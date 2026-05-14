高槻市

将棋のタイトル戦で最高峰の棋戦の1つ「名人戦」の第4局が令和8年5月16日（土曜日）・17日（日曜日）に高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で開催。これまで3連勝の藤井聡太名人がタイトル防衛に王手をかけて迎える高槻決戦では、藤井名人が残る1勝を手にするのか、糸谷哲郎九段が勝って反撃の狼煙を上げるのか、俄然注目が高まっています。熱戦の雰囲気を間近に感じることができる大盤解説会には、まだ参加者を募集している席もありますので、ぜひご参加ください。

大盤解説会は、名人戦第4局が開催される高槻城公園芸術文化劇場南館にあるトリシマホールで開催。同ホールの大型スクリーンを使用し、大橋貴洸七段や加藤桃子女流四段らの解説を聴きながら、同館内特設対局場で繰り広げられる藤井名人と糸谷九段の対局を交通利便性も高い同劇場の格式高いホールで観ることができます。5月16日（土曜日）は、A席・B席・C席が、5月17日（日曜日）は、B席・C席が現在も販売中。この機会にぜひ、参加してみてください。

【大盤解説会の概要】

開催日時：

令和8年5月16日(土曜日) 13時から封じ手（18時30分頃）まで ※12時開場

令和8年5月17日(日曜日) 10時から終局まで ※9時開場

※終局に関わらず21時30分で終了

会場：高槻城公園芸術文化劇場南館トリシマホール（高槻市野見町6番8号）

対象者：小学生以上

内容：大型スクリーンでプロ棋士の解説を聴きながらライブ観戦します。

参加費：

5月16日 A席2000円、B席1500円、C席1000円 ※S席は販売終了

5月17日 B席2000円、C席1500円 ※S席A席は販売終了

申込期限：令和8年5月16日(土曜日)・5月17日（日曜日）のそれぞれ17時まで ※先着順

申込方法：高槻市観光協会ホームページからWEB申し込み

https://www.takatsuki-kankou.org/info/3809/

【本件に関するお問い合わせ先】

公益社団法人 高槻市観光協会

電話：072-675-0081

※9時から17時まで（土・日曜日、祝日を除く）