作る会社です。

amptalkは、日々の商談データを資産に変え、営業組織のレベルアップを実現します。電話・商談解析ツール「amptalk analysis」、営業人材を即戦力化するAIロープレツール「amptalk coach」を通じて、日々の顧客接点から得られるデータをもとにセールスイネーブルメントを実現します。

商号 ：amptalk株式会社（アンプトーク株式会社）

代表者 ：猪瀬 竜馬

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2－20－11 渋谷協和ビル8階

設立日 ：2020年5月

HP ：https://amptalk.co.jp/