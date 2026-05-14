地方・中堅企業の“第二創業”を支援する「はじめてのスタートアップ投資」ガイドを無料進呈

SolveX Capital Partners 株式会社

CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）設立・運用、新規事業の創出を支援するSolveX Capital Partners株式会社（以下、SolveX）は、既存事業の成熟や人口減少に危機感を抱く経営者・担当者に向けた実践ガイド『本業の限界を突破する！地方・中堅企業のための「はじめてのスタートアップ投資」ガイド』を作成いたしました 。

本日より、お問い合わせいただいた企業様に本ガイドを無料進呈いたします。

背景：伝統と革新が交差する「第二の創業」の必要性

長年、血の滲むような努力で成長を遂げてきた地方・中堅企業において、既存事業の成熟と人口減少による国内市場の縮小は避けられない現実です 。社内公募や若手プロジェクトを立ち上げても、出てくるアイデアは「今の商売の形を少し変えたもの」に留まりがちです 。長年ひとつのモデルに最適化されてきた組織において、非連続な発想を生み出すことは構造的に困難だからです。

また、有事に備えて内部留保を貯め込むだけの経営は、もはや安全とは言えません 。成長投資に回らない資金は市場から厳しく評価され、ROE（自己資本利益率）の改善が強く求められる時代となっています。今、求められているのは、外部の「非連続な成長力」を自社に取り込み、既存のアセット（資産）を再定義する「第二の創業」です。

「第二の創業」を加速させるCVCと、SolveXが提唱する「VCU」活動

この「自前主義の限界」を解決し、「第二の創業」を起こす手段が、スタートアップへの小口投資（CVC）です。

しかし、多くのCVCが「現場との断絶」により失敗しています 。

SolveXは、CVCを単なる「投資部隊」ではなく、事業部とスタートアップを繋ぐ「ハイブリッドなコンサルティング組織」へと再設計することを提唱します。

それが、シナジーを連続生産するエンジン「VCU（ベンチャークライアントユニット）」です 。

【VCU体制が解決する「現場」の課題】

・事業部を「顧客」と見立てる社内コンサル: 忙しい現場の「御用聞き」となり、ボトルネックや潜在ニーズを丁寧にヒアリングして変革のロードマップを描きます。

・ピンポイントなソーシング: 「面白いスタートアップ」を探すのではなく、自社の課題という「パズルの欠けているピース」を埋める相手を特定して探索します。

・泥臭い伴走支援（PMO）: 出資後、文化の違うもの同士が円滑に動けるよう、実証実験（PoC）のプロジェクト管理やコミュニケーション調整を行います。

地方・中堅企業だけが持つ「武器」を再定義する

自社のことは過小評価しがちですが、地方・中堅企業が長年にわたり地域で培ってきた資産（「武器」）は、必ず存在します。

このような自社の武器の再定義、CVCの制度設計、コンサルティングノウハウの提供等、SolveXはどのようなフェーズからの悩みにもご相談に応じます。

本ガイドの主な内容

第1章：「オープンイノベーション」「Ｍ＆Ａ」「ＣＶＣ」の決定的な違い

第2章：なぜ多くのＣＶＣは失敗するのか？ ～よくある４つの落とし穴～

第3章：シナジーを連続生産する最適解「ベンチャークライアント」とは何か？

第4章：自社に最適な「シナジー」の４パターンを見極める

第5章：ゼロから稼働まで！ＣＶＣ設立・組織設計の「５つのステップ」

第6章：実践編 ～「選ばれる」ソーシングと投資委員会のデザイン～

第7章：投資してからが本当の勝負 ～文化の壁を越えるＰＭＯの役割～

お申し込み方法

下記からCONTACT FORMにアクセスいただき、「お問い合わせ項目」「その他」を選択の上、「ガイドブック希望」と記載し、送信ください。

担当者より順次、送付させていただきます。

お問い合わせフォーム：https://solvex-capital.com/contact/

SolveXについて

大手CVCの運営やファンド立ち上げなどの経験をベースに、企業にイノベーションを実装するプロフェッショナル集団です。イノベーションを起こしたい企業へのコンサルティングにより、CVC子会社やCVCファンドの設立支援（キャピタリスト採用・育成含む）、スタートアップの先端技術導入を促進するソリューション（ベンチャークライアント）の提供、GP業務によるファンド運営を行います。

【会社概要】

社名：SolveX Capital Partners 株式会社

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目35番3号 ３１３号室

代表取締役：代表取締役CEO 丸田 俊也

事業内容：ベンチャークライアントモデル支援事業、CVC運営支援・設立支援事業、GP業務による二人組合組成事業

HP：https://solvex-capital.com/